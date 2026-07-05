ලෝක බැංකු දේපල ශ්රේණිගත කිරීම්වලදී ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — නමුත් එයින් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දකුණු ආසියාව පුරා සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවක් අවුළුවාලමින් නව ලෝක බැංකු දත්ත සමූහයක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම දත්තවලට අනුව ශ්රී ලාංකිකයන් දැන් ඒක පුද්ගල ආදායම අතින් ඉන්දියානු සෙසු ජනයට වඩා ඉහළ ස්ථානයක සිටින බව පෙනේ. මෙම ශීර්ෂ සංසන්දනය මුලදී කැපී පෙනෙන්නක් ලෙස පෙනෙන්නට හැකි වුවද, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ විශ්ලේෂකයන් පුළුල් නිගමනවලට එළඹීමට පෙර විචාරශීලීව කටයුතු කරන ලෙස අවවාද කරති.
ලෝක බැංකු දත්ත පෙන්වන්නේ කුමක්ද?
නවතම ලෝක බැංකු ශ්රේණිගත කිරීම්වලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ දළ ජාතික ආදායමේ (GNI) ඒක පුද්ගල අගය ඉන්දියාවේ එය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ගෝලීය දර්ශකයේ ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට දූපත් රාජ්යය ස්ථාන ගෙන ඇත. ශ්රී ලංකාව තවමත් ස්වාධීනතා පශ්චාත් ඉතිහාසයේ බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් — 2022 දී එහි උච්චතම අවස්ථාවට පැමිණි — මිදෙමින් සිටින බැවින් මෙම සංවර්ධනය විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු වේ.
මෙම ශ්රේණිගත කිරීම ශ්රී ලංකාව පහළ-මධ්යම සිට ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සීමාව තුළ තබන අතර, එය රටේ ණය අකාර්යක්ෂමතාවය සහ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම් මගින් සංලක්ෂිත වූ කැලඹිලිකාර කාලපරිච්ඡේදයෙන් අනතුරුව ලබාගත් සැලකිය යුතු ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රගතිය පිළිබිඹු කරයි.
සන්දර්භය ඉතාමත් වැදගත් වේ
ඉහළ ඒක පුද්ගල GNI අගයක් සාමාන්ය පුරවැසියාගේ ජීවන තත්ත්වය වඩා හොඳ බවට අනිවාර්යයෙන් හැරවෙන්නේ නැති බව විශ්ලේෂකයන් ඉක්මනින් පෙන්වා දෙති. මෙම සංඛ්යා අර්ථකථනය කිරීමේදී වැදගත් සාධක කිහිපයක් සලකා බැලිය යුතුය:
- ශ්රී ලංකාවේ ජනගහනය ඉන්දියාවේ බිලියන 1.4 ට සාපේක්ෂව මිලියන 22 ක් පමණ වන නිසා, ඒක පුද්ගල ගණනය ස්වභාවිකවම ඉහළ අගයකට නැඹුරු වේ.
- ශ්රී ලංකාව තුළ ආදායම් අසාමානාත්මතාවය තවමත් බරපතල ගැටලුවක් ව පවතින නිසා, සාමාන්ය අගයන් සාමාන්ය ජනතාවගේ සැබෑ ජීවිත යථාර්ථය නිවැරදිව නිරූපණය නොකළ හැකිය.
- ඉන්දියාවේ ආර්ථික ගමන් මග ඉතා වේගවත් වර්ධනයක් ලෙස දිග හැරෙමින් පවතින අතර, එහි සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය දැන් ලොව විශාලතම ශ්රේණියේ සිටී.
- ජීවන වියදම, ක්රය ශක්තිය සහ රාජ්ය සේවාවන්ට ප්රවේශය යන කරුණු රටවල් දෙක අතර අතිශය වෙනස් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ දුෂ්කර ගමන
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ ප්රවේශමෙන් ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟමින් සිටින කාලයක මෙම ශ්රේණිගත කිරීම ලැබේ. රජය IMF දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමේ කොන්දේසි ලෙස සැලකිය යුතු බදු ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කර, සහනාධාර අඩු කර, ව්යුහාත්මක ගැලපීම් සිදු කර ඇත.
උද්ධමනය, විදේශ විනිමය සංචිත සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වර්ධනය වැනි සාර්ව ආර්ථික දර්ශකවල ස්ථාවරීකරණයේ සංඥා පෙනෙන්නට ඇතත්, බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් තවමත් ඉහළ ජීවන වියදම් සහ අඩු කළ රාජ්ය සේවාවන්හි බරින් පීඩාවට පත්ව සිටිති.
ඒක පුද්ගල ආදායම් අගය ප්රයෝජනවත් සංඛ්යාන මිනුමකි, නමුත් එය කතාවේ කොටසක් පමණක් කියයි. සැබෑ ආර්ථික යහපැවැත්ම ආවරණය කරන්නේ රැකියා, සෞඛ්ය සේවා, අධ්යාපනය සහ සමාජ ආරක්ෂාව — රටවල් දෙකම වෙන් වෙන්ව සහ අඛණ්ඩව මුහුණ දෙන අභියෝගවලින් යුත් ක්ෂේත්ර.
සංකේතාත්මක ột්ථාන ලකුණක්, අවසාන තීරණයක් නොවේ
ශ්රී ලංකාව සඳහා, ලෝක බැංකු ආදායම් ශ්රේණිගත කිරීමකදී ඉන්දියාවට ඉහළින් පෙනී සිටීම, විශේෂයෙන් මෑත කාලීන ආර්ථික විනාශකාරිත්වයෙන් අනතුරුව, නිශ්චිතවම සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරයි. රටේ ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් ජාත්යන්තර වේදිකාවේ මැනි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.