අසාමාන්ය තිදෙනා: වනජීවී හේනකුළුවෙකු ශ්රී ලාංකික ගමේ දැරියකගේ සගයෙකු බවට පත්වූ සුවිශේෂ කතාව
සමාජ මාධ්ය හරහා දහස් ගණනක් දෙනාගේ අවධානය ඇද ගත් හදවත් උණුසුම් කරන වීඩියෝවක, ශ්රී ලාංකික කුඩා දැරියක් සිය සුවිශේෂ සගයන් දෙදෙනා සමඟ — ගලවා ගත් වනජීවී හේනකුළුවෙකු සහ ගෙදර පූසෙකු සමඟ — කොළ පාට වී කුඹුරක් දිගේ ඇවිදිනු දක්නට ලැබේ.
ග්රාමීය පරිසරයේ උපන් වෛරල් මොහොතක්
සමාජ මාධ්ය වේදිකා රැසක පුළුල් ලෙස බෙදා ගනු ලැබූ මෙම දර්ශනයේ, කුඩා දැරිය හේනකුළුවා සමඟ විශ්වාසයෙන් යුතුව නිවසේ පූසාද කැඳවාගෙන වී කුඹුරු මැදින් සාමකාමීව ඇවිදිනු දැකිය හැකිය. සරල වුවද අසාමාන්ය මෙම දර්ශනය දේශීය හා විදේශීය නරඹන්නන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ අතර, තියුණු ආරක්ෂක කටු සඳහා ප්රසිද්ධ වනජීවී සතෙකු දරුවෙකු ඉදිරිපිට මෙසේ සන්සුන්ව හා ममत්වයෙන් හැසිරීම ගැන බොහෝ දෙනා විස්මය ප්රකාශ කළහ.
වනයේ සිට පවුලේ නිවසට
වීඩියෝව වටා ඇති විස්තරවලට අනුව, හේනකුළුවා තුවාල වූ තත්ත්වයේ හෝ ස්වාභාවික වාසස්ථානයෙන් වෙන් වී සිටිය දී දැරියගේ පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් ගලවා ගෙන රැකබලා ගනු ලැබ ඇත. කාලයත් සමඟ සතා ආදරයෙන් සැලකූ මිනිස් රැකවරණ ලත් පරිසරයට හුරු වී, ඒ ගෙදරේ කුඩා දැරිය සමඟ විශේෂ බැඳීමක් ඇති කර ගෙන ඇත.
හේනකුළුවන් ශ්රී ලංකාවට ආවේනික සතුන් වන අතර රටේ වනජීවී නීති යටතේ ආරක්ෂිත විශේෂයක් ලෙස සැලකේ. ඔවුන් සාමාන්යයෙන් රාත්රී ජීවීන් වන අතර, ගොදුරු කාරයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට සිය ප්රසිද්ධ කටු යොදා ගනී. කෙසේ වෙතත්, කුඩා කල සිටම ආරක්ෂිත හා හදවත් ලා රැකබලා ගත් පරිසරයක ඇති දැඩි කරනු ලැබූ විට, ඔවුන්놀라운 මෘදු ස්වභාවයක් ප්රදර්ශනය කළ හැකිය.
අසාමාන්ය මිත්රත්වයක්
වීඩියෝව විශේෂයෙන් හදවත් රිදවන කරුණ වන්නේ දැරිය, හේනකුළුවා සහ පූසා — තිදෙනාම — වී කුඹුර දිගේ ඉතා ස්වාභාවික සහජතාවයෙන් එකට ගමන් කිරීමයි; ඒ දර්ශනය ලෝකයේ සාමාන්ය දෙයක් මෙන් පෙනෙයි. කිසිදු බිය දැනීමක් නැත, ආක්රමණශීලී බවක් නැත — ඒ ඇත්තේ ඔවුන් පරස්පරව හුරු වී ඇති බව පැහැදිලිව ගෙනහැර පාන නිශ්ශබ්ද සහෝදරත්වය පමණි.
- හේනකුළුවා විවෘත පරිසරයක දැරිය සමඟ ඇවිදීමේදී සම්පූර්ණ සන්සුන් භාවයෙන් පෙනී සිටී.
- ගෙදර පූසා, වනජීවී සතා සමඟ ඕනෑම ආතතියක් හෝ ආක්රමණශීලිත්වයක් නොමැතිව යුවළ සමඟ ගමන් කරයි.
- දැරිය ස්වාභාවිකව හා විශ්වාසයෙන් ඇවිදිනු දක්නට ලැබෙන අතර, ගලවා ගත් සතා සමඟ ඇති දීර්ඝකාලීන බැඳීම ඉඟි කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් වනජීවීය ගැන සිහිකැඳවීමක්
මෙම වීඩියෝව ශ්රී ලංකාවේ විවිධාකාර වනජීවීය සහ දේශීය විශේෂ ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කර ඇත. ඒ සමඟම, වනජීවී සංරක්ෂකයන් අතර විවාදයක් ද ඇවිළී ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් සමහරක් අනතුරු අඟවන්නේ, වීඩියෝවේ දක්නට ලැබෙන බැඳීම නිසැකව ම සිතුවිලි ඇති කළ ද, අවශේෂ කෙළ සතුන් — හදවත් ලා ඇති දැඩි කළ ඒවා වුවද — දිගු කාලීනව ගෘහස්ථ පරිසරයකට සෑම විටම නොගැලපෙන සංකීර්ණ අවශ්යතා ඇති බවයි.
වනජීවී විශේෂඥයන් සාමාන්යයෙන් උපදෙස් දෙන්නේ, ගලවා ගත් වනජීවී සතුන් සුවය ලැබූ පසු, සතාගේ යහපැවැත්ම හා මහජන ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හැකි සෑම විටකම ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික වාසස්ථානයට නැවත මුදා හැරීම වඩාත් සුදුසු බවයි.
කෙසේ නමුත්, දර්ශනය නරඹූ දහස් ගණනක් දෙනාට, රන්වන් වී කුඹුරු දිගේ සිය හේනකුළුවා හා පූසා ද සමඟ ඇවිදින කුඩා ශ්රී ලාංකික දැරියගේ රූපය, මිනිසුන් හා ස්වාභාවික ලෝකය අතර ඇති විය හැකි අසාමාන්ය බැඳීම් ගැන දුර්ලභ හා ප්රීතිජනක සිහිකැඳවීමක් ලෙස ඉතිරි වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.