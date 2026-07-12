මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි
ශ්රී ලාංකික බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ජාත්යන්තර පීඩනය තීව්ර වේ
රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී. රඳවා ගැනීමේ බලධාරීන්ට එරෙහිව වධ හිංසා පිළිබඳ බරපතල චෝදනා අඛණ්ඩව මතු වෙමින් පවතී.
එක්සත් ජාතීන් වගවීම ඉල්ලා සිටී
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ශ්රී ලංකා රජයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටියේ, මාරාන්තික සිද්ධීන්ට ප්රතිචාර වශයෙන් ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි. නීතිවිරෝධී ලෙස බලය යෙදීම හෝ වධ හිංසා සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තන්, දේශීය හා ජාත්යන්තර නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.
ශ්රී ලාංකික බන්ධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වයන් සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කළ අතර, වාර්තා වූ ප්රචණ්ඩ සිද්ධීන් රැඳවියන් සලකා බැලීම හා රටේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ පවත්නා පුළුල් මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් සම්බන්ධව මූලික ප්රශ්න මතු කරන බව පෙන්වා දුන්නේය.
වධ හිංසා චෝදනා වර්ධනය වන කනස්සල්ලට එකතු වේ
මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වයට අමතරව, රඳවාගෙන සිටින්නන්ට එරෙහිව වධ හිංසා සිදු කෙරෙන බවට ඉදිරිපත් වූ චෝදනා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය විශේෂ අවධානයට ලක් කළ අතර, එවැනි සියලු ප්රකාශ ස්වාධීනව හා අපක්ෂපාතීව විමර්ශනය කිරීම සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රඳවා ගෙන සිටින සියලු දෙනාගේ කීර්තිය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ බැඳීමක් ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සම්මුතීන් යටතේ පවතින බව ද කාර්යාලය අවධාරණය කළේය.
මෙම පරීක්ෂණ ඉල්ලීම, රාජ්ය රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ පුද්ගලයන් සලකා බැලීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන ජාත්යන්තර දෘෂ්ටි විමර්ශනයේ රටාවකට තවත් එකක් ලෙස එකතු වේ.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, එක්සත් ජාතීන්ගේ නිශ්චිත ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා රජය විසින් ප්රසිද්ධියේ නිල හා සවිස්තර ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. රටේ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් ද එක්සත් ජාතීන්ගේ කනස්සල්ලට හඬ එකතු කරමින්, බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට ස්වාධීන කොමිෂමක් පිහිටුවන ලෙස සහ රැඳවියන්ට එරෙහිව ප්රචණ්ඩත්වය සිදු කළ අය යුක්තියට ලක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
මානව කාරුණික රඳවා ගැනීම හා නිසි නෛතික ක්රියාවලිය පිළිබඳ ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙම ග展开නු තවත් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.