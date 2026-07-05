නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් දුසිම් ගණනකට තුවාල
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ එකිනෙකට විරුද්ධ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් තිස් දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබ ඇතැයි බලධාරීන් අද තහවුරු කළේය.
සිරකරු කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් ඇවිළේ
සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ 緊张තතත්ත්වය විවෘත ගැටුමක් දක්වා උත්සන්න වීමත් සමඟ නේගම්බෝ බන්ධනාගාර භූමිය තුළ මෙම සිදුවීම රඳා පැවතිණ. ගැටුම් හේතුවෙන් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, තිස් දෙනෙකුට අධික සිරකරුවන් පිරිසකට මෙම ගැටුමේදී විවිධ මට්ටම්වල තුවාල සිදු විය.
හානි හා ප්රතිචාර
සිදුවීමෙන් පසු තුවාල ලැබූ සිරකරුවන්ට ප්රතිකාර ලබා දෙන ලදී. කෙසේ වෙතත්, තුවාලකරුවන්ගේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය, ශ්රී ලංකාවේ නිවැරදිකිරීමේ පහසුකමක් තුළ මෑත කාලයේ වාර්තා වූ සිරකරු ප්රචණ්ඩත්වයේ වඩාත් බරපතළ සිදුවීම් අතරින් එකක් සිදු වූ ස්ථානය බවට පත්ව ඇත.
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂාව, අධික තදබදය සහ එකිනෙකට විරුද්ධ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය පිළිබඳ නැවුම් ප්රශ්න මතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මාරාන්තික ගැටුම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත්දැයි යන්න නිලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.
තත්ත්වය වර්ධනය වෙත්ම සහ නිලධාරීන් අමතර තොරතුරු නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.