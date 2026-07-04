Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නායකයින් සම්මේඛීය විසඳුමක් සඳහා දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රීගේ සහාය අපේක්ෂා කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නායකයින් සම්මේඛීය විසඳුමක් සඳහා දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රීගේ සහාය අපේක්ෂා කරයි

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලනඥයින්ගේ පිරිසක් දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රී එම්.කේ. ස්ටාලින් වෙත ළඟා වී, ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මේඛීය පාලන ක්‍රමයක් සඳහා පෙනී සිටීමේදී ඔහුගේ සහය ඉල්ලා සිටී. පාල්ක් සමුද්‍රසන්ධියේ දෙපස දෙමළ ප්‍රජාවන් අතර පවතින දේශසීමා ඉක්මවූ දේශපාලන සම්බන්ධතා නැවතත් ඉස්මතු කරමින් සිදු කෙරුණු මෙම ක්‍රියාව විශේෂ අවධානයට ලක්ව ඇත.

සම්මේඛවාදය නැවතත් න්‍යාය පත්‍රයට

රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ බහුතර ප්‍රදේශවලට වැඩි ස්වාධිපත්‍යක් ලබා දෙන සම්මේඛීය ව්‍යුහයක් සඳහා ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කරමින් සිටින ඉල්ලීම ජාත්‍යන්තරගත කිරීමේ අලුත් උත්සාහයන් මෙම හමුවෙන් ප්‍රතිබිම්බ වේ. දෙමළ නාඩු නායකත්වයේ සහාය ලබා ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලනඥයින් කලාපීය වේදිකාවේ තම හඬ තීව්‍ර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙති.

දශක ගණනාවක් තිස්සේ සම්මේඛවාදය සඳහා වූ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන අභිලාශයන්ගේ මූලික ශිලාවක් ව පැවත ඇත. දේශපාලන ලෙස පැහැරහරිනු ලැබීම පිළිබඳ නොසතුටෙන් හා එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක් තුළ අර්ථවත් බල-බෙදාහදා ගැනීමේ ව්‍යවස්ථාවක් ඇති කර ගැනීමේ ආශාවෙන් මෙය බිහි වී ඇත.

දෙමළ නාඩුවේ කාර්යභාරය

දෙමළ නාඩුව ඓතිහාසිකව ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාවගේ සුභසාධනය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිටි අතර, මුඛ්‍යමන්ත්‍රී ස්ටාලින්ගේ ද්‍රවිඩ මුනේෂ්ත්‍ර කළගම් පක්ෂය ජලසන්ධියෙන් එතෙර දෙමළ ප්‍රජාව සමඟ සහෝදරත්වය ප්‍රකාශ කළ ඉතිහාසයක් ඇත. මෙම නවතම සම්බන්ධ ස්ථාපනයෙන් ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නායකයින් කොළඹ ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා බලකිරීමේදී දෙමළ නාඩු දේශපාලන ස්ථාපිතය සැලකිය යුතු සහකාරයෙකු ලෙස දැකීම ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව සිදු කරන බව පැහැදිළිය.

සාකච්ඡාවල නිශ්චිත විස්තර සහ දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රීවරයා විසින් ගනු ලැබූ කිසිදු ප්‍රතිශ්‍රුතියක් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණද, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම සම්මේඛ විවාදය ජීවමාන ව තබා ගැනීමට මෙම සංවාදය දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය අත්අඩංගු නොවේ

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයට කල්පවත්නා දේශපාලන විසඳුමකට ළඟා වීමට තතනමින් සිටී. ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිසංස්කරණ මුලපිරීම් රාශියක් පාර්ලිමේන්තුවේ ආබාධිත වී ඇති අතර, අනුප්‍රාප්තික රජයන්ට පළාත්වලට සැලකිය යුතු බලතල පවරාදෙන නීති සම්පාදනය ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකියාවක් නොවීය; නොඑසේ නම් ඒ සඳහා කැමැත්තක් නොතිබිණි.

ඉලංකෙයි දෙමළ අරශු කච්චි හා දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, 2009 දී අවසන් වූ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් ගැටුමෙන් පසු කල්පවත්නා සංහිඳියාවකට ළඟා වීමට ඇති එකම ශක්‍ය මාර්ගය අර්ථවත් බලය බෙදා දීම — හෝ සෘජු සම්මේඛවාදයයි — යන්න ස්ථිරව තර්ක කර ඇත.

දෙමළ නායකයින් ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවේ මූලික ඉල්ලීම් සම්බෝධනය කරන දේශපාලන විසඳුමක් සඳහා පීඩනය ගොඩනඟා ගැනීමට කොළඹෙන් ඔබ්බට බලන විට, දෙමළ නාඩු වෙත කෙරෙන මෙම නවතම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ළඟාවීම මෙම උත්සාහයන්ට නව මාන ප්‍රදානය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව විශාල පාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් යටතේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශාල පාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් යටතේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කරයි

රජයේ ආයතන හරහා වගවීම සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව දූෂණයට එරෙහි සිය සටන තීව්‍ර කර ඇති බව නිල මූලාශ්‍ර…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වෙද්දී, ආර්ථික 躍進 මධ්‍යයේ ඉන්දියාව පහළ මට්ටමේම රැඳේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වෙද්දී, ආර්ථික 躍進 මධ්‍යයේ ඉන්දියාව පහළ මට්ටමේම රැඳේ

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාගනිමින්, ලෝකයේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් අතරට ඇතුළත් වීමට සමත් වී ඇත — වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන්…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 58,000 ඉක්මවා මරණ 39 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 58,000 ඉක්මවා මරණ 39 දක්වා ඉහළට

දිවයින පුරා පැතිරෙන රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අවදානමක් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය අධිකාරී දත්තවලට අනුව…

04 Jul 2026 Discuss