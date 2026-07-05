චීන තානාපති පවසයි - ෂී ජින්පිං ගේ පාලන පිළිබඳ ග්රන්ථය ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා ප්රධාන පාඩම් රැගෙන එයි
ශ්රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ, ජනාධිපති ෂී ජින්පිං රචිත පාලනය පිළිබඳ ග්රන්ථය ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනට මඟ පෙන්විය හැකි වටිනා මාර්ගෝපදේශයක් බවයි. මෙම ප්රකාශය දෙරට අතර ශක්තිමත් වෙමින් පවතින සංගෘහිත හා රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා උද්දීපනය කරයි.
තානාපතිවරයා ෂී ගේ දැක්ම ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටී
ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික හා දේශපාලන තත්ත්වයන් සඳහා ෂී ජින්පිං ගේ ප්රකාශිත පාලන රචනාවල අදාළත්වය ඉස්මතු කරමින් චීන තානාපතිවරයා මෙම අදහස් ප්රකාශ කළේය. දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය යළි ගොඩනඟා ස්ථාවර කිරීමට ක්රියා කරන අතරතුර, ඒ ග්රන්ථයේ දක්නට ලැබෙන මූලධර්ම ද්වීප රාජ්යයට ප්රායෝගික රාමුවක් ලෙස ඉටු කළ හැකි බව තානාපතිවරයා යෝජනා කළේය.
දකුණු ආසියාව පුරා සිය මෘදු බලය පුළුල් කිරීමට බීජිං ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ ප්රතිබිඹුවක් ලෙස මෙම ප්රකාශ සැලකිය හැකිය. චීනයේ ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික සහාය කෙරෙහි ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් රඳා පවතින්නේ ඒ උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙසය.
ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ගැඹුරු වීම
ශ්රී ලංකාව සහ චීනය දශක ගණනාවක් පුරා ඉතා සමීප ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ආ අතර, ප්රධාන ව්යාපෘති හරහා දේශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ දී චීනය සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ෂී ගේ පාලන දර්ශනය සඳහා තානාපතිවරයා ලබාදෙන සහාය, ආර්ථික සහයෝගිතාව පමණක් නොව කොළඹ සමඟ දේශපාලන සමීකරණය ද ගැඹුරු කිරීමට බීජිං දක්වන කැමැත්ත සංඥා කරන බව පෙනේ.
ෂී ජින්පිං ගේ පාලන ප්රකාශනයන් - ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය හා ජාතික සංවර්ධනය කෙරෙහි ගන්නා ප්රවේශය දක්නට ලැබෙන - පුළුල් ජාත්යන්තර ව්යාප්ති ප්රයත්නයක කොටසක් ලෙස ලොව පුරා චීන රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙවරයන් විසින් පුළුල්ව ප්රවර්ධනය කෙරේ.
මිශ්ර ප්රතිචාර අපේක්ෂිතයි
තානාපතිවරයාගේ ප්රකාශ ශ්රී ලංකා රජයේ සමහර පිරිස් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතත්, කිසිදු තනි ගෝලීය බලවතෙකු සමඟ අධික ලෙස සමීප නොවන සමතුලිත විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රවේශයක් සඳහා පෙනී සිටින්නන් අතර එවැනි ඉදිරිපත් කිරීම් දැඩි විමර්ශනයට ලක් විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව චීනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවට සමාන්තරව ඉන්දියාව, එක්සත් ජනපදය, ජපානය සහ යුරෝපීය රාජ්යයන් ඇතුළු බහුවිධ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට ප්රයත්න දරා ඇත. 2022 ආර්ථික බිඳවැටීමෙන් මිදීමේ ගමන් මගේ දී, කුමන සංවර්ධන ආදර්ශ හා හවුල්කාරිත්වයන් වැළඳගත යුතු ද යන ප්රශ්නය ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හා ජනතාව අතර සංවේදී හා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන කාරණාවක් ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.