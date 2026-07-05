Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන තානාපති පවසයි - ෂී ජින්පිං ගේ පාලන පිළිබඳ ග්‍රන්ථය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා ප්‍රධාන පාඩම් රැගෙන එයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන තානාපති පවසයි - ෂී ජින්පිං ගේ පාලන පිළිබඳ ග්‍රන්ථය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා ප්‍රධාන පාඩම් රැගෙන එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ, ජනාධිපති ෂී ජින්පිං රචිත පාලනය පිළිබඳ ග්‍රන්ථය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනට මඟ පෙන්විය හැකි වටිනා මාර්ගෝපදේශයක් බවයි. මෙම ප්‍රකාශය දෙරට අතර ශක්තිමත් වෙමින් පවතින සංගෘහිත හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා උද්දීපනය කරයි.

තානාපතිවරයා ෂී ගේ දැක්ම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික හා දේශපාලන තත්ත්වයන් සඳහා ෂී ජින්පිං ගේ ප්‍රකාශිත පාලන රචනාවල අදාළත්වය ඉස්මතු කරමින් චීන තානාපතිවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය යළි ගොඩනඟා ස්ථාවර කිරීමට ක්‍රියා කරන අතරතුර, ඒ ග්‍රන්ථයේ දක්නට ලැබෙන මූලධර්ම ද්වීප රාජ්‍යයට ප්‍රායෝගික රාමුවක් ලෙස ඉටු කළ හැකි බව තානාපතිවරයා යෝජනා කළේය.

දකුණු ආසියාව පුරා සිය මෘදු බලය පුළුල් කිරීමට බීජිං ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ ප්‍රතිබිඹුවක් ලෙස මෙම ප්‍රකාශ සැලකිය හැකිය. චීනයේ ආර්ථික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහාය කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් රඳා පවතින්නේ ඒ උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙසය.

ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ගැඹුරු වීම

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය දශක ගණනාවක් පුරා ඉතා සමීප ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ආ අතර, ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති හරහා දේශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ දී චීනය සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ෂී ගේ පාලන දර්ශනය සඳහා තානාපතිවරයා ලබාදෙන සහාය, ආර්ථික සහයෝගිතාව පමණක් නොව කොළඹ සමඟ දේශපාලන සමීකරණය ද ගැඹුරු කිරීමට බීජිං දක්වන කැමැත්ත සංඥා කරන බව පෙනේ.

ෂී ජින්පිං ගේ පාලන ප්‍රකාශනයන් - ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය හා ජාතික සංවර්ධනය කෙරෙහි ගන්නා ප්‍රවේශය දක්නට ලැබෙන - පුළුල් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාප්ති ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස ලොව පුරා චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙවරයන් විසින් පුළුල්ව ප්‍රවර්ධනය කෙරේ.

මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර අපේක්ෂිතයි

තානාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා රජයේ සමහර පිරිස් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතත්, කිසිදු තනි ගෝලීය බලවතෙකු සමඟ අධික ලෙස සමීප නොවන සමතුලිත විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවේශයක් සඳහා පෙනී සිටින්නන් අතර එවැනි ඉදිරිපත් කිරීම් දැඩි විමර්ශනයට ලක් විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව චීනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවට සමාන්තරව ඉන්දියාව, එක්සත් ජනපදය, ජපානය සහ යුරෝපීය රාජ්‍යයන් ඇතුළු බහුවිධ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරා ඇත. 2022 ආර්ථික බිඳවැටීමෙන් මිදීමේ ගමන් මගේ දී, කුමන සංවර්ධන ආදර්ශ හා හවුල්කාරිත්වයන් වැළඳගත යුතු ද යන ප්‍රශ්නය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් හා ජනතාව අතර සංවේදී හා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන කාරණාවක් ලෙස පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි Sinhala

උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි

තරුණ පිතිකරු උදාර විසින් ඉදිරිපත් කළ විස්මිත පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි ටෙස්ට් තරගය මත ශක්තිමත් අණසකක් ස්ථාපිත කර දී ඇති අතර, ශේෂය…

05 Jul 2026 Discuss
සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට Sinhala

සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට

ශ්‍රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සංගමය දැඩි පරිපාලන අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ප්‍රධාන නිලධාරීන් සාමූහිකව ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ද්‍රෝණිකා සහ මාර්ග ඇත්ලෙටික්ස්…

05 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජූලි 1 වැනි දින සිට බලාත්මක වූ වාර්ෂික ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබීය. දිවයිනේ ජාතිය,…

05 Jul 2026 Discuss