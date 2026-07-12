Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු ඉන්දීය සංගීත අයිකනය එස්. ජනකී මිය යයි — පිටුබල ගායනා ලෝකයේ හිස් තැනක් ඉතිරි වෙයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු ඉන්දීය සංගීත අයිකනය එස්. ජනකී මිය යයි — පිටුබල ගායනා ලෝකයේ හිස් තැනක් ඉතිරි වෙයි

පරම්පරා නිර්වචනය කළ කටහඬ නිහඬ වෙයි

දකුණු ඉන්දීය චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම සැමරුම් ලද කටහඬක් වූ ඉන්දීය පිටුබල ගායිකා එස්. ජනකී මිය ගොස් ඇති අතර, දශක ගණනාවක් පුරා විහිදී උපමහාද්වීපය පුරා හා ඉන් ඔබ්බෙහිද මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ අසාමාන්‍ය සංගීත උරුමයක් ඇය ඉතිරි කර ගොස් ඇත.

අතුලනීය පුළුලකින් හා දීප්තිමත් බවකින් යුත් වෘත්තීය ජීවිතයක්

එස්. ජනකීගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට, ඕ තමිල්, තෙළිඟු, කන්නඩ සහ මලයාළම් ඇතුළු දකුණු ඉන්දීය භාෂා රාශියකින් රෙකෝඩ් කරන ලද දහස් ගණන් ගීත සඳහා ඇය සිය කටහඬ ලබා දුන්නාය. ඇගේ සුවිශේෂ කටහඬේ පරාසය හා චිත්තවේගීය ගැඹුර ඇය සංගීතඥයන් සහ ශ්‍රාවකයන් දෙපිරිසේම ප්‍රියතමයෙකු බවට පත් කළ අතර, ඉන්දියාව නිර්මාණය කළ ශ්‍රේෂ්ඨතම පිටුබල ගායිකාවන් අතර ඇයට ස්ථානයක් ලැබිණ.

දකුණු ඉන්දීය චිත්‍රපට සංගීතයට ඇගේ දායකත්වය ගණනින් පමණක් නොව, බලපෑමෙන්ද ගැඹුරු විය. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාව ඇගේ කටහඬ සවන් දෙමින් වැඩුණු අතර, ශ්‍රී ලංකාව හා පුළුල් දකුණු ආසියානු ප්‍රවාසික ප්‍රජාව පුරා සිටි රසිකයන්ගේ සැමරුම්, සාංස්කෘතික උත්සව හා මතකයන් හා සම්බන්ධ සදාකාලික ගීත ලෙස ඇගේ ගීත රැඳී සිටියේය.

කලාපය පුරා ශෝකය

ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා රසිකයන්, සෙසු කලාකරුවන් හා චිත්‍රපට කර්මාන්ත නියෝජිතයන් අතරින් දුකෙහි ගංවතුරක් ඇති කළේය. දකුණු ඉන්දීය චිත්‍රපට හා සංගීතයෙන් හැඩ ගැසී වැඩුණු බොහෝ දෙමළ භාෂික ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ස්වකීය ජීවිතය පුරා නිරන්තර සහකාරිනියක් ව සිටි කටහඬක් නැතිවීම ගැන ගැඹුරු ශෝකය ප්‍රකාශ කළෝය.

ඇගේ කටහඬ හුදෙක් සංගීතයක් නොවීය — එය සීමා, භාෂා හා පරම්පරා ඉක්මවූ හැඟීමක් විය.

දිගු කලක් රැඳෙන උරුමයක්

එස්. ජනකීගේ අභාවය දකුණු ඉන්දීය පිටුබල ගායනා ඉතිහාසයේ යුගයකට ඉරිතලා යාමක් සනිටුහන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඇය රෙකෝඩ් කළ දහස් ගණන් ගීත ඇගේ කටහඬ තව බොහෝ කාලයක් ප්‍රතිධ්වනි වෙමින් පවතිනු ඇති බව සහතික කරයි. සාංස්කෘතික හා භාෂාමය බෙදීම් ඉක්මවා ජනතාව එක්සත් කිරීමේ සංගීතයේ ශක්තිය සාක්ෂියක් ලෙස ඇගේ උරුමය නිමි රේඛාවක් ලෙස ඉතිරි වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව, මෙම ප්‍රකීර්ති කලාකාරිනිය නැතිවීම ශෝකයෙන් ශේෂ කලාපය සමඟ එක්ව ශෝකනය කරන අතරම, ගීතයේ කලාවට කැප කළ ජීවිතකාලයක් සැමරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු හොලිවුඩයේ අවධානය දිනාගනිමින් සිටින අතර, වයස අවුරුදු 20ක් පමණ වූ ජොෂුවා අලයිලිමා, සිය සම වයසේ බොහෝ දෙනා…

12 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගය යාවත්කාලීන කරමින් දෙවන එදිනෙදා එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක හා ගමනාගමන ක්ෂේත්‍රයට…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් මෙහෙයුම් ගෙන යන රටක් සඳහා මෙය…

12 Jul 2026 Discuss