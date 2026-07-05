ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද හමුදා ගුවන් යානාවලට භූ ප්රවේශය ප්රතික්ෂේප කරයි — ජනාධිපති තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද යුධ ගුවන් යානාවලට භූ ප්රවේශය ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කළ බව ජනාධිපති අනූර කුමාර දිසානායක තහවුරු කළ අතර, විදේශ හමුදා පැවැත්ම සම්බන්ධ කාරණාවලදී දිවයිනේ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ උදාසීනත්වයේ ප්රතිපත්තිය නැවත තහවුරු කෙරිණි.
මෙම නිවේදනය, එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ප්රධාන බලවතුන් උපායමාර්ගික බලපෑම සඳහා තරඟ කරන ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ වර්ධනය වන භූ දේශපාලනික තරඟාකාරිත්වය මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ ස්වාධිපත්යය හා ස්වාධීනත්වය රැකගැනීම සම්බන්ධයෙන් දිසානායක පරිපාලනය දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින් සිටින බව පෙන්නුම් කරයි.
උදාසීනත්වය ඉදිරියට
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සමබර විදේශ ප්රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ඒමට උත්සාහ කරමින්, ඕනෑම තනි ගෝලීය බලවතෙකුගේ කක්ෂයට ඇදගෙන යා හැකි බැඳීම් ප්රවේශමෙන් වළකින ලදී. එක්සත් ජනපද හමුදා ගුවන් යානාවලට භූ ප්රවේශය ප්රතික්ෂේප කළ බව ජනාධිපතිවරයා තහවුරු කිරීම මෙම ප්රවේශය යටතේ වොෂිංටනයට සහ අනෙකුත් ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ට කොළඹේ සීමාරේඛා පිළිබඳව පැහැදිලි පණිවිඩයක් යැවීමකි.
මෑත වසරවලදී ඉන්දියන් සාගරය වැඩි වැඩියෙන් ආරවුල් සහිත අවකාශයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ භෞගෝලික පිහිටීම එය කලාපය පුරා බලපෑම් ව්යාප්ත කිරීමට ඉදිරිපත් වන ඕනෑම බලවතෙකුට උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්යයක් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්තිය සඳහා වැදගත්කම
2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු රට තවමත් ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්රී ලංකාව බහුවිධ ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ සංකීර්ණ සබඳතා සකස් කරගනිමින් සිටින කාලයක මෙම තීරණය සැලකිය යුතු බරක් දරයි.
- ශ්රී ලංකාව හමුදා කටයුතුවලදී නොබැඳි ප්රතිපත්තියක් ස්ථිරව පවත්වාගෙන ඇත
- ඉන්දියන් සාගරයේ රටේ උපායමාර්ගික පිහිටීම එය මහා බල තරඟාකාරිත්වයේ කේන්ද්රීය අවධානය යොමු වන ස්ථානයක් කරයි
- දිසානායක රජය ආරක්ෂක කාරණාවලදී ජාතික ස්වාධිපත්යය රැකගැනීමේ අභිප්රාය සංඥා කර ඇත
ශ්රී ලංකාව විදේශ ආයෝජන හා රාජ්යතාන්ත්රික හවුල්කාරිත්වයන් ක්රියාශීලීව ඇද ගනිමින් සිටිය ද, ආර්ථික සහයෝගීතාවය සහ හමුදා පහසුකම් සැලසීම අතර වෙනස ප්රකාශ කිරීමට රජය දෘඪ ස්ථාවරයක සිටින බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
එක්සත් ජනපද යුධ ගුවන් යානාවලට භූ ප්රවේශය ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කිරීම, බාහිර හමුදා බැඳීම්වලින් තොර ස්වාධීන විදේශ ප්රතිපත්තියකට වත්මන් පරිපාලනය දරන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට එක්සත් ජනපද රජය වෙතින් නිල ප්රතිචාරයක් ලැබී නොතිබිණි. දකුණු ආසියාව සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා මාරු වන සන්ධාන හා පක්ෂපාතිත්වයන් නිරීක්ෂණය කරන කලාපීය විශ්ලේෂකයින්ගේ දැඩි අවධානය මෙම සිදුවීම කෙරෙහි යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.