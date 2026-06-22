Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Toy Story 5 විසින් 2026 වර්ෂයේ විශාලතම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තාව බිඳ දමමින් අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Toy Story 5 විසින් 2026 වර්ෂයේ විශාලතම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තාව බිඳ දමමින් අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි

Pixar හි ප්‍රිය Toy Story චිත්‍රපට මාලාව නැවත වරක් එහි සුවිශේෂ ශක්තිය ඔප්පු කර ඇති අතර, එහි පස්වන කොටස 2026 වර්ෂයේ වඩාත්ම විශිෂ්ට බොක්ස් ඔෆිස් ආරම්භය ලබා දෙමින් ගෙවී ගිය වාර්තා සියල්ල සිඹහා ජය ගෙන ඇත.

ඓතිහාසික විවෘත සති අන්තයක්

Toy Story 5, ලොව පුරා සිනමාශාලා වෙත දිවිගාන ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවත් සසල කරවන ආරම්භක ප්‍රදර්ශනයක් ලබා දීමෙන් කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයින් හා චිත්‍රාගාර ප්‍රධානීන් ආශ්චර්යයට පත් කළේය. මෙම චිත්‍රපටයේ විවෘත සති අන්ත ඉලක්කම් මෙතෙක් මෙම වර්ෂය තුළ නිකුත් වූ සෙසු චිත්‍රපට සියල්ල ඉක්මවා ඇති අතර, සජීවීකරණ ඉතිහාසයේ වාණිජමය වශයෙන් වඩාත්ම බලවත් දේපල ශ්‍රේණිය ලෙස මෙම මාලාව තහවුරු කරයි.

උරුමයක් මත ගොඩනැඟුණු චිත්‍රපට මාලාවක්

1995 දී Pixar විසින් Woody, Buzz Lightyear සහ ඔවුන්ගේ වර්ණවත් සගයන් ලොවට හඳුන්වා දෙමින් ප්‍රේක්ෂකයන් ඇදී හැලෙව්වා කළ Toy Story මාලාව, දශක තුනක කතාන්දර කීමේ ගමනක් ගෙවා ඇත. අනුගාමී චිත්‍රපට සෑම එකක්ම මුල් රසිකයන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය රඳවා ගනිමින්, සම්පූර්ණයෙන්ම නව ළා ප්‍රේක්ෂක පිරිස් දිනා ගත්තේය — Hollywood හිදී ඉතාමත් දුර්ලභ ජයග්‍රහණයකි.

සියලු වයස් කාණ්ඩවල ප්‍රේක්ෂකයන් සමඟ චිත්‍රපට මාලාවෙහි හැඟීමෙන් බැඳෙන ශක්‍යතාව නූතන සිනමාවේ මහා ජයග්‍රහණ කතාවලින් එකක් ලෙස ඉතිරිව ඇත.

Pixar සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

මෙම වාර්තා බිඳ දැමීමේ ප්‍රකාශනය Pixar Animation Studios සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් ඇති මොහොතක ළඟා වී ඇත. Pixar, වෙනස් වන ප්‍රේක්ෂක රටාවන් සහ ධාරාවන් සහිත ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වේදිකාවල නැගීම හමුවේ අභියෝගාත්මක වසර කිහිපයකට මුහුණ දුන් ස්ටූඩියෝවකි. මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයේ blockbuster රඟහල් ආරම්භයක් ඉදිරියේ ස්ටූඩියෝවේ නිර්මාණාත්මක දිශාව කෙරෙහි ශක්තිමත් විශ්වාසයක් ඇති බව කියයි.

  • Toy Story 5 විසින් 2026 වර්ෂයේ විශාලතම බොක්ස් ඔෆිස් ආරම්භයේ ශූරතාවය හිමි කර ගෙන ඇත
  • චිත්‍රපටය වසර 30කට අධික කාලයකට පෙර ආරම්භ වූ මාලාවක් දිගටම කරගෙන යයි
  • මෙම ප්‍රතිඵලය Pixar සහ මව් සමාගම Disney සඳහා ප්‍රධාන වාණිජමය ජයග්‍රහණයක් නියෝජනය කරයි

ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට රසිකයන් සඳහා, Woody සහ Buzz ගේ වික්‍රමාන්විතාවල නවතම පරිච්ඡේදය දිවයිනේ ප්‍රධාන සිනමාශාලා දාම හරහා ප්‍රදර්ශනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට ද මෙම වාර්තා බිඳ දැමීමේ සංසිද්ධිය ආශ්වාද කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දරුවන්ගේ පෝෂණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් කෑම හල් මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දෙයි Sinhala

දරුවන්ගේ පෝෂණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් කෑම හල් මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ලෙස, ජාතික පෝෂණ මාසය 2026 අවස්ථාව නිමිත්තෙන් මෙම මාසයේ 22 වැනිදා සෞඛ්‍ය…

22 Jun 2026 Discuss
කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss