Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගනිමින් රට වෙනුවෙන් එම කාර්යය සිදු කළ ප්‍රථම විවෘතක ක්‍රීඩකයා බවට පත්ව ඇත — දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව පමණක් නොව ඊට ඔබ්බෙන් ද උද්වේගකාරී සංසිද්ධියක් ලෙස මෙය පිළිගැනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ột සන්ධිස්ථානයක්

උදාරගේ මෙම ජයග්‍රහණය ඔහුගේ පෞද්ගලික වෘත්තීය ජීවිතයේ පමණක් නොව, මිලියන සංඛ්‍යාත ජනයාට ආගමික වැදගත්කමකින් යුත් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ද ගෞරවනීය පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි. මෙම තරුණ විවෘතක ක්‍රීඩකයාගේ ජයග්‍රහණය ලෝක වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිරන්තරයෙන් මතු වන නව දක්ෂතා රැළ ගැන සාක්ෂි දරයි.

මෙම විශේෂිත සන්ධිස්ථානයට ළඟා වූ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික විවෘතක පිතිකරු ලෙස, ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ සිහිනය දරන නව පරම්පරාවක ආශ්වාදය දනවමින්, කලාපයේ ඓතිහාසික ගෞරවයන් දිනාගත් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් පිරිසකට උදාර සම්බන්ධ වෙයි.

ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා අනුමැතිය

ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයින්, රසිකයින් සහ හිටපු ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු පුළුල් පිරිසකගේ ප්‍රශංසාව මෙම ජයග්‍රහණයට හිමිව ඇති අතර, ඔහුගේ සන්සුන් බව සහ තාක්ෂණික ප්‍රාමාණිකත්වය ඔහු කීර්තිමත් ස්ථාවරයකට පත් වීමේ ප්‍රධාන සාධකයන් ලෙස බොහෝ දෙනා ඉස්මතු කරති. ශ්‍රී ලංකාව සිය දේශීය ක්‍රිකට් ජාලය හරහා නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන පිතිකරණ දක්ෂතාවේ ගැඹුර ඔහුගේ ක්‍රීඩාව ප්‍රතිඹිම්භ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දිගු කලක් තිස්සේ ලෝක මට්ටමේ විවෘතක ක්‍රීඩකයින් බිහිකරන තලයක් ව පවත්නා අතර, උදාරගේ ඓතිහාසික මොහොත දශකයන් ගණනාවකට පෙර ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝක සිතියමේ සටහන් කළ ජීවමාන ශ්‍රේෂ්ඨයින් ආරම්භ කළ ඒ ආඩම්බරජනක සම්ප්‍රදායට තවත් ගෞරවනීය පිටුවක් එකතු කරයි.

ඉදිරි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ගමනට මෙය දරන අර්ථය

පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයෙන් ඔබ්බට ගිය, උදාරගේ වාර්තාව ජාතික කණ්ඩායමට ව්‍යාප්ත ඇඟවීම් රාශියක් රැගෙන යයි. මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිනිර්මාණ අදියරකින් ගමන් කරන මෙවලදී, වාර්තා බිඳින විවෘතකයෙකුගේ මතු වීම කණ්ඩායමේ මනෝධෛර්යය සහ ජනතාවගේ අනාගත ශක්‍යතාව පිළිබඳ විශ්වාසය නොකල් හිත ශක්තිමත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් ප්‍රාර්ථනා කරනු ඇත්තේ, මෙම සන්ධිස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළේ ඉහළම ස්ථානයේ දිගුකාලීන ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථාවර වීමට සහ තමා ආඩම්බරයෙන් නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය නිර්මාණය කිරීම ඉදිරියටත් කරගෙන යාමට, උදාරට ආරම්භක පියවර වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරනු ඇති බවය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ Sinhala

පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ

පොළී අනුපාත ඉහළ යාමේ පීඩනය සහ දිගින් දිගටම පවතින උද්ධමනය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය දුර්වල කරමින් තිබීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ පහළ ගමනින්…

04 Jul 2026 Discuss
ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි Sinhala

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි

නව මාසයේ ආරම්භය සමඟ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබෙමින්, ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම තම දේශීය ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු (එල්පීජී) සිලින්ඩරවල මිල අද සිට බලපැවැත්වෙන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි

ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක අලී ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍ය උත්සවයට නියෝජනය වූ රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාවද සිටියේය. එම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ රාජ්‍ය නායකයින්, ගෞරවනීය…

04 Jul 2026 Discuss