Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කරයි.

දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රමාද වූ ව්‍යාපෘතිය නැවත මගට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය, මෑත වසරවලදී දිගු ප්‍රමාදයන්ට මුහුණ දී ඇත. ඒ, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මතු වූ මූල්‍ය සංකූලතා නිසා ප්‍රධාන වශයෙනි. ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අභිලාෂයන් සඳහා බේජිං හි අලුත් කළ කැපවීමක් ලෙස සංඥා කරයි.

අධිවේගී මාර්ගය සඳහා වූ චීන මූල්‍යාධාර, 2022 වර්ෂයේ රටේ අභූතපූර්ව ස්වෛරී ණය අගතිය අනුගමනය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වටා පැතිරුණු පුළුල් අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යේ නතර වී තිබිණි. මූල්‍ය ආධාර ඇරඹීමේ අපේක්ෂිත පුනරුජ්ජීවනය, රටේ කඳුකර හා බස්නාහිර කලාප සම්බන්ධ කිරීමට ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකෙන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සංශෝධිත එකඟතාවය සකස් වෙමින්

ශ්‍රී ලංකා රජය සහ එහි චීන ප්‍රතිසම දෙකටම පිළිගත හැකි යාවත්කාලීන කොන්දේසි පිළිබිඹු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන සංශෝධිත මූල්‍ය එකඟතාවයක් අවසන් කිරීම සඳහා අධිකාරීන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති. ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ එකඟතාවය අවසන් කරනු ඇති බවත්, එමඟින් ඉදිකිරීම් කටයුතු තවදුරටත් බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට පහසු වනු ඇති බවත් නිලධාරීන් ශුභවාදීව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය, කොළඹ සහ මධ්‍යම කඳුකරය අතර ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමටත්, පවතින මාර්ග ජාලයේ තදබදය සමනය කිරීමටත්, දේශ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාවන් සඳහා ආර්ථික සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.

පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත් අලුත් ආයෝජන誘致 කිරීමටත් ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන වකවානුවක චීන මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීම සිදු වේ. මෙම පරිමාණයේ ප්‍රමුඛ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතියක් නැවත ආරම්භ කිරීම, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයෝජන කවයන් යන දෙඅතින්ම විශ්වාසය ගොඩනඟන පියවරක් ලෙස පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මාර්ග යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකකි
  • රටේ ණය අර්බුදය හා ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා මධ්‍යේ මූල්‍යාධාර අත්හිටුවනු ලැබීය
  • ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර සංශෝධිත එකඟතාවය ඉදිරියේදී අත්සන් කිරීමට නියමිතය
  • බස්නාහිර වෙරළ සහ මධ්‍යම කඳුකරය අතර සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි

ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික පරිහානියෙන් යළි නගා සිටිනවිට, විදේශ මූල්‍යාධාර ලත් යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති, වර්ධනයේ වේගය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් රටේ සෑම කොනකම පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමටත් ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත…

05 Jul 2026 Discuss
රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ…

05 Jul 2026 Discuss
චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද? Sinhala

චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද?

පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව "ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය" යන ගෞරව නාමය ආඩම්බරයෙන් දරා සිටියේය — ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, පොහොසත් සංස්කෘතිය සහ උණුසුම් ආගන්තුක…

05 Jul 2026 Discuss