අකුරේගොඩ නීතිඥ දම්පතිය කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාල දිවයිනේ සිටි පලා ගිය සැකකරු ශ්රී ලංකාවට බාර දේ
අකුරේගොඩ නීතිඥ දම්පතිය කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂිත ප්රධාන සැකකරුවෙකු මාල දිවයිනේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ශ්රී ලංකාවට භාරදී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සැකකරු දේශසීමා හරහා මාරු කෙරේ
ඝාතනයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය සැකකරු, යාබද දූපත් රාජ්යය වන මාල දිවයිනේ සිටියදී හඳුනාගන්නා ලදී. ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් මාල දිවයිනේ ප්රතිපක්ෂයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් එම පුද්ගලයා නැවත රටට මාරු කර ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෑත කාලයේ රට කම්පා කළ ඉහළ මට්ටමේ අපරාධ නඩු අතර ස්ථානගත වූ මෙම සිද්ධියේ විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
නඩුවේ පසුබිම
මෙම නඩුව කේන්ද්ර වන්නේ අකුරේගොඩ ප්රදේශයේ ඔවුන්ගේ නිවසේදී ඝාතනය කරන ලද, දෙදෙනාම නීතිය පුහුණු කළ, විවාහක දම්පතියකගේ කම්පාකාරී මරණය වටා ය. ඔවුන්ගේ මරණය ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව සහ පොදු මහජනතාව කම්පනයට පත් කළ අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඉක්මන් හා සමගාමී පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බවට හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් විය.
සැකකරුගේ සම්බන්ධීතාවය පෙන්නුම් කරන සාක්ෂි හමුවීමෙන් පසු විමර්ශකයින් ඔහුගේ චලනයන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර, ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය සැකකරු නැවතී සිටි මාල දිවයිනට දක්වා ඒ හෝඩුවාව අවසානයේ ගෙන යන ලදී.
විමර්ශනය ඉදිරියට යයි
සැකකරු දැන් ශ්රී ලාංකික භූමියේ සිටින බැවින්, ඝාතනයන් සිදු කිරීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් තහවුරු කිරීමට පොලීසිය තවදුරටත්심문කිරීම් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; ප්රහාරය සැලසුම් කිරීමේ හෝ ක්රියාත්මක කිරීමේ වෙනත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි යන්නද ඊට ඇතුළත් ය.
මෙම ප්රත්යර්පණය විමර්ශකයින් විසින් ප්රධාන සාර්ථකත්වයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, නෛතික ක්රියාදාමයන් ඉදිරියට යාමත් සමඟ සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නඩුවේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ශ්රී ලාංකික නීතිඥ ප්රජාව, ඝාතනය වූ දම්පතිය වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීම දෙසට තබන ලද පියවරක් ලෙස මෙම ප්රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.