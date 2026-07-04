Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

2026 සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින සිසුන්ට හා පාසල්වලට ලබන වසරේ ජාතික තක්සේරුවට පෙර තම ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මෙය වැදගත් අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

ප්‍රධාන දිනයන් සහ ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය

සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ජූලි 3 වැනි දින සිට ආරම්භ වන ලියාපදිංචි කාලසීමාව තුළ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල පද්ධතිය හරහා තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී. අවසන් දිනට ආසන්නව ඇතිවිය හැකි ඕනෑම හදිසි අවුලකින් වැළකී සිටීමට පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් දැඩි ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.

GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන ජීවිතයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ශාස්ත්‍රීය සන්ධිස්ථානයකි. සාමාන්‍යයෙන් ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ අවසාන වසරවලදී මෙම විභාගය ඉදිරිපත් කරන අතර, එහි ප්‍රතිඵල උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයට සහ미래 අධ්‍යාපන මාර්ගයන්ට සුදුසුකම් තීරණය කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

අයදුම්කරුවන් දත යුතු කරුණු

  • අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල වේදිකාව හරහාය.
  • අයදුම්පත් භාරගැනීම ජූලි 3 වැනි දින සිට ආරම්භ වේ.
  • පාසල් අයදුම්කරුවන් මෙන්ම පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ද නියමිත ලියාපදිංචි ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය.

පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සහ විභාග සම්බන්ධීකාරකවරුන් ඇතුළු සියලු අදාළ පාර්ශ්වයන් අන්තර්ජාල ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හොඳින් හුරු කරගෙන, සිසු තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්නා ලෙස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් දී ඇත. එමඟින් අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වීම හෝ ප්‍රමාදයන් ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකිය.

දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් ද තම දරුවන්ගේ පාසල් සමඟ සම්බන්ධ වී, නියමිත කාල රාමුව ඇතුළත ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්නා ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය තම ශක්තිය විදහා දක්වමින් ආරම්භ කළ අතර, තරුණ පිතිකරු ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක් එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්‍රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරමින් පළමු මාස හයේ ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, ජූනි 30 දක්වා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3737ක ආදායමක් එකතු…

04 Jul 2026 Discuss