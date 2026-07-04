ශ්රී ලංකා税関 මැද වසර ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා රු. ට්රිලියන 1.37ක් එකතු කරයි
ශ්රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්ය ප්රතිඵලයක් ලබා දෙමින්, රු. ට්රිලියන 1.37ක් සම්පූර්ණ ආදායමක් ලෙස එකතු කර ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය රට්ට වෙළඳ හා මූල්ය ක්ෂේත්රයේ ධනාත්මක ගමනක් පිළිබඳ ඉඟියක් ලබා දෙයි.
රාජ්ය ආදායම සඳහා සුවිශේෂ සාර්ථකත්වයක්
රේගු අධිකාරිය වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ නියම කරන ලද ආදායම් සීමාව ඉක්මවා ඇති අතර, එය දිවයිනේ වරාය හා දේශ සීමා ප්රවේශ ස්ථාන පුරා වැඩිදියුණු වූ වෙළඳ ක්රියාකාරකම්, ශක්තිමත් බලාත්මක කිරීමේ පියවර සහ ඉහළ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබිඹු කරයි.
එකතු කරන ලද රු. ට්රිලියන 1.37 ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ප්රකෘති වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ ඉලක්ක සපුරාලමින් රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙනයන මෙවැනි කාලයක ජාතික භාණ්ඩාගාරයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයයි.
මූල්ය තහවුරු කිරීම සඳහා ශක්තිමත් ඉල්ලීමක්
2022 වර්ෂයේ රටට ඇති වූ අභූතපූර්ව ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රජය මූල්ය හිඟය අඩු කිරීමට සහ ණය වගකීම් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන විට, රාජ්ය ආදායම ශක්තිමත් කිරීමට ආදායම් අධිකාරි කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් පැවතිණ. රේගු ආදායම එම ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, සමස්ත රාජ්ය බදු ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සපයයි.
ශ්රී ලංකා රේගුවේ ප්රතිඵලය රටේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර ණය හිමියන් හා මූල්ය ආයතනවල විශ්වාසය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පුළුල් ආර්ථිකය සඳහා ඇඟවුම්
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ශක්තිමත් රේගු එකතු කිරීම් ආනයන පරිමාවේ ක්රමික යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් ද පිළිබිඹු කරන බවත්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන පවතිනා ආර්ථික පීඩනය මධ්යයේ ද දේශීය ඉල්ලුම හා ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් ඔරොත්තු දීමේ සංඥා පෙන්වන බවත් ය.
- රේගු ආදායම ශ්රී ලංකාවේ වක්ර බදු පදනමේ ප්රධාන ස්තම්භයක් සපයයි
- පළමු භාගයේ එකතු කිරීම් එම කාලය සඳහා නියම කරන ලද නිල ඉලක්කය ඉක්මවා ඇත
- එකතු කරන ලද සම්පූර්ණ ආදායම රු. ට්රිලියන 1.37ක් ලෙස පවතී
ගෝලීය වෙළඳ තත්ත්වයන් හා විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන් ආනයන වටිනාකම් හා බදු ලැබීම් කෙරෙහි බලපෑම් කරමින් දිගටම ක්රියාත්මක වන බැවින්, සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වූ ආදායම් ඉලක්ක මාර්ගයේ ද යන්නේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා රජය දෙවන භාගයේ ප්රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.