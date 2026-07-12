නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කැරැල්ල ශ්රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ අර්බුදයේ පරිමාණය හෙළිදරව් කරයි
ජූලි 5 සහ 6 දිනවල නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ කඩා පැන්නු ප්රචණ්ඩ කැළඹිල්ල, ජාතික ජන බලවේගය රජය මුහුණ දෙන වඩාත් දරුණු අභියෝගයන්ගෙන් එකක් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත — ගැඹුරින් මුල් බැසගත් සංවිධිත අපරාධ ජාල සහ ඒවාට මූල්ය ශක්තිය සපයන බලවත් මත්ද්රව්ය වෙළඳාම විනාශ කිරීමයි.
මහල් රුවල් පිටුපස දින දෙකක් පුරා හිංසාව
දින දෙකකට විහිදුණු මෙම කැරැල්ල, සිරකරුවන්ගේ හදිසි අසහනයෙන් ජනනය වූ ස්වයංසිද්ධ පිපිරීමක් නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ අයට, මෙම කලබලය වඩාත් කරදරකාරී ඇඟවීම් දරයි — සැලකිය යුතු මූල්ය ශක්තියක් සහිත අපරාධ සංවිධාන රටේ ප්රතිකාරාගාර ආයතන තුළ පවා බලපෑම රඳවාගෙන සිටින බවේ සංඥාවකි.
කැළඹිල්ලේ පරිමාණය සහ සංවිධිතභාවය පෙන්නුම් කරන්නේ, නීතිවිරෝධී මත්ද්රව්ය ආර්ථිකයෙන් වැඩිම ප්රතිලාභ ලබන අය, සිරභාරයේ සිටියදීත් ක්රියාකාරීත්වයෙන් තොර නොවන බවයි. ඉහළ නායකත්වය සාපේක්ෂ දඬුවමෙන් තොරව කටයුතු කරද්දී, සටන් භටයින් සිරගත කිරීම පමණෙන් සංවිධිත අපරාධයේ විධාන ව්යූහයන් සිඳ දැමිය නොහැකි බව මෙය දෙවරක් නොතකා සිහිපත් කරවයි.
දේශපාලන තරංග සහ රජයේ ප්රතිචාරය
මෙවැනි අර්බුදයක් ඇති වූ සෑම විටෙකම සිදු වන පරිදි, දේශපාලන ප්රතිචාරය ඉක්මන් වූ අතර බොහෝ දුරට අපේක්ෂිත ස්වරූපයක් ගත්තේය. විරුද්ධ පක්ෂ කඳවුරු ඉක්මනින් ඉදිරිපත් වූයේ, කැරැල්ල ජජබ රජයට නීතිය හා සාමය පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ බවේ සාක්ෂියක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමටයි — රජය ප්රතිරෝධය දැක්විය යුතු ව සිටි කථා ගොන්නකි.
දෘඩ දූෂණ විරෝධී හා සුපාලන වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජජබ රජයට, නේගම්බෝ කැරැල්ල අකාරුණික ප්රතිවිරෝධයක් ඉදිරිපත් කරයි. රාජ්ය පරිපාලනය, ව්යවස්ථාදායකය හා අපරාධ ලෝකය අතර සම්බන්ධය බිඳ දැමීමට ව්යවස්ථාව නැවත නැවතත් ප්රතිඥා දී ඇත. එහෙත් මෙවැනි සිදුවීම් ඒ මූල් කොතරම් ගැඹුරින් විහිදී ඇත්දැයිද, ඒවා උදුරා දැමීම කෙතරම් දුෂ්කරදැයිද ප්රදර්ශනය කරයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනැගුණු ව්යුහාත්මක ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අධික ජනාකීර්ණ අර්බුදය ඉකුත් රාත්රියේ නිර්මාණය නොවිණි. වර්තමාන ජනගහනයෙන් කොටසකට සැලසුම් කළ පහසුකම් වසර ගණනාවක් ධාරිතාවෙන් ඔබ්බෙහි ක්රියා කර ඇති අතර, ඒ නිසා කල්ලි ධූරාවලිය ශක්තිමත්ව ඉදිරිපත් වී, ආනයනික ද්රව්ය සාපේක්ෂ නිදහසේ ගලා ගොස්, රාජ්ය අධිකාරිය නිරන්තරයෙන් ප්රශ්නයට ලක් වේ.
මත්ද්රව්ය වෙළඳාම මෙම අක්රිය ක්රියාකාරිත්වයේ කේන්ද්රයේ ස්ථිතව ඇත. හිංසාව, දූෂණය සහ පොලිසිය සිට අධිකරණය දක්වා ආයතනවලට දශක ගණනාවක් ශිවළු ලූ අපරාධ අනුග්රාහකත්ව ජාල සංචලනය කරවන්නේ මත්ද්රව්ය වේ. බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය ගැන බැරෑරුම්ව සිතන ඕනෑම රජයක් මේ නිසා, බන්ධනාගාර මෙතරම් නොසන්සුන් ස්ථාන කරවන පුළුල් පරිසරය සමඟ ද එකවර ගනුදෙනු කළ යුතුය.
අර්බුදයක් ලෙස වෙස් ගත් අවස්ථාවක්
කෙසේ වෙතත් නේගම්බෝ කැරැල්ල කියවීමට තවත් ආකාරයක් ඇත — එය කේවලයෙන් අසාර්ථකත්වයක් ලෙස නොව, හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස. අපරාධ කණ්ඩායම් මෙවැනි ප්රකට අක්රමිකතාවක් ඇති කිරීමට පෙළඹී ඇති බව, ඔවුන් වර්තමාන රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයෙන් තර්ජනයට ලක් ව ඇතැයි ඇඟවිය හැකිය. ඉහළ සිට දැනෙන පීඩනය පහළ කැළඹිලි ජනනය කිරීමට නැඹුරු වේ.
ජජබ රජයට මෙම අර්බුදයේ පෙනෙන මුහුණත කළමනාකරණය කිරීමේ유혹 ප්රතිරෝධ කොට, ඒ වෙනුවට ඇත්තෙන්ම ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ප්රේරකයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකි නම් — බන්ධනාගාර පරිපාලනය ප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.