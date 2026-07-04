ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට
ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමිසම විසින් ජූලි 7 සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි Alhind Global Services සමාගම නව බාහිරාරෝපණ හවුල්කරු ලෙස පත් කිරීමේ තීරණය නිවේදනය කර ඇත.
නව සේවා සපයන්නා භාර ගනී
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්ර සේවා මෙතෙක් හසුරුවමින් සිටි බාහිරාරෝපණ නියෝජිතායතනය වෙනුවට Alhind Global Services සමාගම තෝරා ගෙන ඇති බව මහ කොමිසම තහවුරු කළේය. මෙම මාරුවීම ජූලි 7 දින සිට ක්රියාත්මක වීමට නියමිත වන අතර, සෑම වසරකම ඉන්දියාවට වීසා ඉල්ලුම් කරන දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා මෙය සැලකිය යුතු පරිපාලන වෙනසක් ලෙස සනිටුහන් වනු ඇත.
අයදුම්කරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
වීසා අයදුම්පත්, ගමන් බලපත්ර අලුත් කිරීම් සහ ඊට සම්බන්ධ වෙනත් ලේඛනීකරණය ඇතුළු කොන්සියුලර් සේවා අවශ්ය ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සහ ශ්රී ලංකාවේ පදිංචි ඉන්දීය පුරවැසියන්ට, මෙම මාරුවීම සිදු වූ පසු Alhind Global Services සමාගම සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත. තමන්ගේ සංචාරක හෝ ලේඛනීකරණ සැලසුම්වලට කිසිදු බාධාවක් නොවන ලෙස නව කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් ව සිටින ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- මෙම මාරුවීම ජූලි 7 සිට ක්රියාත්මක වේ
- Alhind Global Services සමාගම නව බාහිරාරෝපණ හවුල්කරු ලෙස පත් කෙරී ඇත
- සේවාවන්ට වීසා සැකසීම සහ ගමන් බලපත්රයට සම්බන්ධ කොන්සියුලර් සහාය ඇතුළත් වේ
සුමට මාරුවීමක් අපේක්ෂිතයි
නව සේවා මධ්යස්ථාන පිහිටුම්, වැඩ කරන වේලාවන් සහ පත්වීම් ලබා ගැනීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ජූලි 7 දිනට පෙර දැනුම් දෙනු ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමිසම අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඉන්දියාව බලා යන ලොකුම සංචාරක කොටස් ලබා දෙන රටවල් අතර ශ්රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සිටින අතර, වීසා සහ කොන්සියුලර් සේවා නිරවද්යව ක්රියාත්මක වීම දෙරට රජයන්ට සහ සාමාන්ය සංචාරකයන්ට සමානව ප්රධාන සාධාරණ හිතවාදී කාරණාවක් බවට පත්ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.