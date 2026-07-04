Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූනි මාසයේ පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් 21,500 ඉක්මවයි — වසංගත තත්ත්වය උත්සන්න වෙයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූනි මාසයේ පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් 21,500 ඉක්මවයි — වසංගත තත්ත්වය උත්සන්න වෙයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජූනි මාසය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් 21,500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෑත මාසවලදී රටම අල්ලාගෙන සිටින මෙම මදුරු-උරක රෝග වසංගතය තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ඉන් පැහැදිලි වේ.

ගාඩිය නගිමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක්

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සඳහා කනස්සල්ලට කාරණාවක් සේ පෙනෙන ප්‍රවණතාවක් ද්‍යෝතනය කරයි; ඩෙංගු රෝගය දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක් හරහා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ සංඛ්‍යාව රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පටවා ඇති අතර, රෝගාබාධ රෝගලක්ෂණ සහිත රෝගීන් නිරන්තරයෙන් ඇතිල් වෙමින් රෝහල් සහ සායන දිළිඳු ලෙස ගෙවෙමින් ඇත.

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානීය රෝගයකි; සාමාන්‍යයෙන් මෝසම් කාලය තුළ සහ ඉන් පසුව, නිශ්චල ජලය මදුරුවන්ට ප්‍රජනනයට සුදුසු පරිසරයක් ලබා දෙන විට, රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙයි.

මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු

රෝගය පැතිරීම歇 歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

තවමත් නිකුත් නොකළ ඇපල් iPhone 18 හා සම්බන්ධ රහසිගත තොරතුරු හෙළිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, තාක්ෂණ දැවැන්තයාගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන හවුල්කරුවෙකුගේ සැපයුම් දාම…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ…

04 Jul 2026 Discuss
ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී Sinhala

ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

ආධිපත්‍යමය පළමු දිනය – ශ්‍රී ලංකාව තරඟය අතට ගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර 188 ක් යන විශිෂ්ට…

04 Jul 2026 Discuss