Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දරුණු බන්ධනාගාර කලහයක් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම සිදුවීමෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලීන මතකයේ රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ සිදු වූ මාරාන්තිකම අස්ථාවරතා සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම අනුගමනය කරමින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙම ඛේදවාචකයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙස ආණ්ඩුව කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී. ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, විනිවිදභාවය සහ වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් තිබේ.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ තත්ත්වය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ඉරිසියාව, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් හේතුවෙන් එය විවේචනයට ලක්ව ඇත. මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් රටේ බන්ධනාගාර ආයතන තුළ පවතින ආතත්ව වාතාවරණය පිළිබඳව නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූ අතර, ක්‍රමානුකූල නොසැලකිලිමත්කම දැන් යථාර්ථයක් බවට පත් වූ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් ඇති කළ හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

  • කලහයෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
  • බලධාරීන් විසින් නිල විමර්ශනයක් නිල වශයෙන් ආරම්භ කර ඇත
  • ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැළඹිලි සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ

ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිඥ නිරීක්ෂකයින් ආණ්ඩුව දිරිමත් කරමින් සිටින්නේ, තාවකාලික විමර්ශනයෙන් ඔබ්බට ගොස් බන්ධනාගාර ක්‍රමය වෙලා ගෙන ඇති ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ගැටලූ විසඳන ලෙසයි. ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් තර්ක කරන්නේ, ඉරිසියාව අඩු කිරීම සහ සිරකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු අර්ථවත් මැදිහත්වීමකින් තොරව, තවදුරටත් ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් ඇති වීමේ අවදානම භයානක ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

මෙම ඛේදවාචකය, සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ යහපැවැත්ම යන දෙකටම ප්‍රමුඛත්වය දෙන සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉතා හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇති බව අවධාරණය කරයි.

කලහය අවුළුවාළ සිදුවීම් පිළිවෙළ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ආණ්ඩුව තවම නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටට මුහුණ දෙන්නට සිදු වූ බරපතළම බන්ධනාගාර අර්බුදවලින් එකක ප්‍රතිවිපාකවලට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අතර, ජාතිය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා Sinhala

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා

ඉහළ මට්ටමේ මන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මකයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ රටේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් කේන්ද්‍ර කොටගත් විශේෂ සාකච්ඡා…

08 Jul 2026 Discuss
හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්, හයිටියට සාම සාධක භටයන් ලෙස යෙදවීමට නියමිත හමුදා නිලධාරීන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන හා දැඩි පරික්ෂා…

08 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝහල්ගත වූවන් දුසිම් ගණනක් සිටියදී බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝහල්ගත වූවන් දුසිම් ගණනක් සිටියදී බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාකාරී ගැටුමකින් මියගිය අයගේ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිද්ධිය අනුගාමිව තවත් රැඳවියන් 77 දෙනෙකු…

08 Jul 2026 Discuss