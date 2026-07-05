Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් දුසිම් ගණනකට තුවාල

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් දුසිම් ගණනකට තුවාල

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ එකිනෙකට විරුද්ධ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් තිස් දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබ ඇතැයි බලධාරීන් අද තහවුරු කළේය.

සිරකරු කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් ඇවිළේ

සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ 緊张තතත්ත්වය විවෘත ගැටුමක් දක්වා උත්සන්න වීමත් සමඟ නේගම්බෝ බන්ධනාගාර භූමිය තුළ මෙම සිදුවීම රඳා පැවතිණ. ගැටුම් හේතුවෙන් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, තිස් දෙනෙකුට අධික සිරකරුවන් පිරිසකට මෙම ගැටුමේදී විවිධ මට්ටම්වල තුවාල සිදු විය.

හානි හා ප්‍රතිචාර

සිදුවීමෙන් පසු තුවාල ලැබූ සිරකරුවන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දෙන ලදී. කෙසේ වෙතත්, තුවාලකරුවන්ගේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදිකිරීමේ පහසුකමක් තුළ මෑත කාලයේ වාර්තා වූ සිරකරු ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වඩාත් බරපතළ සිදුවීම් අතරින් එකක් සිදු වූ ස්ථානය බවට පත්ව ඇත.

පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂාව, අධික තදබදය සහ එකිනෙකට විරුද්ධ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය පිළිබඳ නැවුම් ප්‍රශ්න මතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මාරාන්තික ගැටුම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත්දැයි යන්න නිලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.

තත්ත්වය වර්ධනය වෙත්ම සහ නිලධාරීන් අමතර තොරතුරු නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර, ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව වන Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරී ඇති" බවට විවෘතව ප්‍රකාශ කරමින් එය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින…

05 Jul 2026 Discuss
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන් උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන් උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ඇතිවී තිබෙන උත්කණ්ඨාවන් මධ්‍යේ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදීත් තම උපවාස වර්ජනය…

05 Jul 2026 Discuss
නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි Sinhala

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් අය 35 දෙනෙකුට අවම වශයෙන් තුවාල සිදු වී ඇති අතර, අරගලය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින්…

05 Jul 2026 Discuss