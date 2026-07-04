Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

ආධිපත්‍යමය පළමු දිනය – ශ්‍රී ලංකාව තරඟය අතට ගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර 188 ක් යන විශිෂ්ට ඉනිමක් ලබා දෙමින් සංචාරක කණ්ඩායම තරඟය කෙරෙහි ශක්තිමත් ග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය.

ප්‍රගුණ ඉනිමක් සිට සිතූ

උදාරගේ 188 ක් යන අසාමාන්‍ය ඉනිම, ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු දින පිතිකරණ ප්‍රයත්නයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වූ අතර, කණ්ඩායම තරඟ මාලාවේ ගතිවේගය ඉදිරියට ගෙන යාමට ගෞරවාන්විත ලෙස ක්‍රියා කළේය. ස්ථාවරකම, තාක්‍ෂණය හා ප්‍රහාරාත්මක අභිලාෂය නිරූපණය කළ මෙම ඉනිම දිගු ක්‍රීඩා කාල සීමාවන් පුරා වෙස්ට් ඉන්ඩියානු පන්දු යවන්නන් වළකා ගැනීමට සමත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා නිපුණතාවක් විදහා දැක්වීය.

දකුණත් පිතිකරු ලබා දුන් දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩ නැඟූ අතර, තරඟය ඉදිරියට ගෙන යෑමේදී සත්කාරක කණ්ඩායමට ඒ ජය ගැනීම ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් වනු ඇත. නිවැරදි මොහොතේ ඉවසීම හා ප්‍රහාරාත්මක ස්වභාවය දෙකම ප්‍රදර්ශනය කළ මෙම ඉනිම, ගැඹුරු අවධානයකින් ක්‍රීඩාව අනුගමනය කළ විචාරකයන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් ගොඩ නඟයි

සංචාරකයෝ තම ශක්තිමත් පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයෙන් ඉතා තරඟකාරී ලකුණු එකතුවක් රැස් කරගනිමින්, ක්‍රීසයට ළඟා වීමට පෙර වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ කළමනාකරණ කණ්ඩායම, සම්පූර්ණ දිනය ලංකාවටම අයත් වූ අවස්ථාවක පිතිකරණ ඒකකය ක්‍රීඩා කළ ආකාරය ගැන විශේෂ සතුටක් ලබා ඇති බව නොඅනුමාන ය.

උදාරගේ ද්විත්ව ශතකයට ආසන්න ඉනිම වටා ගොඩ නැඟූ ලකුණු එකතුව සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව දෙවන දිනය ආරම්භ කරන්නේ තම වාසිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගනිමින් ශ්‍රේණිය ජයග්‍රහණය ළඟා කර ගැනීමේ සම්පූර්ණ විශ්වාසයෙන් යුතුවය.

ඉදිරියේ ඇත්තේ කුමක්ද?

දැන් සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් පළමු ඉනිමේ ලකුණු සමාන කිරීම හෝ ඉක්මවා යාමේ අභියෝගකාරී කාර්යයට මුහුණ දෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම පිතිකරණයේ දී ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහිය. දෙකේ ක්‍රීඩාව නිවැරදි ලෙස ප්‍රශස්ත ලෙස ව්‍යූහගත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරන ඒකකය ඉදිරියට ගිය, ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෝ, ප්‍රයෝජනය ලබා ගත හැකි මොහොතේ ඉක්මන් සාර්ථකත්වයන් ලබා ගැනීමට ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ආශාවකින් සිටිනු ඇත.

ජාතික කණ්ඩායම කැරිබියන් භූමියේ දී තම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා රටාව ඉදිරියට ගෙන ගොස් ශ්‍රේණිය ජයග්‍රහණය සුරක්‍ෂිත කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ උනන්දුවෙන් ක්‍රීඩා ක්‍රියාවලිය දෙස් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

තවමත් නිකුත් නොකළ ඇපල් iPhone 18 හා සම්බන්ධ රහසිගත තොරතුරු හෙළිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, තාක්ෂණ දැවැන්තයාගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන හවුල්කරුවෙකුගේ සැපයුම් දාම…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, විශ්ව බැංකුව විසින් රටවල් වර්ගීකරණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව, වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ ඉහළ මධ්‍යම…

04 Jul 2026 Discuss