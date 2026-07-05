Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද සබ්මැරීන් ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ ditched සැකයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉරාන නෞකාවක් අත්පත් කරගනී

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද සබ්මැරීන් ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ ditched සැකයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉරාන නෞකාවක් අත්පත් කරගනී

එක්සත් ජනපද සබ්මැරීනයක් විසින් නෞකාව ඉලක්ක කර ගත හැකි බැවින් ඇතිවූ ditched සැකයන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඉරාන නෞකාවක් පාලනය යටතට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම කලාපීය සමුද්‍රීය ආතතීන් උත්සන්න කිරීමේ දී දූපත් රාජ්‍යයේ භූමිකාව කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කර ඇත.

නෞකාව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් යටතට

ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රවේශම් සහගත පියවරක් ලෙස ඉරාන නෞකාව කෙරෙහි පාලනය ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියා කළ අතර, ආසන්නයේ සිදුකෙරෙන එක්සත් ජනපද සබ්මැරීන් මෙහෙයුමකින් ඇතිවිය හැකි තර්ජනයක් පිළිබඳ ලැබුණු ඔත්තු සේවා තොරතුරු වලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නිලධාරීන් ශීඝ්‍රයෙන් කටයුතු කළහ. ප්‍රධාන භූ දේශපාලනික තරඟකාරීත්වයන්ගේ ඡේදනය වන ස්ථානයේ රටක් ලෙස කොළඹ සංකීර්ණ තත්ත්වයක් කළමනාකරණය කිරීමට ගත් ප්‍රයත්නය මෙම තීරණය මගින් පිළිබිඹු වේ.

තීව්‍ර වූ සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සැකිලි

ඉන්දියන් සාගරයේ උපායමාර්ගිකව පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින ආකාරය මෙමගින් ඉස්මතු වේ. මෙම ජලමාර්ගය ශ්‍රේෂ්ඨ බලවතුන්ගේ තරඟකාරිත්වය සඳහා වේදිකාවක් බවට ක්‍රමයෙන් පත්වෙමින් ඇත. කලාපයේ ඉරාන නැව් ගමනාගමනය සහ ක්‍රියාකාරී එක්සත් ජනපද නාවික මෙහෙයුම් සංයෝජනය, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සූක්ෂ්ම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආරක්ෂක ගණනය කිරීම් අවශ්‍ය වන සංකීර්ණ තත්ත්වයකට ලක් කර ඇත.

කලාපීය ප්‍රතිවිපාක

ශ්‍රී ලංකාව නෞකාවට මැදිහත් වී බාරගැනීමට ගත් තීරණය, ජාත්‍යන්තර ගැටුම් සඳහා සිය ජලය ගිනිදැල් ස්ථානයක් බවට පත්වීම වළක්වාලීමේ රජයේ අභිලාෂය සංඥා කරන බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරති. ශ්‍රී ලංකා භූමියට ආසන්නව ගමන් කරන ප්‍රධාන නැව් මාර්ග ඔස්සේ බහු ගෝලීය බලවතුන් සිය පැවැත්ම තහවුරු කරගැනීම සමඟ මෑත මාසවලදී ඉන්දියන් සාගරයේ නාවික ක්‍රියාකාරකම් තීව්‍ර වී ඇත.

නෞකාවේ අනන්‍යතාව, ලැබුණු ඔත්තු සේවා තොරතුරු වල ස්වභාවය සහ කොළඹ, තෙහෙරාන් හා වොෂිංටන් අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සන්නිවේදනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිල වශයෙන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට බලධාරීන් විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද හමුදා ගුවන් යානාවලට භූ ප්‍රවේශය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — ජනාධිපති තහවුරු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද හමුදා ගුවන් යානාවලට භූ ප්‍රවේශය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — ජනාධිපති තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද යුධ ගුවන් යානාවලට භූ ප්‍රවේශය ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ජනාධිපති අනූර කුමාර දිසානායක තහවුරු කළ අතර, විදේශ හමුදා පැවැත්ම සම්බන්ධ…

05 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 549-9 දී ඉනිම ප්‍රකාශයට පත් කර වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට දැවැන්ත පීඩනයක් 2 වැනි ටෙස්ට් තරගයේදී එල්ල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 549-9 දී ඉනිම ප්‍රකාශයට පත් කර වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට දැවැන්ත පීඩනයක් 2 වැනි ටෙස්ට් තරගයේදී එල්ල කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම පළමු ඉනිම ආධිපත්‍යපූර්ණ ලෙස 9 විකට් 549 දී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ දෙවැනි දිනය නිවාඩු කණ්ඩායමට…

05 Jul 2026 Discuss
රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්වන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්වන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රටේ රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශුද්ධ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක්…

05 Jul 2026 Discuss