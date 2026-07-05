Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අකුරේගොඩ නීතිඥ දම්පතිය කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාල දිවයිනේ සිටි පලා ගිය සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට බාර දේ

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අකුරේගොඩ නීතිඥ දම්පතිය කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාල දිවයිනේ සිටි පලා ගිය සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට බාර දේ

අකුරේගොඩ නීතිඥ දම්පතිය කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු මාල දිවයිනේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ශ්‍රී ලංකාවට භාරදී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

සැකකරු දේශසීමා හරහා මාරු කෙරේ

ඝාතනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පලා ගිය සැකකරු, යාබද දූපත් රාජ්‍යය වන මාල දිවයිනේ සිටියදී හඳුනාගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් මාල දිවයිනේ ප්‍රතිපක්ෂයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් එම පුද්ගලයා නැවත රටට මාරු කර ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෑත කාලයේ රට කම්පා කළ ඉහළ මට්ටමේ අපරාධ නඩු අතර ස්ථානගත වූ මෙම සිද්ධියේ විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

නඩුවේ පසුබිම

මෙම නඩුව කේන්ද්‍ර වන්නේ අකුරේගොඩ ප්‍රදේශයේ ඔවුන්ගේ නිවසේදී ඝාතනය කරන ලද, දෙදෙනාම නීතිය පුහුණු කළ, විවාහක දම්පතියකගේ කම්පාකාරී මරණය වටා ය. ඔවුන්ගේ මරණය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාව සහ පොදු මහජනතාව කම්පනයට පත් කළ අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඉක්මන් හා සමගාමී පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බවට හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් විය.

සැකකරුගේ සම්බන්ධීතාවය පෙන්නුම් කරන සාක්ෂි හමුවීමෙන් පසු විමර්ශකයින් ඔහුගේ චලනයන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පලා ගිය සැකකරු නැවතී සිටි මාල දිවයිනට දක්වා ඒ හෝඩුවාව අවසානයේ ගෙන යන ලදී.

විමර්ශනය ඉදිරියට යයි

සැකකරු දැන් ශ්‍රී ලාංකික භූමියේ සිටින බැවින්, ඝාතනයන් සිදු කිරීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් තහවුරු කිරීමට පොලීසිය තවදුරටත්심문කිරීම් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; ප්‍රහාරය සැලසුම් කිරීමේ හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වෙනත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි යන්නද ඊට ඇතුළත් ය.

මෙම ප්‍රත්‍යර්පණය විමර්ශකයින් විසින් ප්‍රධාන සාර්ථකත්වයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, නෛතික ක්‍රියාදාමයන් ඉදිරියට යාමත් සමඟ සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නඩුවේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික නීතිඥ ප්‍රජාව, ඝාතනය වූ දම්පතිය වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීම දෙසට තබන ලද පියවරක් ලෙස මෙම ප්‍රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss