Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශුද්ධ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගත්තේය.

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ස්ථාවර සංචිත සමුච්චය

ජූනි මාසයේ මිලදී ගැනීම, මෑත මාසවලදී මහ බැංකුවේ වෙළඳපොළ මෙහෙයුම් ලක්ෂණය කරගත් ආක්‍රමණශීලී සංචිත සමුච්චයේ පුළුල් රටාවකට එක් වේ. 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය සඳහා, බැංකුව ශුද්ධ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 556.4ක සමුච්චිත ශුද්ධ මිලදී ගැනීමක් වාර්තා කර ඇති අතර, වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලිවලෙන් අනතුරුව රටේ බාහිර ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ අධිෂ්ඨානය එමගින් ඉස්මතු වේ.

මෙම ගමන් වේගය 2025 වර්ෂය පුරා ගෙන යන ලද වඩාත් සැලකිය යුතු ප්‍රයත්නයක් මත ගොඩනැගෙන අතර, ඒ අතරතුර මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශුද්ධ ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත්තේය — රටේ මෑත මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු සංචිත ගොඩනැගීමේ ව්‍යායාමයක් ලෙස සලකනු ලබන සංඛ්‍යාවකි.

රුපියලට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

රුපියලේ තියුණු අවප්‍රමාණයක් ඇති නොකර වෙළඳපොළෙන් ස්ථිරව විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීමේ මහ බැංකුවේ හැකියාව ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස පුළුල්ව සැලකේ. දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සැපයුම ආයතනික මිලදී ගැනීම් අවශෝෂණය කරගැනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ලෙස සෞඛ්‍ය සම්පන්නව පවතී, එසේම දේශීය මුදල් ඒකකය ද ස්ථාවරව රැකගෙන ඇති බව ඉන් පෙනේ.

ස්ථාවර රුපියලක් ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සහ ව්‍යාපාරවලට ඒ හා සමානව ඉතාම වැදගත් වේ, මන්ද මෑත වසරවලදී විනිමය අනුපාත අස්ථාවරත්වය ආනයන වියදම් ඉහළ නැංවීමට, ඉන්ධන හිඟකමට, සහ දූපතේ ආර්ථික අර්බුදය නිර්වචනය කළ පුළුල් උද්ධමන පීඩනවලට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වූ බැවිනි.

අර්බුදයෙන් පසු සංචිත නැවත ගොඩනැගීම

2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත අතිශය අවම මට්ටමකට පතිත වූ අතර, එය අත්‍යවශ්‍ය ආනයන මූල්‍යකරණය කිරීමේ රටේ හැකියාව අහිමි කළේය. ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක වූ පසු ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ මූලශිලාවක් ලෙස සංචිත ප්‍රමාණාත්මකතාව නැවත ගොඩනැගීම කෙරෙහි දැඩි අවධාරණය යොමු කළේය.

2025 සහ 2026 දක්වා ශුද්ධ මිලදී ගැනීම්වල ස්ථිර වේගය, ඒ ඉලක්කය කරා මහ බැංකුව අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ලබා ගනිමින් සිටින බව පෙන්නුම් කරයි. රටේ ජාත්‍යන්තර ණයහිමියන් සමඟ සම්බන්ධතාව කරගෙන යෑමත්, විදේශ ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීමත් ඉදිරියේදී ද මෙම ගමන් පථය පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

  • 2026 ජූනි මාසයේ ශුද්ධ මිලදී ගැනීම: එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5
  • 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශුද්ධ මිලදී ගැනීම: එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 556.4
  • 2025 සම්පූර්ණ වර්ෂයේ ශුද්ධ මිලදී ගැනීම: එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 2

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව විස්තරාත්මක රාජ්‍ය විවරණයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් වර්ෂයේ දෙවන භාගය තුළ ද රටේ බාහිර ශේෂ ශක්තිමත් කිරීමට කැපවී සිටින බවේ සලකුණක් ලෙස, වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ අඛණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් සලකති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත…

05 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss
චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද? Sinhala

චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගනිමින් තිබේද?

පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව "ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය" යන ගෞරව නාමය ආඩම්බරයෙන් දරා සිටියේය — ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, පොහොසත් සංස්කෘතිය සහ උණුසුම් ආගන්තුක…

05 Jul 2026 Discuss