සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත අතර, ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) නව ගාස්තු ගණනය කිරීමට භාවිත කළ ක්රමවේදය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර තිබේ.
නව ගාස්තු බලාත්මක වේ
රජය පොදු බස් සේවා සඳහා සංශෝධිත මිල ගණන් ව්යුහය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ, දිවයිනේ ගමනාගමනය කරන මගීන් මෙම සති අන්තයේ සිට යාවත්කාලීන ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත. මෙම වෙනස, රට පුරා පෞද්ගලික බස් සේවා ධාවනය කරනු ලබන කෙටි හා දිගු දුර මාර්ග දෙකටම බලපායි.
රියදුරු සංගම් අනතුරු අඟවයි
ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබියදීත්, LPBOA සංගමය නව ගාස්තු ගණනය කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය පළ කර තිබේ. නිශ්චිත කරන ලද අගයන් පෞද්ගලික බස් රියදුරන් දෛනිකව මුහුණ දෙන සත්ය මෙහෙයුම් පිරිවැය නිසිලෙස පිළිබිඹු නොකරන බව සඳහන් කරමින්, සංගමය ගණනය කිරීමේ ක්රියාවලිය ප්රශ්න කර ඇත.
ඉහළ යන ඉන්ධන මිල, වාහන නඩත්තු වියදම් සහ අනෙකුත් පොදු වියදම් ක්ෂේත්රය ආර්ථිකව පැවැත්වීමට නම් ඕනෑම ගාස්තු සංශෝධනයකදී වඩාත් නිවැරදිව සැලකිල්ලට ගත යුතු බව බස් හිමිකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
දෛනික මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම
ප්රධාන ප්රවාහන මාධ්යය ලෙස පෞද්ගලික බස් රථ මත යැපෙන ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට, ගාස්තු සංශෝධනය ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. සෑම දිනකම රැකියාවට, පාසලට සහ වෙළෙඳසැල් වෙත ගමන් කරන අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී මගීන්ට මෙය විශේෂයෙන් දැනේ.
මෑත වසරවලදී ආර්ථික පීඩනයට ලක්ව ඇති ප්රවාහන ක්ෂේත්රයේ දිගුකාලීන ඉල්ලීම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සංශෝධනය අවශ්ය වූ බව රජය පෙන්වා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ගණනය කිරීමේ ක්රමවේදය සම්බන්ධයෙන් නියාමකයන් සහ ක්ෂේත්ර නියෝජිතයන් අතර ඇති ගැටුම, කර්මාන්තය තුළ 緊張 තතුව තවමත් නිරාකරණය නොවූ බව පෙන්නුම් කරයි.
ඉරිදා ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර බස් නැවතුම්පොළවල සහ වාහනවල යාවත්කාලීන ගාස්තු වගු ප්රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, මගීන් එම ගාස්තු වගු හුරු කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.