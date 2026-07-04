ජූනි මාසයේ පමණක් ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් 21,500 ඉක්මවයි — වසංගත තත්ත්වය උත්සන්න වෙයි
දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්යාප්තිය අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ ජූනි මාසය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් 21,500 කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෑත මාසවලදී රටම අල්ලාගෙන සිටින මෙම මදුරු-උරක රෝග වසංගතය තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ඉන් පැහැදිලි වේ.
ගාඩිය නගිමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක්
නවතම සංඛ්යාලේඛන සෞඛ්ය අධිකාරීන් සඳහා කනස්සල්ලට කාරණාවක් සේ පෙනෙන ප්රවණතාවක් ද්යෝතනය කරයි; ඩෙංගු රෝගය දිස්ත්රික්ක ගණනාවක් හරහා ව්යාප්ත වෙමින් පවතී. ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ සංඛ්යාව රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පටවා ඇති අතර, රෝගාබාධ රෝගලක්ෂණ සහිත රෝගීන් නිරන්තරයෙන් ඇතිල් වෙමින් රෝහල් සහ සායන දිළිඳු ලෙස ගෙවෙමින් ඇත.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානීය රෝගයකි; සාමාන්යයෙන් මෝසම් කාලය තුළ සහ ඉන් පසුව, නිශ්චල ජලය මදුරුවන්ට ප්රජනනයට සුදුසු පරිසරයක් ලබා දෙන විට, රෝගය ශීඝ්රයෙන් පැතිරෙයි.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
රෝගය පැතිරීම歇 歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.