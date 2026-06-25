Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉලෝන් මස්ක් බිලියන 350ක් අහිමිවී ට්‍රිලියනීයර් තත්ත්වයෙන් පිරිහේ

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉලෝන් මස්ක් බිලියන 350ක් අහිමිවී ට්‍රිලියනීයර් තත්ත්වයෙන් පිරිහේ

තාක්ෂණ ව්‍යාපාරික ඉලෝන් මස්ක්, ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනීයරවරයා ලෙස ඉතිහාසගත වීමෙන් සති දෙකකටත් නොවන කාලයක් තුළ, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 350කට ආසන්න ධනයක් අහිමිවී, එම සුවිශේෂී තත්ත්වයෙන් පසු බැසීමේ劇 劇劇劇劇劇劇劇劇 劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇 劇劇 劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss