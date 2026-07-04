ශ්රී ලංකාව විශාල පාලන ප්රතිසංස්කරණයක් යටතේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ දියත් කරයි
රජයේ ආයතන හරහා වගවීම සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් හරහා ශ්රී ලංකාව දූෂණයට එරෙහි සිය සටන තීව්ර කර ඇති බව නිල මූලාශ්ර පවසයි.
වගවීමේ නව යුගයක්
ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය ගොඩනැගීමට ප්රධාන බාධාවක් ලෙස දිගු කලක් හඳුනාගෙන ඇති මුල් බැස ගත් දූෂණය මැඩලීමේ රට අනුගමනය කරන ප්රවේශයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් මෙම ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් කරයි. දූෂිත පිළිවෙත් ඓතිහාසිකව පාලනයකින් තොරව ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසා ඇති 허점 වසා දැමීම සඳහා මෙම පියවර සකස් කර ඇති බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
ප්රතිසංස්කරණවල අඩංගු කරුණු
ප්රතිසංස්කරණ පැකේජයේ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් ප්රකාශයට පත්වෙමින් පවතින අතර, මෙම මුලපිරීම පාලනයේ ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයක් ආවරණය කරන බව අවබෝධ වේ. ඒවා අතර:
- රාජ්ය නිලධාරීන් සහ රජයේ මිලදී ගැනීමේ ක්රියාවලීන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ
- දූෂණ විරෝධී විමර්ශන ආයතනවලට ශක්තිමත් කළ බලතල
- රාජ්ය විශ්වාසය දරන තනතුරු හොබවන්නන් සඳහා වැඩිහිටි විනිවිදභාව අවශ්යතා
- දූෂණ සම්බන්ධ වැරදිවලට වේගවත් නඩු විභාගයක් සහතික කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ නීතිමය රාමු
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
දශක ගණනාවක මූල්ය වැරදි කළමනාකරණය සහ ආයතනික දූෂණය නිසා ඇති වූ බවට විශ්ලේෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් අර්ධ වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතින තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ප්රතිසංස්කරණ ත්වරණය ළඟා වේ. ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීම, ඔප්පු කළ හැකි පාලන වැඩිදියුණු කිරීම් රජයේ හදිසි ප්රමුඛතාවක් බවට පත් කර ඇත.
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද වඩාත්ම සම්පූර්ණ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්ගෙන් එකක් ලෙස නවතම පියවර නියෝජනය කරන අතර, අර්ථවත් වෙනසක් සඳහා දේශීය සිවිල් සමාජය සහ ජාත්යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් දෙකෙන්ම වැඩෙන පීඩනය එයින් පිළිබිඹු වේ.
මහජන හා දේශපාලන ප්රතිචාරය
ප්රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි ප්රතිපත්ති ප්රකාශයන් ඉක්මවා යන කොංක්රීට් ක්රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනය ප්රවේශමෙන් යුත් වාසිදායක ශුභාශාවක් ඇති කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, දූෂණ විරෝධී ප්රතිඥාවන් ක්ෂේත්රයේ ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිඵල බවට පත් නොවූ අතීත අවස්ථා සිහිපත් කරමින් විවේචකයන් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන් මෙම පියවරවල ක්රියාවට නැංවීම සමීපව විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වසර ගණනාවක් පුරා දුර්වල පාලනය හා සම්බන්ධ ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ගේ බාරය දරා සිටින ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්, මෙම නවතම ව්යාපෘතිය ඉතා දිගු කලක් ඉටු කිරීමට පොරොන්දු වූ පද්ධතිමය වෙනස ගෙන එනවාද යන්න දෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.