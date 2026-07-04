Amazon Web Services සමාගම VAT ලියාපදිංචි නොවූ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට 18% VAT අය කිරීමට කටයුතු කරයි
Amazon Web Services (AWS) සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ VAT සඳහා ලියාපදිංචි නොවූ හෝ තමන්ගේ බදු තොරතුරු සමාගමට ඉදිරිපත් නොකළ පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉලෙක්ට්රොනික මාර්ගයෙන් සපයනු ලබන සේවා (ESS) සඳහා 18% අගය එකතු කිරීමේ බද්දක් (VAT) අය කිරීම ආරම්භ කිරීමට නිවේදනය කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික පරිශීලකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම පියවර, තම කටයුතු සඳහා AWS වලාකුළු යටිතල පහසුකම් මත රඳා සිටින ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරිකයින් සහ පුද්ගලයින් සඳහා සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. වලංගු VAT ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගත නොහැකි පාරිභෝගිකයින්ගේ AWS බිල් 18%කින් ඉහළ යාමට නියමිත අතර, එය වලාකුළු සේවා සඳහා වන මාසික වියදමට සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් එකතු විය හැකිය.
VAT ලියාපදිංචි වී AWS වෙත ලියාපදිංචි විස්තර ඉදිරිපත් කරන අය මෙම අතිරේක ගාස්තුවෙන් වැළකී සිටීමට හැකිවනු ඇති බැවින්, සුදුසුකම් ලත් ව්යාපාරිකයින් ප්රමාද නොවී තමන්ගේ AWS ගිණුම්වල බදු තොරතුරු යාවත්කාලීන කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ බදු රෙගුලාසි සමඟ සැකසීම
AWS සමාගමේ මෙම තීරණය, බහුජාතික තාක්ෂණ සමාගම් ස්වකීය බිල්පත් කිරීමේ ක්රම දේශීය බදු රාමු සමඟ සමපාත කර ගැනීමේ ගෝලීය ප්රවණතාවකට අනුකූල වේ. ශ්රී ලංකාව විදේශ සපයන්නන්ගෙන් ලැබෙන ඩිජිටල් සේවා ඇතුළත් වන පරිදි VAT ක්රමයේ විෂය පථය පුළුල් කරමින් සිටින අතර, AWS සමාගමේ මෙම පියවර එම නියාමන අපේක්ෂාවන්ට අනුකූල වේ.
වලාකුළු ගබඩාව සහ පරිගණක ශක්තිය සිට යන්ත්ර ඉගෙනුම් මෙවලම් සහ දත්ත විශ්ලේෂණ වේදිකා දක්වා AWS සේවා නිරන්තරව භාවිත කරන ව්යාපාරිකයින්ට ස්වකීය ගිණුම් සැකසීම් සමාලෝචනය කර VAT විස්තර නිවැරදිව සටහන් කර ඇත්දැයි තහවුරු කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.
පාරිභෝගිකයින් ගත යුතු පියවර
- AWS කළමනාකරණ කොන්සෝලයට පිවිස ගිණුම් බිල්පත් සැකසීම් වෙත යොමු වන්න.
- වලංගු VAT ලියාපදිංචි අංකයක් ඇතුළත් කර ඇත්දැයි සත්යාපනය කරන්න.
- VAT ලියාපදිංචි නම්, අතිරේක ගාස්තුවෙන් වැළකීමට සුදුසු බදු තොරතුරු වහාම යාවත්කාලීන කරන්න.
- ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ VAT ලියාපදිංචිය පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම් බදු වෘත්තිකයකු සමඟ උපදෙස් ලබා ගන්න.
මෙම නිවේදනය, වලාකුළු පදනම් සේවා භාවිත කරන ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරිකයින්, නව ව්යාපාර සහ නිදහස් රැකියා නිරත අය දේශීය බදු අවශ්යතාවලට අනුකූලව සිටීමට කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. ක්රියා නොගැනීම, විශේෂයෙන් AWS යටිතල පහසුකම් මත බෙහෙවින් රඳා සිටින සීමිත අයවැය සහිත කුඩා ව්යාපාර සඳහා මෙහෙයුම් පිරිවැයේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමකට හේතු විය හැකිය.
වලංගු VAT ලියාපදිංචි විස්තර ඉදිරිපත් නොකරන පාරිභෝගිකයින්ට ශ්රී ලංකාව තුළ AWS විසින් සපයනු ලබන සියලු ඉලෙක්ට්රොනික සේවා සඳහා 18% VAT ගාස්තුවට යටත් වනු ඇත.
ක්රියාත්මක කිරීමේ දිනය සහ නිශ්චිත බිල්පත් ගැලපීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර AWS සමාගම විසින් ශ්රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ගිණුම් හිමියන් වෙත සෘජුවම දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.