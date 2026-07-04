Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය තම ශක්තිය විදහා දක්වමින් ආරම්භ කළ අතර, තරුණ පිතිකරු ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ සිය පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ලබාගනිමින් සංචාරක කණ්ඩායමට ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් ගොඩනැගීය.

උදාර අවස්ථාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරයි

ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි දී එල්ල වූ දැඩි පීඩනය මධ්‍යයේ රංගනයට එළඹි ලහිරු උදාර, මෙම මට්ටමේ සිය සාපේක්ෂ නවක භාවය ඉක්මවා ගනිමින් සංයත හා අධිකාරී පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේය. ඔහුගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල, ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහුට පෞද්ගලිකව පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හිද සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් වූ අතර, විදේශ තරඟ බිමක් මත දස්කම් දැක්විය හැකි පොරොන්දු සහගත නව දස්කරුවෙකු බිහිවීම එමගින් සනාථ විය.

තරුණ පිතිකරුගේ ඉනිම දිනය පුරාම ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්‍රයත්නයේ කොඳු ඇට පෙළ බවට පත්වූ අතර, ඇන්ටිගුවේ භූමියේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීම් ප්‍රහාරයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථාවරයක් ගොඩනැගීමට සංචාරක කණ්ඩායම ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ගතකළ කාලය ඵලදායී ලෙස භාවිත කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛත්වය දරයි

සංචාරක කණ්ඩායම ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩාවේ ආධිපත්‍යය දැරූ අතර, ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් නිතිපතා දොරටු සොයාගැනීමට අරගල කළ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීම් පෙළකට එරෙහිව විනය සහ දෘඩ අධිෂ්ඨානය ප්‍රදර්ශනය කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංයත ප්‍රවේශය ඔවුන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ හවුල් ඉනිම් ගොඩනගා දිනය ගෙවීත්ම වාසිය තව තවත් තහවුරු කරගැනීමට හැකිවිය.

මෙම ප්‍රදර්ශනය කණ්ඩායමේ ශක්තිමත් වෙමින් පවතින ආත්මවිශ්වාසය හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ සාක්ෂියක් විය; මෑත වසරවල විදේශ සංචාරවලදී බොහෝ විට කෙළෙඹී ඇති ගති ලක්ෂණ ඒවාය.

සිහිකළ යුතු සන්ධිස්ථානයක්

උදාරට පෞද්ගලිකව, මෙම සිය‍ල්ල ඔහුගේ මුල් වෘත්තීය ජීවිතයේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස සදාකාලිකව කැටිවනු ඇත. කැරිබියානු භූමියේ පළපුරුදු වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමකට එරෙහිව විදේශ පරිසරයක පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ලක් ලබාගැනීම, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉදිරි වසර ගණනාවක් ආදරයෙන් සිහිපත් කරනු ඇති ජයග්‍රහණයකි.

තවත් ක්‍රීඩා දින තුනක් ඉතිරිව ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පළමු දිනයේ ලබාගත් වාසිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන, විදේශ රටකදී ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය සඳහා ඉදිරි ගමන් කිරීමට දැඩි ලෙස ප්‍රයත්න දරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි Sinhala

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

2026 සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක් එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්‍රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, ජූනි 30 දක්වා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3737ක ආදායමක් එකතු…

04 Jul 2026 Discuss