ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වෙද්දී, ආර්ථික 躍進 මධ්යයේ ඉන්දියාව පහළ මට්ටමේම රැඳේ
ශ්රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාගනිමින්, ලෝකයේ ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටවල් අතරට ඇතුළත් වීමට සමත් වී ඇත — වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රටක් සඳහා මෙය ඉතා කැපී පෙනෙන ප්රතිනැඟිටීමකි. ජාතික ආදායම් වර්ගීකරණ ක්රමය ක්රියාත්මක වන ආකාරය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු සමහර ආර්ථිකයන් ප්රభාවශාලී වර්ධන අංක සටහන් කරමින්ද පහළ මට්ටම්වල රැඳෙන්නේ ඇයිද යන්න කෙරෙහි මෙමඟින් නැවත අවධානය යොමු වී තිබේ.
වර්ගීකරණයේ අර්ථය
ලෝක බැංකුව, රටවල ආදායම් වර්ගීකරණ කාලීනව යාවත්කාලීන කරන්නේ එක් පුද්ගලයකුට ජාතික දළ ආදායම (GNI) පදනම් කරගෙනය. රටවල් පන්ති හතරකට කාණ්ඩ කෙරේ: අඩු ආදායම්, පහළ මධ්යම ආදායම්, ඉහළ මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් යනුවෙනි. ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම, ජනගහනයේ සාමාන්ය ආදායමේ මැනිය හැකි වැඩිවීමක් පිළිබිඹු කරන අතර, 2022 දී විදේශ විනිමය හිඟය, ඉන්ධන පෝලිම් සහ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් ආධාර ඇතුළු ආර්ථික කළඹීම් අත්විඳි දිවයිනකට ලැබූ සුවිශේෂ ජයග්රහණයකි.
ශ්රේණිගත කිරීම්වල ඉන්දියාවේ තත්ත්වය
ඉන්දියාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස නිරන්තරයෙන් ශක්තිමත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධන අනුපාත සටහන් කළද, පහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකෘත වීම දිගටම සිදු වේ. ඊට හේතුව වර්ගීකරණය ගණනය කෙරෙන ආකාරය තුළ ගැබ් ව ඇත — එය එක් පුද්ගලයකුට ජාතික දළ ආදායම ඇසුරින් ගණනය කෙරෙන හෙයින්, සමස්ත ජාතික ආදායම සමස්ත ජනගහනය හරහා බෙදා දැමේ.
බිලියන 1.4 කට අධික ජනගහනයක් සහිත ඉන්දියාවේ, නිරපේක්ෂ වශයෙන් අති විශාල වන සමස්ත ආර්ථික නිෂ්පාදනය, විශාල ජනකොටසක් හරහා බෙදී යයි. මෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන එක් පුද්ගලයකුට ආදායමේ අගය, ලොව විශාලතම ආර්ථිකයන් අතර ස්ථානගත වන සමස්ත ආර්ථිකය සතු ශක්තිය නොතකා, රටව ඉහළ මධ්යම ආදායම් සීමාවෙන් පහළ රඳවා ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ අනපේක්ෂිත ප්රතිනැඟිටීම
ශ්රී ලංකාවේ ජයග්රහණය විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන්නේ මෑත අර්බුදයේ භයංකරත්වය නිසාය. රට 2022 දී බාහිර ණය ගෙවීම් කඩ කළේය — ඒ ඉතිහාසයේ එවැනි පළමු සිදුවීමයි — තවද අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ විය. ඉන් අනතුරුව රජය IMF සමඟ ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ වැඩසටහනකට ඇතුළු වී, වේදනාකාරී නමුත් අත්යවශ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කළේය.
යම් යම් අංශවලින් තවමත් අස්ථිර වුවද, ප්රතිසාධනය ඉතා වේගවත් වූ අතර, ඉහළ මධ්යම ආදායම් වර්ගීකරණය සඳහා අවශ්ය සීමාවෙන් ඉහළට රටේ එක් පුද්ගලයකුට ජාතික දළ ආදායම නැංවීමට එය ප්රමාණවත් විය. මෙමඟින් ශ්රී ලංකාව, ආදායම් කාණ්ඩීකරණය අනුව බ්රසීලය, චීනය සහ දකුණු අප්රිකාව වැනි රටවල් සමඟ සමාන මට්ටමකට ගෙන ඒ ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
නැවත වර්ගීකරණය, කීර්තිය ඉක්මවා ප්රායෝගික ඇඟවීම් රැගෙන යයි. සාමාන්යයෙන් ධනවත් රටවලට බහුපාර්ශ්වීය ආයතනවලින් ලැබෙන ණය කොන්දේසි අඩු හිතකර වන හෙයින්, හිමිකාර ණය සහ සංවර්ධන මූල්ය ප්රවේශයට මෙය බලපෑ හැකිය. ශ්රී ලංකාව සිය රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීම සහ ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනැඟීම දිගටම කරගෙන යද්දී, මෙම සංක්රාන්තිය ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කිරීම ඉතා අත්යවශ්ය වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට සහ පොදු ජනතාවට එක සේ, මෙම이정표ය ඔරොත්තු දීමේ ශක්යතාවයේ සංකේතයක් ලෙස — මෑත වසරවල වේදනාකාරී ආර්ථික ගැලපීම් ගෝලීය舞台යේ දී මැනිය හැකි ප්රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති බවේ සලකුණක් ලෙස — ක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.