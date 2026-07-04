ශ්රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ්රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි
ශ්රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක්
එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3 තරඟාවලියේ පෝඩියම් ස්ථානයක් දිනා ගනිමින්, ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මෝටර් රථ ක්රීඩා舞台වේදිකාවේ සැමරීමට හේතුවක් උදා කර ඇත.
අමතක නොවන දක්ෂතාවයක්
ඩේවිඩ්ගේ පෝඩියම් ජයග්රහණය රියදුරු තමන්ට පමණක් නොව, ශ්රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්රීඩාවට සමස්තයක් ලෙසම ඉතා වැදගත් සිද්ධාන්තයක් ඉස්මතු කරයි — ක්රීඩාවේ වඩාත් ම කීර්තිමත් කනිෂ්ඨ තනි-අසුන් කාණ්ඩවලින් එකකදී දේශීය දක්ෂතාවය තරඟ කර විශිෂ්ටත්වය දැක්වීමට සමත් බව ඔප්පු කරමිනි.
බ්රිතාන්ය මෝටර් රථ ක්රීඩාවේ නිවහන ලෙස සැලකෙන සහ ෆෝමියුලා 1 බ්රිතාන්ය ග්රෑන්ඩ් ප්රී සත්කාරකත්වය දරන සිල්වර්ස්ටෝන්, ඩේවිඩ්ගේ දිදුලන ප්රදර්ශනයට පසුබිම සැකසූ අතර, ඉතිහාසයෙන් සරිලන්නා වූ එම ටාමැක් තීරය මත ලබාගත් එම ජයග්රහණය තව දුරටත් සුවිශේෂී වේ.
ශ්රී ලාංකික දක්ෂතාවයට වර්ධනය වන පිළිගැනීම
ෆෝමියුලා 3, ෆෝමියුලා 1 වෙත යාමේ ප්රධාන පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ලොව පුරා ඉතා තරඟකාරී තරුණ රියදුරන් එයට ආකර්ෂණය වෙති. මෙම මට්ටමේදී ශ්රී ලාංකික රියදුරෙකු පෝඩියම් ස්ථානයක් හිමිකර ගැනීම, දූපත් ජාතියේ ක්රීඩා ප්රජාවට ආඩම්බරයට කරුණක් වන සන්ධිස්ථානයකි.
ඩේවිඩ්ගේ ජයග්රහණය ජාත්යන්තර මෝටර් රථ ක්රීඩාවේ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන සහභාගිත්වයට නව අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ස්වදේශයේ අභිලාෂකාමී නව රේසිං පරම්පරාවකට ආභාෂය ලබා දෙනු ඇත.
සිල්වර්ස්ටෝන් හිදී යේවන් ඩේවිඩ් ලබාගත් පෝඩියම් ජයග්රහණය, මෑත කාලීන ජාත්යන්තර සර්කිට් රේසිං ක්රීඩාවේ ශ්රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් වඩාත් සුවිශේෂී ජයග්රහණ අතරට ගැනේ.
ෆෝමියුලා 3 මෝසමේ ප්රගතිය ඉදිරියටත් දිගහැරෙද්දී, ශ්රී ලංකාව ඩේවිඩ්ගේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, මෙම පෝඩියම් ජයග්රහණය ලෝක රංග ඉළවේ ඔහුගේ දීප්තිමත් හා ඉතිහාසගත වෘත්තීය ජීවිතයේ ආරම්භය පමණක් බවට ජාතිය සාශාවෙන් ලෝකය දෙස බලයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.