කරුණු පරීක්ෂාව: නැත, ජූනි 30 වන විට වයස 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ට TIN ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කර නැත
වයස 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන් ජූනි 30 වන දිනට පෙර බදු ගෙවන්නාගේ හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබා ගැනීම රජය අනිවාර්ය කර ඇතැයි ශ්රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්ය හරහා පුළුල් ලෙස සංසරණය වන කියමනක් ප්රකාශ කරයි. මෙම කියමන සැලකිය යුතු මහජන කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් තමන් ඉක්මනින් ලියාපදිංචි වීමට නීතිමය වගකීමක් ඇත්දැයි නොදැන සිටිති.
කුමක් කියා සිටිනවාද?
බහු වේදිකා හරහා බෙදාගත් සටහන් හා පණිවිඩ ප්රකාශ කරන්නේ, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ජූනි 30 යන නිශ්චිත අවසන් දිනයට පෙර වයස 18 සහ ඊට වැඩි සෑම පුරවැසියෙකුම TIN අංකයක් ලබා ගැනීම අවශ්ය කරන නිල උපදෙසක් නිකුත් කර ඇති බවයි. එසේ නොකළහොත් දඩ මුදල් හෝ නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බවද ඒ සටහන්වල සඳහන් වේ.
සත්යය කුමක්ද?
මෙම කියමන විමර්ශනය කළ කරුණු පරීක්ෂකයන්ට ශ්රී ලංකාවේ inland Revenue දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වෙනත් අදාළ රජයේ අධිකාරියක් විසින් එවැනි සාමාන්ය නිවේදනයක් කර ඇති බවට විශ්වාසදායක සාක්ෂියක් හමු නොවීය. සියලු වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට අදාළ මෙම අනිවාර්ය අවශ්යතාවය තහවුරු කරන නිල ගැසට් නිවේදනයක්, මාධ්ය නිවේදනයක් හෝ අමාත්ය ප්රකාශයක් හඳුනාගෙන නොමැත.
ශ්රී ලංකා රජය මෑතකාලීනව ආදායම් උත්පාදන ප්රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස පුළුල් බදු අනුකූලතාවය සහ TIN ලියාපදිංචිය දිරිගැන්වී ඇති නමුත්, මෙය ආදායම හෝ රැකියා තත්ත්වය නොසලකා සෑම වැඩිහිටි පුරවැසියෙකුටම අදාළ නීතිමය ලෙස ක්රියාත්මක කළ හැකි අවසන් දිනයකට වඩා වෙනස් දෙයකි.
ශ්රී ලංකාවේ TIN ලියාපදිංචිය අවබෝධ කර ගැනීම
TIN යනු බදු අරමුණු සඳහා Inland Revenue දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට නිකුත් කරන අනන්ය හඳුනාගැනීමේ අංකයකි. ලියාපදිංචි අවශ්යතා සාමාන්යයෙන් පහත සඳහන් අය සඳහා අදාළ වේ:
- නියමිත සීමාවට වඩා බදු අය කළ හැකි ආදායමක් ඇති පුද්ගලයන්
- ලියාපදිංචි ව්යාපාර සහ තනි ව්යාපාරිකයන්
- බදු හඳුනාගැනීම අවශ්ය නිශ්චිත මූල්ය ගනුදෙනුවල නිරත වන අය
TIN ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් සහ බැඳීම ශ්රී ලංකාවේ Inland Revenue පනත මගින් පාලනය වන අතර, සෑම වැඩිහිටි පුරවැසියෙකුම ස්වයංක්රීයව එහි විෂය පථය තුළ නොවේ.
මහජන උපදෙස
සමාජ මාධ්ය හරහා බෙදාගත් තොරතුරු මත ක්රියා කිරීමට පෙර, බදු සම්බන්ධ ඕනෑම නිවේදනයක් ශ්රී ලංකාවේ නිල Inland Revenue දෙපාර්තමේන්තුව හෝ විශ්වාසදායක රජයේ නාලිකා හරහා කෙලින්ම තහවුරු කර ගන්නා ලෙස පුරවැසියන්ට දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
බදු බැඳීම් පිළිබඳ තහවුරු නොකළ කියමන් පැතිරීම මහජනතාව අතර අනවශ්ය භීතිකාවක් හා ව්යාකූලත්වයක් ඇති කළ හැකිය. එවැනි පණිවිඩ මාර්ගගතව හමුවූ විට ශ්රී ලාංකිකයන් සිය විවේචනාත්මක චින්තනය යොදාගෙන අධිකාරීමය මූලාශ්ර උපදේශනය කර ගන්නා ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
මෙම ලිපිය ලියන අවස්ථාව වන විට, ජූනි 30 වන විට වයස 18 ට වැඩි සියලු දෙනා සඳහා TIN ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කරන නිල නිවේදනයක් අදාළ බලධාරීන් විසින් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.