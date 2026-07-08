මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දරුණු බන්ධනාගාර කලහයක් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම සිදුවීමෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලීන මතකයේ රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ සිදු වූ මාරාන්තිකම අස්ථාවරතා සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.
විමර්ශනය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීම අනුගමනය කරමින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙම ඛේදවාචකයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙස ආණ්ඩුව කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී. ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, විනිවිදභාවය සහ වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් තිබේ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමයේ තත්ත්වය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ඉරිසියාව, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් හේතුවෙන් එය විවේචනයට ලක්ව ඇත. මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් රටේ බන්ධනාගාර ආයතන තුළ පවතින ආතත්ව වාතාවරණය පිළිබඳව නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූ අතර, ක්රමානුකූල නොසැලකිලිමත්කම දැන් යථාර්ථයක් බවට පත් වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් ඇති කළ හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.
- කලහයෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 27 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
- බලධාරීන් විසින් නිල විමර්ශනයක් නිල වශයෙන් ආරම්භ කර ඇත
- ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැළඹිලි සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ
ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිඥ නිරීක්ෂකයින් ආණ්ඩුව දිරිමත් කරමින් සිටින්නේ, තාවකාලික විමර්ශනයෙන් ඔබ්බට ගොස් බන්ධනාගාර ක්රමය වෙලා ගෙන ඇති ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ගැටලූ විසඳන ලෙසයි. ප්රතිසංස්කරණවාදීන් තර්ක කරන්නේ, ඉරිසියාව අඩු කිරීම සහ සිරකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු අර්ථවත් මැදිහත්වීමකින් තොරව, තවදුරටත් ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් ඇති වීමේ අවදානම භයානක ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.
මෙම ඛේදවාචකය, සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ යහපැවැත්ම යන දෙකටම ප්රමුඛත්වය දෙන සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉතා හදිසි අවශ්යතාවයක් ඇති බව අවධාරණය කරයි.
කලහය අවුළුවාළ සිදුවීම් පිළිවෙළ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ආණ්ඩුව තවම නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටට මුහුණ දෙන්නට සිදු වූ බරපතළම බන්ධනාගාර අර්බුදවලින් එකක ප්රතිවිපාකවලට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන අතර, ජාතිය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.