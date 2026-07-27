ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ අස්ථිරතාව පිළිබඳ සීපීසී අනතුරු අඟවයි, හදිසි ජනාධිපති හමුවක් ඉල්ලයි
ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළේ විසිරුණු තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල මධ්යයේ, ශ්රී ලංකාවේ සිලෝන් පෙට්රෝලියම් කෝපරේෂන් (සීපීසී) ජනාධිපති අනූර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ හදිසි හමුවක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, එම තත්ත්වය දිවයිනට බරපතල ආර්ථික අවදානමක් එල්ල කරන බව ඉඟි කෙරේ.
පීඩනයට පත් වෙළඳපොළක්
රාජ්ය සතු ශක්ති විශාලතමයා වන සීපීසී, ජාත්යන්තර තෙල් මිල සහ සැපයුම් ගතිකතාවයන්හි වත්මන් තත්ත්වය ඉතා කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය රජයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා කෙලින්ම ගෙන යාමට ආයතනයේ නායකත්වය පෙළඹී ඇත. ජනාධිපතිවරයා සමඟ හමුවක් ඉල්ලා සිටීම, ශක්ති නිලධාරීන් මෙම දිග හැරෙන තත්ත්වය කෙතරම් හදිසි ලෙස සලකන්නේ ද යන්න අවධාරණය කරයි.
තම ශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් මත සියයට සියයකට ආසන්නව රඳා පවතින ශ්රී ලංකාව, ගෝලීය අමු තෙල් මිල උච්චාවචනයන්ට ඉතා සංවේදී ලෙස නිරාවරණය වී පවතී. ජාත්යන්තර තෙල් පිරිවැය දිගු කලක් ඉහළ ගියහොත්, රටේ ආනයන බිල්පතට සහ ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරන ලද විදේශ විනිමය සංචිතවලට දැඩි බරක් පැටවිය හැකිය — මෑත ආර්ථික අර්බුදය අත්විඳි රටකට මෙය විශේෂයෙන් සංවේදී කාරණයකි.
තෙල් මිල නියම කිරීමට සහ ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවුම්
ගෝලීය තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියහොත්, රජය අසීරු තේරීමකට මුහුණ දෙනු ඇත — ඉහළ ගිය පිරිවැය ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම හරහා පාරිභෝගිකයින් වෙත මාරු කිරීම හෝ රාජ්ය මට්ටමින් එම බර දරා ගැනීම — ඒ දෙකෙන් ඕනෑම එකක් සැලකිය යුතු ආර්ථික හා සාමාජීය ප්රතිවිපාක ගෙන දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල සකස් කිරීම් ඓතිහාසිකව පුළුල් ආර්ථිකය පුරා දාම ප්රතිඵල ඇති කර ඇති අතර, ප්රවාහන පිරිවැය, ආහාර මිල සහ උද්ධමනය කෙරෙහි බලපෑම් කරයි. ජනාධිපතිවරයාට කෙලින්ම දැනුම් දීමට සීපීසී ගත් පියවර, ආසන්න කාලය තුළ තීරණාත්මක ප්රතිපත්ති මැදිහත්වීමක් අවශ්ය විය හැකි බව නිලධාරීන් විශ්වාස කරන බව시사 කරයි.
රජයේ ප්රතිචාරය බලාපොරොත්තුවෙන්
හමුව පැවැත්වෙන්නේ කවදාද සහ සීපීසී යෝජනා කිරීමට අදහස් කරන නිශ්චිත පියවර මොනවාද යන විස්තර තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, කෙලින්ම ජනාධිපති උපදේශනයක් ඉල්ලා සිටීමේ ක්රියාවෙන් ම, ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ දිශානතිය ගැන ආයතනය කෙතරම් බරපතල ලෙස සලකන්නේ ද යන්න පෙනී යයි.
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, රට පුරා දිනෙදා ජීවිතය අඩාල කළ දැඩි ඉන්ධන හිඟය අත්විඳි ශ්රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී තම ඛනිජ තෙල් අංශය ස්ථාවර කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කළේය. අනාවැකි කළ නොහැකි ගෝලීය බලශක්ති පරිසරයෙන් මතු වූ මෙම නවතම අභියෝගයට රජය ප්රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේ ද යන්න බලධාරීන් ද, පුරවැසියන් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.