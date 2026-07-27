ශ්රී ලංකාවේ පාතාල ප්රචණ්ඩත්වය අනතුරුදායක මට්ටම් කරා ළඟා වෙමින් පොදු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු කරයි
අපරාධ ප්රචණ්ඩත්වයේ නැඟෙමින් පවතින රළ
ශ්රී ලංකාව පුරා පාතාල ප්රචණ්ඩත්වය කලකිරීම් දනවන ලෙස උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, අපරාධ ක්රියාකාරකම් දිවයින පුරා තීව්ර වෙමින් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්, ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ සාමාන්ය ජනතාව අතර බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කරමින් තිබේ.
පොදු සාමය සඳහා වර්ධනය වන තර්ජනයක්
පාතාල සම්බන්ධිත සිදුවීම් වල හදිසි ඉහළ යෑම ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් හා බුද්ධි අංශ සේවාවන් මත දැඩි පීඩනයක් ගෙන ඇති අතර, මෑත මාසවල තුළ ඊට සාපේක්ෂව වඩාත් නිර්භීත ලෙස ක්රියා කිරීමට පෙළඹී ඇතැයි වාර්තා වන සංවිධිත අපරාධ ජාල පාලනය කිරීමට ඒ බලධාරීන් දශිනය කරමින් සිටිති. කල් බලන කල් ගැටුම් වඩාත් නිතරනිතර සිදු වෙමින් පවතින බැවින් රටේ විවිධ ප්රදේශවල ජනගහනය ක්රමයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇති බවක් දැනෙමින් තිබේ.
ගැඹුරට මුල් බැස ගත් අපරාධ ජාල
විශේෂඥයන් පාතාල ක්රියාකාරකම් ඉහළ යෑමට හේතු වන සාධක රාශියක් පෙන්වා දෙති, ඒවා නම්:
- මත්ද්රව්ය ජාවාරම් සහ කප්පම් ගැනීමේ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධිත සංවිධිත අපරාධ කල්ලි ව්යාප්ත වීම
- අවිධිමත් ව්යාපාරවල පාලනය සඳහා එකිනෙකාට ප්රතිවිරුද්ධ කල්ලි අතර පවතින තරඟකාරිත්වය
- ඓතිහාසිකව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රයත්නයන් සංකීර්ණ කර ඇති දේශපාලන සම්බන්ධකම් සහිත පාතාල චරිතවල ඇතැයි කියනු ලබන සම්බන්ධතා
- බන්ධනාගාර දඬුවම් ඉවර කොට නැවත සමාජගත වන දැඩි ගති ස්වභාවයේ අපරාධකරුවන්, වීදිවල ඉක්මනින් ම තම බලපෑම නැවත ස්ථාපිත කිරීම
පීඩනයට ලක් වූ බලධාරීන්
රට තුළ ක්රියාත්මක වන අපරාධ ජාල ඵලදායී ලෙස බිඳ දැමීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන ක්රමයෙන් වර්ධනය වන පරීක්ෂාවකට ලක් වෙමින් තිබේ. දැනට පවතින ප්රවණතාවය යළි හරවා ගැනීමට ශක්තිමත් ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සහ පොලිස් බලකාය තුළ වැඩි වගවීමක් අත්යාවශ්ය බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
විමර්ශන හා අධිකරණ යන දෙඅංශය ම ඔස්සේ තීරණාත්මක හා සම්බන්ධිත ක්රියාමාර්ගයක් ගනු නොලැබේ නම්, රට තුළ පාතාල ප්රචණ්ඩත්වය එදිනෙදා ජීවිතය තුළ තවදුරටත් මුල් බැස ගැනීමේ අවදානමක් ඇතැයි ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
සමස්ත ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයෝ, සිදු වෙමින් පවතින අර්බුදය ආමන්ත්රණය කිරීමට හදිසි හා විනිවිද පෙනෙන ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති. සාක්ෂිකරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම, අපරාධ නඩු විභාග ප්රවේගවත් කිරීම සහ අපරාධ අංශ සාධාරණ ගෙනහැර දැක්වීමෙන් ආරක්ෂා කළ හැකි ඕනෑ ම දේශපාලන අනුග්රහයක් මුලිනුපුටා දැමීම ඒ ඉල්ලීම් අතර වේ.
ශ්රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික හා සමාජ යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ගමන් මඟ දිගටම ගෙන යන විට, පාතාල ප්රචණ්ඩත්වයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම, පුරවැසියන් හා ආයෝජකයන් සමාන ලෙස සොයන ස්ථාවර, ආරක්ෂිත පරිසරයක් ගොඩ නැඟීමට සැලකිය යුතු බාධාවක් ව පවතී. නීතියේ ආධිපත්යය කිසිදු සම්මුතියකින් තොරව ප්රගුණ කරනු ඇති බව ප්රදර්ශනය කිරීමට රජය මත ක්රමයෙන් ඉහළ යන අපේක්ෂාවන් රැඳී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.