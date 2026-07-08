හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි
ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්, හයිටියට සාම සාධක භටයන් ලෙස යෙදවීමට නියමිත හමුදා නිලධාරීන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන හා දැඩි පරික්ෂා ක්රියාවලියක් අනුගමනය කරන ලෙස ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, ජාත්යන්තර මෙහෙයුම්වලට යවනු ලබන භටයන්ගේ වගවීම පිළිබඳ සැලකිල්ල පළ කර ඇත.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීමක්
හයිටියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට පත් කරනු ලබන ශ්රී ලාංකික සෙනඟ යෙදවීමට පෙර සමස්තයක් වශයෙන් පරික්ෂා කිරීම සහතික කිරීම ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්ගේ ඉල්ලීමේ කේන්ද්රය වේ. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධ විශ්වාසදායක චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයන්ට එවැනි භූමිකාවන්හි සේවය කිරීමට අවසර ලබා නොදිය යුතු බව සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත.
සාමය හා ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට තනාපත් කරන ලද පිරිස්ගේ සත්යනිෂ්ඨාව හා අඛණ්ඩතාව මත රඳා සිටින අවදානමට ලක්වූ ජනගහනයන් සිටින ගැටුම්-ආශ්රිත හා අර්බුදයෙන් පීඩිත ජාතීන්වලට යෙදවූ සාම සාධක බලකායන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධ පුළුල් ජාත්යන්තර කනස්සල්ල මෙම ඉල්ලීම පිළිබිඹු කරයි.
හයිටියේ අස්ථිර ආරක්ෂක තත්ත්වය
හයිටිය දැඩි අස්ථිරතාවයෙන්, කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වයෙන් හා උග්රවෙමින් පවතින මානවීය අර්බුදයකින් දිනෙන් දින පීඩා විඳිමින් සිටින අතර, එය ජාත්යන්තර සාම සාධකයන්ගේ භූමිකාව ඉතා තීරණාත්මක කරවයි. කැරිබියන් රාජ්යයට විදේශ භටයන් යෙදවීම සැලකිය යුතු වගකීමක් දරන අතර, පිරිසිදු වාර්තාවක් ඇති නිලධාරීන්ට පමණක් එවැනි යුතුකම් භාර කළ යුතු බව මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධක ඉතිහාසය විමර්ශනයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට භටයන් දායක කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් සතුව ඇත. කෙසේ වෙතත්, ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලාම් සංවිධානයට එරෙහි සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේ හැසිරීම සම්බන්ධව රටේ හමුදාවට දීර්ඝකාලීන චෝදනා ද එල්ල වී ඇති අතර, එය දිගින් දිගටම ආන්දෝලනාත්මක කාරණයක් ලෙස ජාත්යන්තර විමර්ශනයට ලක්ව ඇත.
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්ගේ මෙම නවතම ප්රයත්නය, බරපතල මානව හිමිකම් කඩකිරීම්වලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් යෙදවීම වළකා ලීමට සකස් කර ඇති "මානව හිමිකම් නිසි කඩිනම් ප්රතිපත්තිය" ලෙස හඳුන්වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ම පරික්ෂා ප්රමිතීන් අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
විනිවිදභාවය ප්රධාන ඉල්ලීම ලෙසට
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉදිරිපත් කරන ප්රධාන ඉල්ලීම් අතර, සාම සාධක අපේක්ෂකයන් පරික්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන නිර්ණායක හා절차 ශ්රී ලංකා රජය ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කළ යුතු බව ඇතුළත් වේ. එවැනි විනිවිදභාවයක් නොමැතිව, චෝදනා ලත් අපචාර ඉතිහාසයක් ඇති අය ජාත්යන්තර සේවයෙන් බැහැර කිරීම සහතික කිරීමට විශ්වාසදායක යාන්ත්රණයක් නොමැති බව සංවිධානය තර්ක කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ හමුදාවේ දේශීය උරුමය හා ගෝලීය සාම සාධක ක්රියාකාරකම්වල රටේ අඛණ්ඩ භූමිකාව අතර ගැටීම පිළිබඳ සංවාදය නැවත අවදි කිරීමට මෙම ඉල්ලීම ඉඩ ඇති අතර, මානව හිමිකම් සංවිධාන කියා සිටිනුයේ එම සංවාදය බොහෝ කලකට පෙර ඇති වී තිබිය යුතු බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.