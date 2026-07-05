මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ
ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම අධිවේගී මාර්ග ව්යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දෙන බව ශ්රී ලංකා මිරර් වාර්තා කරයි.
දීර්ඝ කාලයක් ප්රමාද වූ ව්යාපෘතිය නැවත මගට
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වන මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය, මෑත වසරවලදී දිගු ප්රමාදයන්ට මුහුණ දී ඇත. ඒ, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මතු වූ මූල්ය සංකූලතා නිසා ප්රධාන වශයෙනි. ව්යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අභිලාෂයන් සඳහා බේජිං හි අලුත් කළ කැපවීමක් ලෙස සංඥා කරයි.
අධිවේගී මාර්ගය සඳහා වූ චීන මූල්යාධාර, 2022 වර්ෂයේ රටේ අභූතපූර්ව ස්වෛරී ණය අගතිය අනුගමනය කළ ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය වටා පැතිරුණු පුළුල් අවිනිශ්චිතතාව මධ්යේ නතර වී තිබිණි. මූල්ය ආධාර ඇරඹීමේ අපේක්ෂිත පුනරුජ්ජීවනය, රටේ කඳුකර හා බස්නාහිර කලාප සම්බන්ධ කිරීමට ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකෙන ව්යාපෘතිය සඳහා සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සංශෝධිත එකඟතාවය සකස් වෙමින්
ශ්රී ලංකා රජය සහ එහි චීන ප්රතිසම දෙකටම පිළිගත හැකි යාවත්කාලීන කොන්දේසි පිළිබිඹු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන සංශෝධිත මූල්ය එකඟතාවයක් අවසන් කිරීම සඳහා අධිකාරීන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති. ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ එකඟතාවය අවසන් කරනු ඇති බවත්, එමඟින් ඉදිකිරීම් කටයුතු තවදුරටත් බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට පහසු වනු ඇති බවත් නිලධාරීන් ශුභවාදීව ප්රකාශ කර ඇත.
මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය, කොළඹ සහ මධ්යම කඳුකරය අතර ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමටත්, පවතින මාර්ග ජාලයේ තදබදය සමනය කිරීමටත්, දේශ අභ්යන්තර ප්රජාවන් සඳහා ආර්ථික සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත් අලුත් ආයෝජන誘致 කිරීමටත් ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන වකවානුවක චීන මූල්යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීම සිදු වේ. මෙම පරිමාණයේ ප්රමුඛ යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතියක් නැවත ආරම්භ කිරීම, දේශීය හා ජාත්යන්තර ආයෝජන කවයන් යන දෙඅතින්ම විශ්වාසය ගොඩනඟන පියවරක් ලෙස පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම මාර්ග යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතීන්ගෙන් එකකි
- රටේ ණය අර්බුදය හා ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා මධ්යේ මූල්යාධාර අත්හිටුවනු ලැබීය
- ශ්රී ලංකාව හා චීනය අතර සංශෝධිත එකඟතාවය ඉදිරියේදී අත්සන් කිරීමට නියමිතය
- බස්නාහිර වෙරළ සහ මධ්යම කඳුකරය අතර සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීම ව්යාපෘතියේ අරමුණයි
ශ්රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික පරිහානියෙන් යළි නගා සිටිනවිට, විදේශ මූල්යාධාර ලත් යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති, වර්ධනයේ වේගය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් රටේ සෑම කොනකම පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමටත් ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.