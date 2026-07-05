සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්යේ ශ්රී ලංකා ක්රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට
ශ්රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සංගමය දැඩි පරිපාලන අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ප්රධාන නිලධාරීන් සාමූහිකව ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ද්රෝණිකා සහ මාර්ග ඇත්ලෙටික්ස් ක්රීඩාව භාර ජාතික ආයතනය සම්පූර්ණ ව්යාකූලත්වයකට පත්ව ඇති බැවින්, රටේ ක්රීඩා සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ තරඟකාරී අනාගතය අනතුරට ලක්ව තිබේ.
ආයතනය හැර යන නිලධාරීන්
ශ්රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සංගමයෙන් නිලධාරීන් හදිසියේ හා පුළුල් පරිමාණයෙන් ඉල්ලා අස්වීම දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ආයතනයට ඵලදායී ලෙස කටයුතු කිරීමේ හා දිවයින පුරා ක්රීඩකයන් කෙරෙහි වූ වගකීම් ඉටු කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ시급한 ප්රශ්න මතු කර ඇත.
එකවර රාශියක් වූ පරිපාලකයන් ධුරය හැර යාමෙන් තීරණාත්මක මෙහෙයුම් තනතුරු හිස්ව ඇති අතර, නැගී එන දක්ෂතා දිරිමත් කිරීමටත් අන්තර්ජාතික සහභාගීත්වය සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් ශක්තිමත්, ස්ථාවර කළමනාකරණයක් අවශ්ය වන මේ අවස්ථාවේ නායකත්ව හිඩැසක් ඇති වී ඇත.
ක්රීඩකයන් සහ වැඩසටහන් කෙරෙහි බලපෑම
මෙම අර්බුදය, පුහුණු සහාය, තරඟ කාල සටහන් සකස් කිරීම සහ අන්තර්ජාතික නියෝජනය සඳහා ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයන් ගෙන් ගෙන යාම සඳහා ආයතනය මත රඳා සිටින ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයන් හමුවේ විශාල අභියෝග මතු කරයි. පරිපාලන කාර්යයන් බාධාවට ලක්ව ඇති බැවින්, පවතින වැඩසටහන්වල අඛණ්ඩතාව සහ ජාතික මට්ටමේ තරඟ නිසි කාලයට සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ කනස්සල්ල ද්රැතයෙන් ඉහළ යමින් තිබේ.
ආයතනය ඉල්ලා අස්වීම්වල ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන මෙම අවස්ථාවේ, කිසිදු ක්ෂණික විසඳුමක් නොපෙනෙන නිසා, පුහුණුකරුවන් සහ ක්රීඩකයන් දෙපිරිසම අවිනිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකට මුහුණ දෙයි.
හදිසි මැදිහත්වීමට කැඳවීම
දේශීය ඇත්ලෙටික්ස් ප්රජාව තුළ ක්රීඩා පරිපාලකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන්, ආයතනය ස්ථාවර කිරීමට හා සාමාන්ය කාර්යයන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ගත යුතු බව 촉구 කරමින් සිටිති. මතු කෙරෙන ප්රධාන කනස්සල්ල අතර:
- හිස්ව ඇති පරිපාලන තනතුරු හදිසියෙන් පිරවීමේ අවශ්යතාවය
- ක්රීඩකයන්ගේ යහපත් සුබසාධනය හා පුහුණු අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ අන්තර්ජාතික ඇත්ලෙටික් කැපවීම් හා සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම
- පුහුණුකරුවන්, ක්රීඩකයන් සහ අනුග්රාහකයන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩ නැගීම
ශ්රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී කලාපීය හා අන්තර්ජාතික ඇත්ලෙටික්ස් ක්රීඩාවේ සිය ප්රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට ක්රියා කර ඇති බැවින්, වර්තමාන අර්බුදය විශේෂයෙන්ම දුර්කාලීන ලෙස සිදු වී ඇත. ගෝලීය රංගනාංගනයේ කාර්යක්ෂමව දිනෙව් ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාවෙන් යුත් තරඟකාරී ක්රීඩකයන් සංවර්ධනය කිරීමේ දශක ගණනාවක ප්රගතිය දිගු කාලීන පරිපාලන අස්ථාවරත්වය නිසා ආපස්සට හරවා ලිය හැකි බව නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
රටට නියෝජනය කිරීමට කැප වූ ක්රීඩකයන් කෙරෙහි අවිනිශ්චිතතාවයෙන් ගත වන සෑම දිනයක්ම කෙලින්ම බාධා ඇති කරන බැවින්, ක්රීඩා බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික අවධානය මෙම තත්ත්වය ඉල්ලා සිටියි.
ක්රීඩා අමාත්යාංශය සහ අදාළ බලධාරීන් මෙම දිග හැරෙන තත්ත්වය පිළිබඳ නිල ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැති අතර, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් සංස්ථාපිත ක්රීඩා අංශවලින් එකක් කෙරෙහි දිගු කාලීන හානිය වළක්වා ගනිමින් තීරණාත්මක ලෙස මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලීමේ පීඩනය ඉහළ යමින් තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.