යුරෝපීය තාප තරංගයෙන් ප්රංශය, බෙල්ජියම සහ නෙදර්ලන්තයේ මිනිසුන් 3,700කට අධික මරණ සංඛ්යාවක්
යුරෝපයේ කොටස් කිහිපයක් හරහා පැතිර ගිය විනාශකාරී තාප තරංගයක් හේතුවෙන් රටවල් තුනක් පුරා අතිරික්ත මරණ 3,700කට අධික සංඛ්යාවක් සිදු වී ඇති අතර, ප්රංශය, බෙල්ජියම සහ නෙදර්ලන්තය මෙම අන්තගාමී කාළගුණික සිදුවීමේ දරුණුතම පීඩාවට ලක් වූ රටවල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
මාරාන්තික තාප ප්රාකාරයක්
ආශ්රිත රටවල සෞඛ්ය අධිකාරීන් සහ රජයේ නිලධාරීන්, දැඩි තාප තරංගය සිදු වන කාලය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව එකතු කරන ලද මරණ දත්තවල සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම අනතුරුදායක මරණ සංඛ්යා තහවුරු කළහ. "අතිරික්ත මරණ" යන යෙදුම අදාළ කාල සීමාව තුළ සාමාන්යයෙන් අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා ඉහළින් වාර්තා වූ මරණ සංඛ්යාව හඳුන්වන අතර, එය එවැනි අන්තගාමී කාළගුණික සිදුවීම්වල සැබෑ මානව කොස්තය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් ලබා දෙයි.
කලාපය වෙළා ගත් දරදඬු උෂ්ණත්වය මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිවලට අතිමහත් බරක් පැටවූ අතර, ගෙවෙන නොනවතින රස්නය දරා ගැනීමට වයෝවෘද්ධයන් හා පූර්ව පැවති රෝගී තත්ත්ව ඇති අය ඇතුළු අවදානමට ලක් වූ ජනතාව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වෙද්දී රෝහල් සහ හදිසි ප්රතිකාර සේවාවන් ඉල්ලුමෙන් යටපත් විය.
දරුණුතම ලෙස打击 ලද රටවල්
- ප්රංශය අතිරික්ත මරණ සංඛ්යාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් වාර්තා කළ අතර, එය ජාතික තාප හදිසි ප්රතිචාර සැලසුම් පිළිබඳ රජයේ හදිසි සමාලෝචනයන්ට තුඩු දුන්නේය.
- බෙල්ජියම තාප සම්බන්ධිත මරණවල සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් වාර්තා කළ අතර, සෞඛ්ය නිලධාරීන් නාගරික ප්රදේශ තාප දූපත් ආචරණය හේතුවෙන් විශේෂයෙන් අවදානම් සහගත බව අවවාද කළහ.
- නෙදර්ලන්තය ද සැලකිය යුතු අතිරික්ත මරණ සංඛ්යාවක් තහවුරු කළ අතර, රටේ යටිතල පහසුකම් එවැනි දරුණු උෂ්ණත්ව සඳහා ප්රමාණවත් ලෙස සූදානම් නොවූ බව අධිකාරීහු පිළිගත්හ.
දේශගුණ සූදානම සඳහා අවදිවීමේ සංඥාවක්
දේශගුණ විද්යාඥයන් සහ මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් යුරෝපය පුරා තාප තරංගවල වර්ධනය වන ගාණුදේනුව සහ දැඩිකම දේශගුණ විපර්යාසයේ ප්රත්යක්ෂ ප්රතිවිපාකයක් ලෙස හඳුනා ගනිති. නාගරික හරිත කිරීම, නිවාස සෝදිසිකිරීම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ ශක්තිමත් මහජන අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති ඇතුළු තාප ඔරොත්තු දීමේ උපාය මාර්ගවලට සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් නොමැතිව, මෙවැනි සිදුවීම් ත්වරණය වන වේගයකින් ජීවිත හානි කිරීම දිගටම සිදු වනු ඇතැයි ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
අතිරික්ත මරණ සංඛ්යා නිරූපණය කරන්නේ සංඛ්යානමය වශයෙන් සාමාන්ය මට්ටමට ඉහළ ඇති මරණ පමණක් වන බැවින්, තාප තරංගයේ මානව සෞඛ්ය හා යහපැවැත්ම කෙරෙහි ඇති සැබෑ බලපෑම සංඛ්යාවන් තනිව ග්රහණය කළ හැකි දේ ඉක්මවා බෙහෙවින් දිවෙයි.
යුරෝපයේ සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ශ්රී ලංකාව සහ අනෙකුත් නිවර්තන රටවලට, කාලීය සෘතුමය අපහසුතාවක් ලෙස සැලකූ අන්තගාමී රස්නය, ජනතාව ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවකින් තොරව සිටින විට සහ උෂ්ණත්වය විවේචනාත්මක සීමා ඉක්මවන විට, සම්පූර්ණ පරිමාණ මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක් බවට ඉක්මනින් ඉහළ නැගිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ ශෝකජනක මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම අර්බුදය ක්රියා කරයි.
ආශ්රිත යුරෝපීය රටවල අධිකාරීහු, ඉදිරි ගිම්හාන සෘතූන්ට ප්රර්වෙමින් තමන්ගේ තාප ක්රියාකාරී සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට පොරොන්දු වී ඇති අතර, ඉදිරි වසරවලදී වාර්තා තබන උෂ්ණත්ව ක්රමයෙන් සාමාන්ය දෙයක් බවට පත් වනු ඇතැයි විද්යාඥයෝ අනාවැකි පළ කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.