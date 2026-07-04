Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක්

එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්‍රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3 තරඟාවලියේ පෝඩියම් ස්ථානයක් දිනා ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ ක්‍රීඩා舞台වේදිකාවේ සැමරීමට හේතුවක් උදා කර ඇත.

අමතක නොවන දක්ෂතාවයක්

ඩේවිඩ්ගේ පෝඩියම් ජයග්‍රහණය රියදුරු තමන්ට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවට සමස්තයක් ලෙසම ඉතා වැදගත් සිද්ධාන්තයක් ඉස්මතු කරයි — ක්‍රීඩාවේ වඩාත් ම කීර්තිමත් කනිෂ්ඨ තනි-අසුන් කාණ්ඩවලින් එකකදී දේශීය දක්ෂතාවය තරඟ කර විශිෂ්ටත්වය දැක්වීමට සමත් බව ඔප්පු කරමිනි.

බ්‍රිතාන්‍ය මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ නිවහන ලෙස සැලකෙන සහ ෆෝමියුලා 1 බ්‍රිතාන්‍ය ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රී සත්කාරකත්වය දරන සිල්වර්ස්ටෝන්, ඩේවිඩ්ගේ දිදුලන ප්‍රදර්ශනයට පසුබිම සැකසූ අතර, ඉතිහාසයෙන් සරිලන්නා වූ එම ටාමැක් තීරය මත ලබාගත් එම ජයග්‍රහණය තව දුරටත් සුවිශේෂී වේ.

ශ්‍රී ලාංකික දක්ෂතාවයට වර්ධනය වන පිළිගැනීම

ෆෝමියුලා 3, ෆෝමියුලා 1 වෙත යාමේ ප්‍රධාන පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ලොව පුරා ඉතා තරඟකාරී තරුණ රියදුරන් එයට ආකර්ෂණය වෙති. මෙම මට්ටමේදී ශ්‍රී ලාංකික රියදුරෙකු පෝඩියම් ස්ථානයක් හිමිකර ගැනීම, දූපත් ජාතියේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාවට ආඩම්බරයට කරුණක් වන සන්ධිස්ථානයකි.

ඩේවිඩ්ගේ ජයග්‍රහණය ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන සහභාගිත්වයට නව අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ස්වදේශයේ අභිලාෂකාමී නව රේසිං පරම්පරාවකට ආභාෂය ලබා දෙනු ඇත.

සිල්වර්ස්ටෝන් හිදී යේවන් ඩේවිඩ් ලබාගත් පෝඩියම් ජයග්‍රහණය, මෑත කාලීන ජාත්‍යන්තර සර්කිට් රේසිං ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් වඩාත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ අතරට ගැනේ.

ෆෝමියුලා 3 මෝසමේ ප්‍රගතිය ඉදිරියටත් දිගහැරෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාව ඩේවිඩ්ගේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, මෙම පෝඩියම් ජයග්‍රහණය ලෝක රංග ඉළවේ ඔහුගේ දීප්තිමත් හා ඉතිහාසගත වෘත්තීය ජීවිතයේ ආරම්භය පමණක් බවට ජාතිය සාශාවෙන් ලෝකය දෙස බලයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි Sinhala

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

2026 සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව…

04 Jul 2026 Discuss
ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය තම ශක්තිය විදහා දක්වමින් ආරම්භ කළ අතර, තරුණ පිතිකරු ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, ජූනි 30 දක්වා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3737ක ආදායමක් එකතු…

04 Jul 2026 Discuss