Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, ජූනි 30 දක්වා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3737ක ආදායමක් එකතු කිරීමෙන් නියමිත කාල සීමාව සඳහා තබා ගත් ඉලක්කය ඉක්මවා ඇත.

රාජ්‍ය ආදායමේ සන්ධිස්ථාන සාර්ථකත්වයක්

ආනයන හා අපනයන භාණ්ඩ සඳහා බදු හා ගාස්තු අය කිරීම හරහා රාජ්‍ය ආදායම් උත්පාදනයේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් රඟදක්වන රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා මෙම විශිෂ්ට එකතුව සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථාන සාර්ථකත්වයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පළමු මාස හයේ ඉලක්කය ඉක්මවීම, රටේ පුළුල් මූල්‍ය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ධනාත්මක ගමනක් සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වන වැදගත්කම

මෑත වසරවල බරපතල මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා ගමන් කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක අවස්ථාවක මෙම ප්‍රතිඵලය ලැබී ඇත. ශක්තිමත් රේගු ආදායම, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ බැඳීම් ඉටු කිරීමේ හැකියාව සහ අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවා සඳහා අරමුදල් සැපයීම සෘජුවම සහාය කරයි.

ආනයන බදු, ආනයන සඳහා අගය එකතු කළ බදු සහ වෙනත් දේශසීමා ගාස්තු ආවරණය කරන රේගු ආදායම, රාජ්‍ය ආදායමේ වඩාත් විශ්වාසදායක කුළුණු අතරින් එකක් ලෙස පවතී. වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ශක්තිමත් එකතු කිරීමේ අගයක් වාර්ෂික ඉලක්ක සඳහා යහපත් ශුභ සංඥාවක් වන අතර, රටේ වරාය සහ ගුවන්තොටුපොළවල දී වැඩිදියුණු වූ වෙළඳ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරි දිශාව

වර්ෂයේ පළමු භාගය දැනටමත් අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා ඇති බැවින්, මෙම ගතිය වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය තුළ ද පවත්වාගෙන යා හැකිද යන්න බලධාරීන් හා මූල්‍ය නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම සහ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සහාය වීම සඳහා ස්ථිර ආදායම් උත්පාදනය ප්‍රධාන සාධකයක් වනු ඇත.

අතිරික්ත කාර්යසාධනයට වඩාත් සැලකිය යුතු ලෙස දායක වූ වෙළඳ කාණ්ඩ මොනවාද යන්න පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි Sinhala

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

2026 සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව…

04 Jul 2026 Discuss
ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය තම ශක්තිය විදහා දක්වමින් ආරම්භ කළ අතර, තරුණ පිතිකරු ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක් එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්‍රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3…

04 Jul 2026 Discuss