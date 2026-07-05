චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්රී ලංකාව මධ්යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද?
පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව "ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය" යන ගෞරව නාමය ආඩම්බරයෙන් දරා සිටියේය — ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, පොහොසත් සංස්කෘතිය සහ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය සඳහා ලොව පුරා ප්රසිද්ධ, මනොහර නිවර්තන ගමනාන්තයක් ලෙස. එහෙත් එම දිදුලන ප්රතිරූපය මතුපිටින් යට, ඉතා කලකිරීමක් දනවන චිත්රයක් හැඩ ගැනෙමින් පවතී.
නව හා භීතිජනක තර්ජනයක්
නැගී එන සාක්ෂි සහ මෑත කාලීන හෙළිදරව්වන්, ශ්රී ලංකාව චීන සයිබර් අපරාධ ජාලයන් සඳහා මෙහෙයුම් කඳවුරක් ලෙස නිහඬව ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරනු ලැබේ. ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම් නිරීක්ෂකයන් දූපත් රාජ්යයේ කීර්තිනාමය, ස්වෛරීත්වය සහ ඩිජිටල් ආරක්ෂාව කෙරෙහි බරපතළ ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි කලකිරීම් සහගත රටාවක් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමට පටන් ගෙන ඇත.
සැලකිල්ල කේන්ද්ර වන්නේ සංවිධිත සයිබර් අපරාධ කණ්ඩායම් පිළිබඳවය — ඒ බොහොමයක් චීන අපරාධ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති බව වාර්තා වේ — ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම්, ආර්ථික දුර්වලතා සහ සාපේක්ෂව ළාබාල ඩිජිටල් නියාමන රාමුව විශාල පරිමාණ මාර්ගගත වංචා, තතු බෑම් මෙහෙයුම් සහ අනෙකුත් අතිශය බරපතළ සයිබර් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා යොදාගැනීමට කටයුතු කරන බව කියැවේ.
ශ්රී ලංකාව ඇයි?
එවැනි මෙහෙයුම් සඳහා ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ඉලක්කයක් කළ හැකි සාධක කිහිපයක් විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති:
- ඇතැම් ආයතන සහ පුද්ගලයන් දූෂණයට හා සූරාකෑමට වඩාත් ගොදුරු වීමට හේතු වූ පවතින ආර්ථික අර්බුදය
- සයිබර් අපරාධ නීති සම්පාදනය සහ ඩිජිටල් ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවය තුළ පවතින හිදැස්
- ප්රමාණවත් නිරීක්ෂණයකින් තොරව අවභාවිතයට ගත හැකි ව්යාප්ත වෙමින් පවතින අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම්
- උපාය මාර්ගිකව වැදගත් කලාපයක් තුළ භූගෝලීය පිහිටීම
කලාපීය පූර්වාදර්ශ අනතුරු ඇඟවීම් ඉදිරිපත් කරයි
මෙම තර්ජනයට මුහුණ දෙන්නේ ශ්රී ලංකාව තනිව නොවේ. ගිනිකොනදිග ආසියාව සහ දකුණු ආසියාව හරහා අසල්වැසි රටවල් මෙවැනි අපරාධ ව්යාපාරවලට මුල් බැස ගැනීමට ඉඩ දීමෙන් ඇති වූ ව්යසනකාරී ප්රතිවිපාකයන්ට දැනටමත් මුහුණ දී ඇත. මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ ලාඕසය ඇතුළු රටවල, නීත්යානුකූල ව්යාපාරවල වෙස් යටතේ සම්පූර්ණ සංකීර්ණ ස්ථාපිත කර, ඒවා ලොව පුරා ගොදුරු ව්යාජ ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් මාර්ගගත වංචා සිදු කිරීමට ජාවාරම්කාරින් විසින් රැගෙනඑන් ලද පුද්ගලයන් බල කෙරෙන, විශාල පරිමාණ සයිබර් වංචා මධ්යස්ථාන ලෙස හෙළිදරව් වී ඇත.
නිරීක්ෂකයන් අතර ඇති බිය නම්, ශීඝ්ර හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගයකින් තොරව ශ්රී ලංකාව ද ඒ හා සමාන ගමන් මාර්ගයකට ඇද වැටිය හැකි බවයි — සංචාරක ස්වර්ගයක සිට, සංවිධිත සයිබර් අපරාධකරුවන් සඳහා සිනිඳු "ඩිජිටල් කාර්යාලයක්" ලෙස සමහරු ශෝකාන්ත ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වීම.
හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඉල්ලීම්
ආරක්ෂක වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම නැගී එන තර්ජනය ඉල්ලා සිටින බරපතළකම සහිතව සලකා බලන ලෙසයි. සයිබර් අපරාධ නීති ශක්තිමත් කිරීම, ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ දූපතේ විදේශ ව්යාපාර මෙහෙයුම් කෙරෙහි නිරීක්ෂණය තීව්ර කිරීම, නිර්දේශ කෙරෙන පියවරයන් අතර වේ.
විශේෂයෙන් සයිබර් අපරාධ, ආනන්දනය, හැඳුනුම්පත් සොරකම සහ මූල්ය වංචා හරහා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිතවලට දිනෙන් දින බලපෑමක් ඇති කරන බැවින්, මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ න
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.