Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශාල පාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් යටතේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව විශාල පාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් යටතේ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කරයි

රජයේ ආයතන හරහා වගවීම සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව දූෂණයට එරෙහි සිය සටන තීව්‍ර කර ඇති බව නිල මූලාශ්‍ර පවසයි.

වගවීමේ නව යුගයක්

ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය ගොඩනැගීමට ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස දිගු කලක් හඳුනාගෙන ඇති මුල් බැස ගත් දූෂණය මැඩලීමේ රට අනුගමනය කරන ප්‍රවේශයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් කරයි. දූෂිත පිළිවෙත් ඓතිහාසිකව පාලනයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසා ඇති 허점 වසා දැමීම සඳහා මෙම පියවර සකස් කර ඇති බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

ප්‍රතිසංස්කරණවල අඩංගු කරුණු

ප්‍රතිසංස්කරණ පැකේජයේ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් ප්‍රකාශයට පත්වෙමින් පවතින අතර, මෙම මුලපිරීම පාලනයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් ආවරණය කරන බව අවබෝධ වේ. ඒවා අතර:

  • රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ රජයේ මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ
  • දූෂණ විරෝධී විමර්ශන ආයතනවලට ශක්තිමත් කළ බලතල
  • රාජ්‍ය විශ්වාසය දරන තනතුරු හොබවන්නන් සඳහා වැඩිහිටි විනිවිදභාව අවශ්‍යතා
  • දූෂණ සම්බන්ධ වැරදිවලට වේගවත් නඩු විභාගයක් සහතික කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ නීතිමය රාමු

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

දශක ගණනාවක මූල්‍ය වැරදි කළමනාකරණය සහ ආයතනික දූෂණය නිසා ඇති වූ බවට විශ්ලේෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් අර්ධ වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ ත්වරණය ළඟා වේ. ජාත්‍යන්තර ණය දෙන්නන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීම, ඔප්පු කළ හැකි පාලන වැඩිදියුණු කිරීම් රජයේ හදිසි ප්‍රමුඛතාවක් බවට පත් කර ඇත.

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද වඩාත්ම සම්පූර්ණ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්ගෙන් එකක් ලෙස නවතම පියවර නියෝජනය කරන අතර, අර්ථවත් වෙනසක් සඳහා දේශීය සිවිල් සමාජය සහ ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් දෙකෙන්ම වැඩෙන පීඩනය එයින් පිළිබිඹු වේ.

මහජන හා දේශපාලන ප්‍රතිචාරය

ප්‍රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයන් ඉක්මවා යන කොංක්‍රීට් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනය ප්‍රවේශමෙන් යුත් වාසිදායක ශුභාශාවක් ඇති කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිඥාවන් ක්ෂේත්‍රයේ ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිඵල බවට පත් නොවූ අතීත අවස්ථා සිහිපත් කරමින් විවේචකයන් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන් මෙම පියවරවල ක්‍රියාවට නැංවීම සමීපව විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වසර ගණනාවක් පුරා දුර්වල පාලනය හා සම්බන්ධ ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ගේ බාරය දරා සිටින ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්, මෙම නවතම ව්‍යාපෘතිය ඉතා දිගු කලක් ඉටු කිරීමට පොරොන්දු වූ පද්ධතිමය වෙනස ගෙන එනවාද යන්න දෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වෙද්දී, ආර්ථික 躍進 මධ්‍යයේ ඉන්දියාව පහළ මට්ටමේම රැඳේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වෙද්දී, ආර්ථික 躍進 මධ්‍යයේ ඉන්දියාව පහළ මට්ටමේම රැඳේ

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාගනිමින්, ලෝකයේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් අතරට ඇතුළත් වීමට සමත් වී ඇත — වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන්…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 58,000 ඉක්මවා මරණ 39 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 58,000 ඉක්මවා මරණ 39 දක්වා ඉහළට

දිවයින පුරා පැතිරෙන රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අවදානමක් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය අධිකාරී දත්තවලට අනුව…

04 Jul 2026 Discuss
ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක…

04 Jul 2026 Discuss