Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත අතර, ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) නව ගාස්තු ගණනය කිරීමට භාවිත කළ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර තිබේ.

නව ගාස්තු බලාත්මක වේ

රජය පොදු බස් සේවා සඳහා සංශෝධිත මිල ගණන් ව්‍යුහය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ, දිවයිනේ ගමනාගමනය කරන මගීන් මෙම සති අන්තයේ සිට යාවත්කාලීන ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත. මෙම වෙනස, රට පුරා පෞද්ගලික බස් සේවා ධාවනය කරනු ලබන කෙටි හා දිගු දුර මාර්ග දෙකටම බලපායි.

රියදුරු සංගම් අනතුරු අඟවයි

ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබියදීත්, LPBOA සංගමය නව ගාස්තු ගණනය කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය පළ කර තිබේ. නිශ්චිත කරන ලද අගයන් පෞද්ගලික බස් රියදුරන් දෛනිකව මුහුණ දෙන සත්‍ය මෙහෙයුම් පිරිවැය නිසිලෙස පිළිබිඹු නොකරන බව සඳහන් කරමින්, සංගමය ගණනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රශ්න කර ඇත.

ඉහළ යන ඉන්ධන මිල, වාහන නඩත්තු වියදම් සහ අනෙකුත් පොදු වියදම් ක්ෂේත්‍රය ආර්ථිකව පැවැත්වීමට නම් ඕනෑම ගාස්තු සංශෝධනයකදී වඩාත් නිවැරදිව සැලකිල්ලට ගත යුතු බව බස් හිමිකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

දෛනික මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම

ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාධ්‍යය ලෙස පෞද්ගලික බස් රථ මත යැපෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට, ගාස්තු සංශෝධනය ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. සෑම දිනකම රැකියාවට, පාසලට සහ වෙළෙඳසැල් වෙත ගමන් කරන අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී මගීන්ට මෙය විශේෂයෙන් දැනේ.

මෑත වසරවලදී ආර්ථික පීඩනයට ලක්ව ඇති ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ දිගුකාලීන ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සංශෝධනය අවශ්‍ය වූ බව රජය පෙන්වා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් නියාමකයන් සහ ක්ෂේත්‍ර නියෝජිතයන් අතර ඇති ගැටුම, කර්මාන්තය තුළ 緊張 තතුව තවමත් නිරාකරණය නොවූ බව පෙන්නුම් කරයි.

ඉරිදා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර බස් නැවතුම්පොළවල සහ වාහනවල යාවත්කාලීන ගාස්තු වගු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, මගීන් එම ගාස්තු වගු හුරු කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ…

05 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss
චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද? Sinhala

චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද?

පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව "ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය" යන ගෞරව නාමය ආඩම්බරයෙන් දරා සිටියේය — ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, පොහොසත් සංස්කෘතිය සහ උණුසුම් ආගන්තුක…

05 Jul 2026 Discuss