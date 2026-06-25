ඉලෝන් මස්ක් බිලියන 350ක් අහිමිවී ට්රිලියනීයර් තත්ත්වයෙන් පිරිහේ
තාක්ෂණ ව්යාපාරික ඉලෝන් මස්ක්, ලෝකයේ පළමු ට්රිලියනීයරවරයා ලෙස ඉතිහාසගත වීමෙන් සති දෙකකටත් නොවන කාලයක් තුළ, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 350කට ආසන්න ධනයක් අහිමිවී, එම සුවිශේෂී තත්ත්වයෙන් පසු බැසීමේ劇 劇劇劇劇劇劇劇劇 劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇 劇劇 劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.