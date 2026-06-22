එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ
එක්සත් ජනපද රජය ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත අතිනවීන චන්ද්රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් පරිත්යාග කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ නාවික ආරක්ෂක හැකියාවන් සඳහා සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ වැදගත් පියවරක්
මෙම භාරදීම වොෂින්ටනය සහ කොළඹ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තවදුරටත් ඉස්මතු කරන අතර, උසස් තාක්ෂණික සහායක් තුළින් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් ශක්තිමත් කිරීමට එක්සත් ජනපදය දක්වන කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි.
චන්ද්රිකා සන්නිවේදන පද්ධතිය මගින් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට පුළුල් සාගර ප්රදේශ පුරා මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නෞකා සහ නාවික විධාන මධ්යස්ථාන අතර තත්යකාලීන සන්නිවේදනය ද ශක්තිමත් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම එය තීරණාත්මක නාවික සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් කරන අතර, ශක්තිමත් නාවික සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් ජාතික වැදගත්කමක් සහිත කරුණක් බවට එය හේතු වේ. නව පද්ධතිය පහත සඳහන් කරුණු සඳහා මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- නාවික නිරීක්ෂණ සහ මුර සංචාර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම
- සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් වලදී ප්රතිචාර දැක්වීමේ කාලය වැඩිදියුණු කිරීම
- කලාපයේ සමීප නාවික හමුදාවන් සමඟ අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය වර්ධනය කිරීම
- මුහුදේ මත්ද්රව්ය විරෝධී හා දේශ සීමා ජාවාරම් විරෝධී කටයුතු සඳහා සහාය වීම
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගාඩනය කිරීම
මෙම නවතම ආරක්ෂක දායකත්වය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය සහ නාවික ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් එක්සත් ජනපදයේ ශ්රී ලංකාවට ලබාදෙන ආරක්ෂක සහාය පිළිබඳ පුළුල් රටාවේ කොටසකි. නිදහස් හා විවෘත ඉන්දියන් සාගරයක් සඳහා වූ හවුල් අවශ්යතා පිළිබිඹු කරමින්, මෑත වර්ෂවලදී වොෂින්ටනය කොළඹ සමඟ ආරක්ෂක හා සුරක්ෂිතතා කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැඩිවැඩියෙන් සම්බන්ධ වී ඇත.
රටේ පුළුල් අනන්ය ආර්ථික කලාපය ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව, නව චන්ද්රිකා පද්ධතිය සපයන වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධතාව සහ මෙහෙයුම් පරාසය මගින් විශාල වශයෙන් ප්රයෝජනය ලබනු ඇත.
මෙම පරිත්යාගය, ශ්රී ලංකාවේ සුරක්ෂිතතාව සඳහා එක්සත් ජනපදයේ අඛණ්ඩ කැපවීම සහ අන්යෝන්ය ගෞරවය හා හවුල් කලාපීය අවශ්යතා මත ගොඩනැඟුණු ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවේ ගැඹුරු වීම පිළිබිඹු කරයි.
භාරදීමේ උත්සවයට දෙරට රජයේ නිලධාරීන් සහභාගී වූ අතර, එම අවස්ථාව ශ්රී ලංකා-එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක සබඳතාවේ ột සන්ධිස්ථානයක් ලෙස විස්තර කරනු ලැබීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.