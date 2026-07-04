ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකය තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගනී
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ තීරණාත්මක පියවරක්
ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකය තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, ස්වාධීනතාවයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් ජය ගැනීමේ දිගු ගමනේ転换点ෙ ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
මෙම වර්ගීකරණයේ අර්ථය
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය ලබා දෙනු ලබන්නේ රටක එක් පුද්ගලයෙකුට හිමි දළ ජාතික ආදායම මත පදනම් වෙමින් ලෝක බැංකුව විසිනි. මෙම තත්ත්වය නැවත ලබා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආර්ථික දර්ශකයන් ප්රමාණවත් ලෙස ඉහළ ගොස් රටව ගෝලීය ආර්ථික වර්ගීකරණයේ ඉහළ මට්ටමකට නැවත ගෙන ආ බවට සාක්ෂි දරයි. මූල්ය අර්බුදයේ ගැඹුරු කාලය තුළ රට විසින් අහිමි කරගනු ලැබූ මෙම තත්ත්වය යළිත් ස්ථාපිත කිරීමට රටට හැකියාව ලැබී ඇත.
පසුබිම: අර්බුදයෙන් ඔබ්බට යන ගමන
ශ්රී ලංකාව 2022 වර්ෂයේ දී පෙරදිට නොවූ විරූ ආර්ථික අර්බුදයකට ගිලී ගියේය. දරුණු විදේශ විනිමය හිඟය, ඉහළ ගිය උද්ධමනය, ඉන්ධන හා ඖෂධ බෙදා හැරීමේ දුෂ්කරතා සහ දිවා රාත්රී විදුලිය කප්පාදු කිරීම් ඊට ලාක්ෂණික වූ නිරූපණ විය. රට ආර්ථිකය ස්ථාවර කරගැනීම සඳහා විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් නතර කර ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාරය ලබා ගැනීමට බල කෙරිණි.
එතැන් සිට, අඛණ්ඩ රජයන් විසින් මෙම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සහා ක්ෂය වූ විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ අරමුණෙන් බදු වැඩිකිරීම්, සහනාධාර ප්රතිව්යූහගත කිරීම සහ දැඩි මූල්ය ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග ඇතුළු දුෂ්කර නමුත් අවශ්ය ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කර ඇත.
අළුත් විශ්වාසයේ සංකේතයක්
ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් මෙම නැවත වර්ගීකරණය, දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් සහ ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළ සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීම සලකා බලන ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් යන දෙපාර්ශ්වය සඳහාම වැදගත් විශ්වාසය ජනනය කරන සංඥාවක් ලෙස දකිනු ඇත. ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන යටතේ රට ලබා ඇති, තවමත් සියුම් හෝ, ඉදිරි ගමන ද එයින් පිළිබිඹු වේ.
කෙසේ වෙතත්, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ලේබලය නැවත ලැබීම සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් අත්විඳි දුෂ්කරතා සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වූ බවට අදහස් නොකරන බව විශ්ලේෂකයෝ අවධාරණය කරති. බොහෝ නිවෙස්වල ජීවන වියදම ඉහළ මට්ටමකම පවතින අතර, ආර්ථික ලාභ පුළුල් පදනමකින් හා ස්ථිරව ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යාම අත්යවශ්ය වනු ඇත.
ඉදිරි දෙස බැලීම
ශ්රී ලංකාවට මෙම සන්ධිස්ථානය නිමාවක් නොව, අළුත් ආරම්භයක ලකුණු ලෙස විශේෂ අර්ථයක් ගනී. ඉදිරි වසරවල දී රට මෙම තත්ත්වය තහවුරු කර ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට නම්, ප්රතිපත්ති立案자 ෙවෙළඳ ශ්රිතය ශිස්ත්රිය ඉතිරිව ගෙනයා ගැනීම, ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ව්යායාම ත්වරිත කිරීම සහ පෞද්ගලික අංශ-නායකත්ව ආර්ථික වර්ධනයට හිතකර වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.