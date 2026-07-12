Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වේ

රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී. රඳවා ගැනීමේ බලධාරීන්ට එරෙහිව වධ හිංසා පිළිබඳ බරපතල චෝදනා අඛණ්ඩව මතු වෙමින් පවතී.

එක්සත් ජාතීන් වගවීම ඉල්ලා සිටී

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටියේ, මාරාන්තික සිද්ධීන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි. නීතිවිරෝධී ලෙස බලය යෙදීම හෝ වධ හිංසා සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තන්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වයන් සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කළ අතර, වාර්තා වූ ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් රැඳවියන් සලකා බැලීම හා රටේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ පවත්නා පුළුල් මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධව මූලික ප්‍රශ්න මතු කරන බව පෙන්වා දුන්නේය.

වධ හිංසා චෝදනා වර්ධනය වන කනස්සල්ලට එකතු වේ

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයට අමතරව, රඳවාගෙන සිටින්නන්ට එරෙහිව වධ හිංසා සිදු කෙරෙන බවට ඉදිරිපත් වූ චෝදනා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය විශේෂ අවධානයට ලක් කළ අතර, එවැනි සියලු ප්‍රකාශ ස්වාධීනව හා අපක්ෂපාතීව විමර්ශනය කිරීම සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රඳවා ගෙන සිටින සියලු දෙනාගේ කීර්තිය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ බැඳීමක් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සම්මුතීන් යටතේ පවතින බව ද කාර්යාලය අවධාරණය කළේය.

මෙම පරීක්ෂණ ඉල්ලීම, රාජ්‍ය රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ පුද්ගලයන් සලකා බැලීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන ජාත්‍යන්තර දෘෂ්ටි විමර්ශනයේ රටාවකට තවත් එකක් ලෙස එකතු වේ.

රජයේ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්

වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, එක්සත් ජාතීන්ගේ නිශ්චිත ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රසිද්ධියේ නිල හා සවිස්තර ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. රටේ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් ද එක්සත් ජාතීන්ගේ කනස්සල්ලට හඬ එකතු කරමින්, බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට ස්වාධීන කොමිෂමක් පිහිටුවන ලෙස සහ රැඳවියන්ට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදු කළ අය යුක්තියට ලක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

මානව කාරුණික රඳවා ගැනීම හා නිසි නෛතික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙම ග展开නු තවත් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු හොලිවුඩයේ අවධානය දිනාගනිමින් සිටින අතර, වයස අවුරුදු 20ක් පමණ වූ ජොෂුවා අලයිලිමා, සිය සම වයසේ බොහෝ දෙනා…

12 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගය යාවත්කාලීන කරමින් දෙවන එදිනෙදා එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක හා ගමනාගමන ක්ෂේත්‍රයට…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් මෙහෙයුම් ගෙන යන රටක් සඳහා මෙය…

12 Jul 2026 Discuss