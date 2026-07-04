2026 GCE සාමාන්ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි
2026 සාමාන්ය සහතික පත්ර (සාමාන්ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින සිසුන්ට හා පාසල්වලට ලබන වසරේ ජාතික තක්සේරුවට පෙර තම ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මෙය වැදගත් අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.
ප්රධාන දිනයන් සහ ලියාපදිංචි ක්රියාවලිය
සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ජූලි 3 වැනි දින සිට ආරම්භ වන ලියාපදිංචි කාලසීමාව තුළ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල පද්ධතිය හරහා තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී. අවසන් දිනට ආසන්නව ඇතිවිය හැකි ඕනෑම හදිසි අවුලකින් වැළකී සිටීමට පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් දැඩි ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගය ශ්රී ලංකාවේ සිසුන්ගේ අධ්යාපන ජීවිතයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ශාස්ත්රීය සන්ධිස්ථානයකි. සාමාන්යයෙන් ද්විතීයික අධ්යාපනයේ අවසාන වසරවලදී මෙම විභාගය ඉදිරිපත් කරන අතර, එහි ප්රතිඵල උසස් පෙළ අධ්යාපනයට සහ미래 අධ්යාපන මාර්ගයන්ට සුදුසුකම් තීරණය කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
අයදුම්කරුවන් දත යුතු කරුණු
- අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල වේදිකාව හරහාය.
- අයදුම්පත් භාරගැනීම ජූලි 3 වැනි දින සිට ආරම්භ වේ.
- පාසල් අයදුම්කරුවන් මෙන්ම පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ද නියමිත ලියාපදිංචි ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය.
පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සහ විභාග සම්බන්ධීකාරකවරුන් ඇතුළු සියලු අදාළ පාර්ශ්වයන් අන්තර්ජාල ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්රියාවලිය හොඳින් හුරු කරගෙන, සිසු තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්නා ලෙස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් දී ඇත. එමඟින් අයදුම්පත් ප්රතික්ෂේප වීම හෝ ප්රමාදයන් ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකිය.
දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් ද තම දරුවන්ගේ පාසල් සමඟ සම්බන්ධ වී, නියමිත කාල රාමුව ඇතුළත ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්නා ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.