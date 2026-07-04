Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමිසම විසින් ජූලි 7 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි Alhind Global Services සමාගම නව බාහිරාරෝපණ හවුල්කරු ලෙස පත් කිරීමේ තීරණය නිවේදනය කර ඇත.

නව සේවා සපයන්නා භාර ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා මෙතෙක් හසුරුවමින් සිටි බාහිරාරෝපණ නියෝජිතායතනය වෙනුවට Alhind Global Services සමාගම තෝරා ගෙන ඇති බව මහ කොමිසම තහවුරු කළේය. මෙම මාරුවීම ජූලි 7 දින සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වන අතර, සෑම වසරකම ඉන්දියාවට වීසා ඉල්ලුම් කරන දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා මෙය සැලකිය යුතු පරිපාලන වෙනසක් ලෙස සනිටුහන් වනු ඇත.

අයදුම්කරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

වීසා අයදුම්පත්, ගමන් බලපත්‍ර අලුත් කිරීම් සහ ඊට සම්බන්ධ වෙනත් ලේඛනීකරණය ඇතුළු කොන්සියුලර් සේවා අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි ඉන්දීය පුරවැසියන්ට, මෙම මාරුවීම සිදු වූ පසු Alhind Global Services සමාගම සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත. තමන්ගේ සංචාරක හෝ ලේඛනීකරණ සැලසුම්වලට කිසිදු බාධාවක් නොවන ලෙස නව කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් ව සිටින ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

  • මෙම මාරුවීම ජූලි 7 සිට ක්‍රියාත්මක වේ
  • Alhind Global Services සමාගම නව බාහිරාරෝපණ හවුල්කරු ලෙස පත් කෙරී ඇත
  • සේවාවන්ට වීසා සැකසීම සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ කොන්සියුලර් සහාය ඇතුළත් වේ

සුමට මාරුවීමක් අපේක්ෂිතයි

නව සේවා මධ්‍යස්ථාන පිහිටුම්, වැඩ කරන වේලාවන් සහ පත්වීම් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ජූලි 7 දිනට පෙර දැනුම් දෙනු ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමිසම අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඉන්දියාව බලා යන ලොකුම සංචාරක කොටස් ලබා දෙන රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සිටින අතර, වීසා සහ කොන්සියුලර් සේවා නිරවද්‍යව ක්‍රියාත්මක වීම දෙරට රජයන්ට සහ සාමාන්‍ය සංචාරකයන්ට සමානව ප්‍රධාන සාධාරණ හිතවාදී කාරණාවක් බවට පත්ව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

තවමත් නිකුත් නොකළ ඇපල් iPhone 18 හා සම්බන්ධ රහසිගත තොරතුරු හෙළිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, තාක්ෂණ දැවැන්තයාගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන හවුල්කරුවෙකුගේ සැපයුම් දාම…

04 Jul 2026 Discuss
ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී Sinhala

ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

ආධිපත්‍යමය පළමු දිනය – ශ්‍රී ලංකාව තරඟය අතට ගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර 188 ක් යන විශිෂ්ට…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, විශ්ව බැංකුව විසින් රටවල් වර්ගීකරණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව, වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ ඉහළ මධ්‍යම…

04 Jul 2026 Discuss