ලහිරු උදාරගේ දීප්තිමත් 188 ක් ශ්රී ලංකාවට දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවයි
තරුණ ශ්රී ලාංකික පිතිකරු ලහිරු උදාර රන් 188 ක් සිය කණ්ඩායමට ලබා දෙමින් දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ තීරණාත්මක පිතිකරණ වෑයමකින් දිවයිනේ කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන ක්රීඩකයා ලෙස මතු වූ අතර, ඒ හරහා කණ්ඩායමට සටන් කළ හැකි ආරම්භයක් ලබා දුන්නේය.
වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කළ ඉනිමක්
උදාරගේ රන් 188 ක් වූ සුවිශේෂ ඉනිම ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරණයේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, ටෙස්ට් ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දී අවශ්ය තාක්ෂණික කුසලතාව හා ස්ථිරසාර ස්වභාවය ඔහු ප්රදර්ශනය කළේය. මෙම ඉනිම හරහා ඉනිම පුරාවටම පිතිකරණ වගකීම සිය උරෙහි දරා ගත් ඒ තරුණ පිතිකරු ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ලෝකයට ශක්තිමත් ප්රකාශයක් කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ මැද පිළිය දිගු ඉනිම නැංගුරම් ලා ගෙන ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව කණ්ඩායමට ප්රතිස්පන්දනය කළ හැකි ඒකතුවක් ලබා දෙමින් සිටි උදාරගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මත ශක්තිමත්ව රඳා සිටියේය.
ශ්රී ලංකාව ප්රතිරෝධය දක්වයි
දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ සන්දර්භය සැලකිල්ලට ගත් කල, ශ්රී ලංකාවට තරඟය තුළ ජීවමානව සිටීම සඳහා ධෛර්යමත් දස්කමක් අවශ්ය වූ බැවින් මෙම ඉනිම විශේෂ වැදගත්කමක් ගෙන සිටියේය. උදාරගේ දායකත්වය නිසා ආගන්තුක කණ්ඩායම ලාභසේ බිඳ වැටීමෙන් ගැලවී, කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට ආරක්ෂා කළ හැකි ඉලක්කයක් ලැබෙන්නට සැලැස්විය.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ටෙස්ට් තරඟය දිගහැරෙද්දී උදාරගේ සටන්කාමී ශතකය ඉතිරි කණ්ඩායම් සාමාජිකයන්ට හදවතේ ගැඹුරින් ශක්තිය ඇද ගැනීමට පෙළඹවීමක් වේ යැයි කියාය.
මෙම දස්කම නිසැකවම ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ලෝකයේ උදාරගේ තත්ත්වය ඉහළ නංවන අතර, කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට සිහිනය දකිද්දී ජාත්යන්තර මට්ටමේ දී ඔහුගේ අඛණ්ඩ දායකත්වය කෙරෙහි අපේක්ෂාව ඉහළ නංවන්නේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.