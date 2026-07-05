ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද Kfir C12 සටන් යානයේ මුල් පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරමින් ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකාව සිය ආරක්ෂක ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙමින්, උසස් කරන ලද Kfir C12 සටන් යානයේ මුල් පියාසැරිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වූ අතර, එය ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) නවීකරණය කිරීමේ ක්රියාවලියේ ප්රධාන පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලාංකික ගුවන් ශක්තියේ නව පරිච්ඡේදයක්
උසස් කරන ලද Kfir C12 ගුවනට නැඟීම, ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් විසින් දිවයිනේ හමුදා ගුවන් සේවා හැකියාවන් සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස විස්තර කරනු ලැබේ. සාර්ථක මුල් පියාසැරිය, ශ්රී ලංකාවේ පවතින Kfir යානා මෙහෙයුම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ සමරවිජය සටන් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට අරමුණු කරගත් විශාල උසස් කිරීමේ වැඩසටහනක සාර්ථක නිම කිරීමක් සංඥා කරයි.
මුල් දී ඊශ්රායල් සැලසුම් කළ ත්රිකෝණ පියාපත් සහිත බහු-භූමිකා සටන් යානයක් වන Kfir, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සටන් ශක්තියේ ශිලාස්ථම්භයක් ව පවතී. C12 උසස් කිරීම නවීන ශ්රේණිගත ප්රභේදයක් නියෝජනය කරන අතර, උසස් ගුවන් ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති, වැඩිදියුණු කළ අවි පද්ධති සහ ඉහළ නැංවූ සමස්ත කාර්ය සාධන ලක්ෂණ ඇතුළත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව සඳහා, විශ්වසනීය ගුවන් ආරක්ෂක හැකියාවක් පවත්වාගෙන යාම උපාය මාර්ගික ප්රමුඛතාවයක් ව පවතී. Kfir C12 හි සාර්ථක උසස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ පියාසැරිය, සම්පූර්ණයෙන්ම නව යානා මිලදී ගැනීමේ සැලකිය යුතු වියදම් දැරීමකින් තොරව, ඉක්මන් ජෙට් යානා බළකාය තිරස්ථායී කිරීමට සහ ඉදිරියට ගෙනයාමට ගුවන් හමුදාවේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
- Kfir C12 යානය පෙර ප්රභේද හා සසඳන කල නවීකරණය කළ ගුවන් ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිවලින් සමන්විත වේ
- උසස් කිරීමේ වැඩසටහන සටන් යානයේ මෙහෙයුම් සේවා කාලය දීර්ඝ කරයි
- වැඩිදියුණු කළ අවි ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාවන් දියුණුකම් අතර ඇතුළත් වේ
- මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක සූදානම සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය පිළිබිඹු කරයි
ආයතනික හැකියාව ගොඩනැඟීම
මෙම උසස් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සහ සාර්ථක මුල් පියාසැරිය, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ආයතනය තුළ වර්ධනය වන තාක්ෂණික ප්රවීණතාවයේ පිළිබිඹුවක් ලෙස බහුලව සැලකේ. එවැනි වැඩසටහන් ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට පමණක් නොව, සන්නද්ධ හමුදාවන් සහ ආශ්රිත තාක්ෂණික ප්රජාවන් තුළ දේශීය දැනුම හා කුසලතා ගොඩනැඟීමට ද දායක වේ.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, උසස් කිරීමේ වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ විෂය පථය හෝ උසස් කරන ලද යානය සක්රීය මෙහෙයුම් සේවයට නැවත ලබාදීමේ කාලසීමාව සිය නිල ප්රකාශයෙන් දක්වා නොමැති නමුත්, මුල් පියාසැරිය ම, වැඩසටහන සාර්ථකව ඉදිරියට යන බවට පැහැදිලි සාක්ෂියක් ව පවතී.
රට පුරා ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ ගුවන් විදුලි ලෝලීන් මෙම දියුණුව ශ්රී ලාංකික හමුදා ගුවන් සේවාව සඳහා ආඩම්බරජනක මොහොතක් ලෙස ඔසවා පෑ අතර, දියුණු හා නවීන ගුවන් ආරක්ෂක හමුදාවක් අනාගතය දක්වා පවත්වාගෙන යාමට ජාතියේ අධිෂ්ඨානය එමඟින් අවධාරණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.