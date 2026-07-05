Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලහිරු උදාරගේ දීප්තිමත් 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලහිරු උදාරගේ දීප්තිමත් 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරු ලහිරු උදාර රන් 188 ක් සිය කණ්ඩායමට ලබා දෙමින් දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ තීරණාත්මක පිතිකරණ වෑයමකින් දිවයිනේ කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා ලෙස මතු වූ අතර, ඒ හරහා කණ්ඩායමට සටන් කළ හැකි ආරම්භයක් ලබා දුන්නේය.

වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කළ ඉනිමක්

උදාරගේ රන් 188 ක් වූ සුවිශේෂ ඉනිම ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණයේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දී අවශ්‍ය තාක්ෂණික කුසලතාව හා ස්ථිරසාර ස්වභාවය ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළේය. මෙම ඉනිම හරහා ඉනිම පුරාවටම පිතිකරණ වගකීම සිය උරෙහි දරා ගත් ඒ තරුණ පිතිකරු ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝකයට ශක්තිමත් ප්‍රකාශයක් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මැද පිළිය දිගු ඉනිම නැංගුරම් ලා ගෙන ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව කණ්ඩායමට ප්‍රතිස්පන්දනය කළ හැකි ඒකතුවක් ලබා දෙමින් සිටි උදාරගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මත ශක්තිමත්ව රඳා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ සන්දර්භය සැලකිල්ලට ගත් කල, ශ්‍රී ලංකාවට තරඟය තුළ ජීවමානව සිටීම සඳහා ධෛර්යමත් දස්කමක් අවශ්‍ය වූ බැවින් මෙම ඉනිම විශේෂ වැදගත්කමක් ගෙන සිටියේය. උදාරගේ දායකත්වය නිසා ආගන්තුක කණ්ඩායම ලාභසේ බිඳ වැටීමෙන් ගැලවී, කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට ආරක්ෂා කළ හැකි ඉලක්කයක් ලැබෙන්නට සැලැස්විය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ටෙස්ට් තරඟය දිගහැරෙද්දී උදාරගේ සටන්කාමී ශතකය ඉතිරි කණ්ඩායම් සාමාජිකයන්ට හදවතේ ගැඹුරින් ශක්තිය ඇද ගැනීමට පෙළඹවීමක් වේ යැයි කියාය.

මෙම දස්කම නිසැකවම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝකයේ උදාරගේ තත්ත්වය ඉහළ නංවන අතර, කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට සිහිනය දකිද්දී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දී ඔහුගේ අඛණ්ඩ දායකත්වය කෙරෙහි අපේක්ෂාව ඉහළ නංවන්නේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss