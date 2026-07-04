Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) අධීක්ෂණය කරන පරිපාලකවරයාට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කාල දීර්ඝ කිරීමක් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් ආයතනය වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය කිසිදු බාධාවකින් තොරව සම්පූර්ණ කිරීමට අවකාශ සලසා දී තිබේ.

කරදරකාරී තත්ත්වයට පත් මෙම මූල්‍ය සමාගමේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන විසඳුම් ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම දීර්ඝ කිරීම අනුමත කර ඇති අතර, ක්‍රියාපටිපාටික ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් තැන්පත්කරුවන්ට හා අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට අහිතකර ලෙස බලපෑ නොවන බව සහතික කිරීම ද එහි අරමුණ වේ.

පරිපාලන අධීක්ෂණය යටතේ විසඳුම් ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙනයයි

සමාගමේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ඇති වූ ගැටළු හේතුවෙන් මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යුහගත විසඳුම් ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී දැනට පරිපාලන අධීක්ෂණය යටතේ පවතී. පරිපාලකවරයෙකු පත් කිරීම යනු, සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට වගකීම් ඉටු කිරීමට නොහැකි බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය කර වසා දැමීම සඳහා නියාමකාධිකාරිය විසින් යොදා ගනු ලබන නෛතික ක්‍රියාවලියකි.

පරිපාලකවරයාගේ කාලය දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ, සියලු අවශ්‍ය නෛතික හා මූල්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිවලින් තැන්පත්කරුවන්ට හා ණය හිමියන්ට සිදු වන අලාභය අවම කරමින්, ඒවා පිළිවෙළකට ඉටු කිරීම සහතික කිරීමයි.

තැන්පත්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම

මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය අංශය තුළ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට මහ බැංකුව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම ඉස්මතු කරයි. මෙම දීර්ඝ කිරීම, ආයතනය තුළ නව ගැටළු මතු වීමේ ලකුණක් නොව, වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව රකිනු ලබන ක්‍රියාපටිපාටික පියවරක් බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි තැන්පත්කරුවන් හා ණය හිමියන්, විසඳුම් කටයුතුවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීනව දැනුවත්ව සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

රටේ පුළුල් ආර්ථික පීඩනයන් මධ්‍යයේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අංශයේ අධීක්ෂණය තීව්‍ර කිරීමට මහ බැංකුව ගත් ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, මෑත වසරවලදී නියාමක මැදිහත්වීමකට ලක් වූ කුඩා මූල්‍ය සමාගම් ගණනාවට ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ද එක් වී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි Sinhala

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම දිනය ආධිපත්‍යය සහිත පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයකින් අවසන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමක් ඉදිරිපත්…

04 Jul 2026 Discuss
බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ Sinhala

බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ

බස්නාහිර පළාතේ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමේ අධික අවදානමක් සහිත ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශ 23ක් ඉලක්ක කරගනිමින් සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කළ අතර, එම…

04 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි — පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි — පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතී සංවිධානයක් යෝජිත අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවයි විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ සැලැස්මත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ…

04 Jul 2026 Discuss