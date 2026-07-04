ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 58,000 ඉක්මවා මරණ 39 දක්වා ඉහළට
දිවයින පුරා පැතිරෙන රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්ය අවදානමක් මතු කරයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්ය අධිකාරී දත්තවලට අනුව දිවයිනේ සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව 58,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 39 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
මෙම සංඛ්යා, ඉතාමත් කඩිනමින් පැතිරෙමින් පවතින මෙම මදුරු රෝගයේ කලකිරීම් සහගත තතු අනාවරණය කරන අතර, රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් ප්රජා හා රාජ්ය මට්ටම් දෙකෙහිම ශක්තිමත් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හදිසි ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් තිබේ.
ජාතික සැලකිල්ලක් වූ රෝගය
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත තත්ත්වයන් යටතේ ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වන අතර, එය ක්ෂය නොවන ජලය සඳහා සුදුසු අභිජනනස්ථාන සපයන ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවල පාලනය කිරීම විශේෂයෙන් දුෂ්කර වෙයි. ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය හේතුවෙන් ඩෙංගු සම්ප්රේෂණයේ කාලීන වැඩිවීම්වලට රට ඉතාමත් අවදානමට ලක්ව පවතී.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් වරින් වර මහජනතාවට, භාජන, රබර් රෝද, මල් පාත්රා හා වෙනත් ගෘහස්ථ භාණ්ඩවල ජලය රැදීමට ඉඩ දීමේ අනතුර පිළිබඳව අනතුරු අඟවා ඇත; සුළු ජල තොගයක් පවා මදුරු අභිජනනස්ථාන ලෙස ක්රියා කළ හැකි බැවිනි.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
ඩෙංගු උණේ රෝග ලක්ෂණ සාමාන්යයෙන් ඇතුළත් වන්නේ:
- දින කිහිපයක් පවතින හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය
- දරුණු හිසරදය හා ඇස් පිටුපස වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- සමේ කුෂ්ඨ
- නාස් හෝ විදුරු ලේ ගැලීම වැනි සුළු රුධිර වහනය
වෛද්ය වෘත්තිකයන් මෙම රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින ඕනෑම කෙනෙකුට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කරයි; ඩෙංගු රෝගය අභ්යන්තර රුධිර වහනය හා අවයව අකර්මණ්ය වීම ඇතුළත් ප්රාණඝාතක තත්ත්වයක් වන දරුණු ඩෙංගු දක්වා ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය විය හැකි බැවිනි.
ප්රජා ක්රියාකාරිත්වය තීරණාත්මකයි
ඩෙංගු වලට එරෙහි සටන සෞඛ්ය නිලධාරීන්ට පමණක් භාර කළ නොහැකි බවත්, මෙම වසංගතය ජය ගැනීමට ක්රියාකාරී ප්රජා සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය බවත් අධිකාරීන් අවධාරණය කර ඇත. වැසියන්ට ඔවුන්ගේ පරිසරය නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමට, ක්ෂය නොවන ජලය ඉවත් කිරීමට, හා ආරක්ෂණ පියවරයන් ලෙස මදුරු විකර්ෂකයන් හා දැල් භාවිත කිරීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.
රෝගී සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින විට, මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් දේශීය රාජ්ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ, තත්ත්වය තව දුරටත් බරපතල වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, විශේෂයෙන් ඉහළ අවදානම් සහිත දිස්ත්රික්කවල දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කරන ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.