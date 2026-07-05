හරක් කතා' නඩු විවාදය මධ්යයේ රනිල් විජේදාස වෙත පෞද්ගලික සංචාරයක්
හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා මේ සතියේ හිටපු නීතිය අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවසට පෞද්ගලික සංචාරයක් සිදු කළ අතර, අධි-profile 'හරක් කතා' නඩුව සම්බන්ධ මතභේදාත්මක අත්අඩංගුවීම ඇතිව දේශපාලන කවයන් තුළ කතාබහ දිගටම ඇවිළෙමින් පවතී.
සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කළ මෙම සංචාරය, රාජපක්ෂ මහතාගේ සමීප සහකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව සිදු වූ අතර, හිටපු ඇමතිවරයා සමඟ වික්රමසිංහ මහතා දක්වන සහයෝගයේ අභිප්රාය පිළිබඳ නොයෙකුත් ප්රශ්නාර්ථ මතු කරන්නට විය.
වික්රමසිංහ නඩුව පිළිබඳ නිහැඬියාව බිඳ දමයි
එම සංචාරය අතරතුර, වික්රමසිංහ මහතා ප්රකාශ කළේ 'හරක් කතා' නඩුවට මැදිහත් වීමේ හැකියාව කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ දේශපාලන අධිකාරියකට නොමැති බවයි. ඔහුගේ ප්රකාශය දේශපාලන පෞද්ගලයන් ඇතුළු බාහිර බලවේගයන් විසින් නීතිමය ක්රියාවලියට බලපෑම් කළ හැකි බවට ඇති සැකයන් දුරු කිරීම අරමුණු කරගත් බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ස්ථාවරය හා ඔහු තම ධූර කාලය තුළ යුක්ති අංශය සමඟ පවත්වා ගත් ඓතිහාසික සම්බන්ධය හේතුවෙන්, මෙම ප්රකාශය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් විසින් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.
සංචාරයේ පසුබිම
පෙර රජය යටතේ නීතිය අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා, 'හරක් කතා' විමර්ශනයේ වර්ධනයන් හේතුවෙන් නැවත වරක් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් වී සිටියි. දිගු කාලයක් ශ්රී ලංකාවේ책 වගවීම හා නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ විවාදය ඇවිළවූ මෙම නඩුව, රාජ්ය හා මාධ්ය අවධානය අඛණ්ඩව ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවසට පෞද්ගලිකව පැමිණීමට වික්රමසිංහ මහතා ගත් තීරණය, සමහර දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් විසින් සහයෝගයේ 身ඟවීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, තවත් අය පෙන්වා දෙන්නේ ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපනය තුළ ජ්යෙෂ්ඨ නායකයන් අතර පවතින ස්ථිර සම්බන්ධතා ජාලය එය ඉස්මතු කරන බවයි.
දේශපාලන ප්රතිචාර
විපක්ෂ හඬ හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර මෙම සංචාරය නොසැලකිල්ලට ලක් නොවූ අතර, දේශපාලන සම්බන්ධතා නඩු ගමන් මගට බලපෑමක් ඇති කරයිද යන්න ඔවුහු සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ නීතිමය ක්රියාවලියේ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලා සිටිමින්, යුක්තිය ඕනෑම ආකාරයක මැදිහත් වීමකින් තොරව ඉදිරියට යා යුතු බව අවධාරණය කළහ.
ශ්රී ලංකාව අධිකරණ නිදහස හා දේශපාලන වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම සන්දර්භය තුළ, 'හරක් කතා' නඩුව වටා ඇති වර්ධනයන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ද ප්රධාන කතාබහ මාතෘකාවක් ලෙස පැවතීම අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.