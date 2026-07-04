ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි
ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) අධීක්ෂණය කරන පරිපාලකවරයාට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කාල දීර්ඝ කිරීමක් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් ආයතනය වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය කිසිදු බාධාවකින් තොරව සම්පූර්ණ කිරීමට අවකාශ සලසා දී තිබේ.
කරදරකාරී තත්ත්වයට පත් මෙම මූල්ය සමාගමේ දැනට ක්රියාත්මක වන විසඳුම් ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම දීර්ඝ කිරීම අනුමත කර ඇති අතර, ක්රියාපටිපාටික ප්රමාදයන් හේතුවෙන් තැන්පත්කරුවන්ට හා අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට අහිතකර ලෙස බලපෑ නොවන බව සහතික කිරීම ද එහි අරමුණ වේ.
පරිපාලන අධීක්ෂණය යටතේ විසඳුම් ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙනයයි
සමාගමේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ඇති වූ ගැටළු හේතුවෙන් මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කරන ලද ව්යුහගත විසඳුම් ප්රයත්නයක කොටසක් ලෙස ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී දැනට පරිපාලන අධීක්ෂණය යටතේ පවතී. පරිපාලකවරයෙකු පත් කිරීම යනු, සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට වගකීම් ඉටු කිරීමට නොහැකි බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන කළමනාකරණය කර වසා දැමීම සඳහා නියාමකාධිකාරිය විසින් යොදා ගනු ලබන නෛතික ක්රියාවලියකි.
පරිපාලකවරයාගේ කාලය දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ, සියලු අවශ්ය නෛතික හා මූල්ය ක්රියාපටිපාටිවලින් තැන්පත්කරුවන්ට හා ණය හිමියන්ට සිදු වන අලාභය අවම කරමින්, ඒවා පිළිවෙළකට ඉටු කිරීම සහතික කිරීමයි.
තැන්පත්කරුවන්ගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම
මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්ය අංශය තුළ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට මහ බැංකුව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම ඉස්මතු කරයි. මෙම දීර්ඝ කිරීම, ආයතනය තුළ නව ගැටළු මතු වීමේ ලකුණක් නොව, වසා දැමීමේ ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව රකිනු ලබන ක්රියාපටිපාටික පියවරක් බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි තැන්පත්කරුවන් හා ණය හිමියන්, විසඳුම් කටයුතුවල ප්රගතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීනව දැනුවත්ව සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
රටේ පුළුල් ආර්ථික පීඩනයන් මධ්යයේ බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන අංශයේ අධීක්ෂණය තීව්ර කිරීමට මහ බැංකුව ගත් ක්රියාමාර්ගවල ප්රතිඵලයක් ලෙස, මෑත වසරවලදී නියාමක මැදිහත්වීමකට ලක් වූ කුඩා මූල්ය සමාගම් ගණනාවට ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ද එක් වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.