මැදපෙරදිග ගැටුම ශ්රී ලංකාව අන්ධකාරයට හෙළයි — ශක්ති සැපයුම් දාමයට දැඩි බාධා
මැදපෙරදිග කලාපයේ දිගින් දිගටම ඇවිළෙන ගැටුම ගෝලීය ශක්ති සැපයුම් දාමයන් කඩාකප්පල් කිරීම හේතුවෙන්, දිවයිනේ දැනටමත් අස්ථායී විදුලිබල අංශය මත අලුත් බරක් පටවමින්, ශ්රී ලංකාව රට පුරා විදුලි කප්පාදුවක් ක්රියාත්මක කිරීමට බල කෙරී තිබේ.
ශ්රී ලාංකික නිවාස හා ව්යාපාර වලට නැවත අඳුරු යුගයක්
තාප විදුලි බලාගාර ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය දැරිය හැකි මිලට ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වීම හේතුවෙන් රට පුරා නිවාස හා ව්යාපාර ස්ථාන නැවත වරක් නියමිත විදුලි බාධාවන්ට ගොදුරු වෙමින් පවතී. මෙම බාධාවන් ශක්ති සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවත ඇවිළ දමමින්, පසුගිය වසරවල රටට ත්රාසජනක ආර්ථික අර්බුදය සමඟ ශ්රී ලාංකිකයෝ ගෙවූ දරුණු විදුලි කොටා ගැනීමේ කාලය බොහෝ දෙනෙකුට සිහිපත් කරවයි.
මැදපෙරදිග යුද්ධය ගෝලීය තෙල් හා ගෑස් වෙළඳපොළවල ස්ථිරභාවය නොමැතිකමට දායකත්වය ලබා දෙමින් ශක්ති ආනයන වියදම ඉහළ නංවා ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව වැනි, තම විදුලිබල ජනනය සඳහා ඉන්ධන නැව්ගත කිරීම් මත දැඩිව රඳා පවතින රටවලට ඒ ලබා ගැනීම සංකීර්ණ කර ඇත.
තවමත් සුවය ලබමින් සිටින දිවයිනකට හුරු ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ විදුලිබල අංශය දිගු කලක් තිස්සේ බාහිර කම්පනවලට ගොදුරු විය හැකි ස්වභාවයකින් යුක්ත වේ. රට ජල විදුලිය හා තාප ජනනය යන දෙකෙහිම සංයෝජනයක් මත රඳා සිටින අතර, ඒ අතරින් දෙවැන්න ආනයනික ඉන්ධන මත යැපේ. ගෝලීය සැපයුම තද වූ විට හෝ මිල ගණන් ඉහළ ගිය විට, ඒ ප්රතිඵල ගෘහස්ත මට්ටමින් ක්ෂණිකවම දැනේ.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ස්ථාවර සැපයුමක් පවත්වා ගැනීමට සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇත; ඒ සමඟම, ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ප්රමාණවත් ඉන්ධන තොග සුරක්ෂිත කිරීමේ රජයේ හැකියාව සීමා කරන, අල්ප විදේශ විනිමය සංචිත කළමනාකරණය කිරීමේ අභියෝගයද ඒ සමඟ ඇත.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්
2022 මූල්ය කඩා වැටීමෙන් පසු ක්රමිකව සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ශක්ති හිඟකම් දරුණු ද්විතීයික ප්රතිඵල ගෙන දෙයි. නිෂ්පාදනයේ සිට ආගන්තුක සත්කාරය දක්වා ව්යාපාර ක්ෂේත්ර දීර්ඝකාලීන විදුලි කප්පාදු නිසා ඵලදායිතාව අඩු වීමට හා මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ යාමට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ.
- මැදපෙරදිග අස්ථාවරත්වය හා සම්බන්ධ ගෝලීය ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම නිසා තාප විදුලිජනනය සෘජුවම බලපෑමට ලක් වී ඇත.
- පසුගිය කාලවල අක්රමවත් වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ජල විදුලිය සංචිතද පීඩනයට ලක් ව ඇත.
- ඉහළ ගිය රක්ෂිත විදුලි ශක්ති විකල්පවල පිරිවැය දැරීමේ සීමිත හැකියාව හේතුවෙන් කුඩා හා මධ්යම ව්යවසායකයෝ වඩාත් දරුණු ලෙස打击 වී ඇත.
දිගුකාලීන ශක්ති විසඳුම් සඳහා ඇමතුම්
නවතම විදුලි කප්පාදු රැල්ල, ශ්රී ලංකාව ආනයනික දිලිසෙන ද්රව්ය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කර ගනිමින්, ඈත කලාපවල භූ දේශපාලන කැලඹීම්වලින් ආරක්ෂා වීමට, පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්රභවයන් දෙසට සිය සංක්රාන්තිය ත්වරණය කළ යුතු බවට ශක්ති විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වලින් ඉල්ලීම් නැවත ඉස්මතු කර ඇත.
සූර්ය, සුළං හා අනෙකුත් පුනර්ජනනීය ශක්තිය හරහා ශ්රී ලංකාවේ ශක්ති මිශ්රණය විවිධාංගීකරණය කිරීම තවදුරටත් තේරීමක් නොව — එය හදිසි ජාතික අවශ්යතාවයකි.
ජාතික ශක්ති බලාගාරයේ පුනර්ජනනීය ශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය ඊට පෙර ආකර්ෂණීය ඉලක්ක ප්රකාශ කර ඇතත්, ප්රගතිය අපේක්ෂිත ප්රමාණයට වඩා මන්දගාමී ව ඇත. ගෝලීය තතු සමනය වීමේ ලකුණු දක්නට නොමිලේ, ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය තව දුරටත් නරක් වීමට පෙර, ප්රතිපත්ති ප්රතිශ්රුතිවලින් ඔබ්බට ගොස් ප්රායෝගික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය ඉහළ යමින් තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.