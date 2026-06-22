Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් තම කණ්ඩායම ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු කඳුළු සලමින් බිඳ වැටුණු අතර, ඇය ඉදිරිපත් කළ හෘදයාංගම හා චිත්තවේගී ප්‍රකාශය දිවයිනේ රසිකයන් හා සහාය දැක්වූවන් ගැඹුරින් කම්පා කළේය.

නායිකාවකගේ වේදනාව

තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ඇති වූ අසාමාන්‍ය ලෙස අවංක මොහොතක, ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් බිහිකළ ශ්‍රේෂ්ඨතම කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතාපත්තු, කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු සුන් වීමේ බර ප්‍රත්‍යක්ෂ වේදනාවෙන් තම උරහිස මත පටවා ගනිමින් තමා අසාර්ථකයෙකු බව ප්‍රකාශ කළාය. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කරළියේ ශක්තිමත් ශිලාවක් ලෙස පැවැති ක්‍රීඩිකාවකගෙන් ආ මෙම ප්‍රකාශය බොහෝ දෙනා කම්පාවට පත් කළේය.

"මම අසාර්ථකයෙක්," යැයි නායිකාව කඳුළු සහිතව ප්‍රකාශ කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව උසස් තලයකට ගෙනයාම සඳහා ඇය ජීවිතය කැප කරනු නරඹමින් සිටි සහාය දක්වන්නන්ගේ හදවත් ඒ වචන කෙසේ රිදවූ දැයි කිව නොහැකිය.

අමතක කළ යුතු තරගාවලියක්

T20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචාරණය, කණ්ඩායමද ඒ ආශාවෙන් සිටි ජනතාවද බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල ගෙන දීමට අපොහොසත් වූ අතර, තරගාවලියෙන් කලින් ඉවත් වීමකින් ඒ ගමන අවසන් විය. ගැඹුරු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් තරගාවලියට පිවිසි කණ්ඩායමකට ලැබෙන කටුක පහරක් ලෙස මෙය වාර්තා විය.

කණ්ඩායමේ බැට්සිමාන් ක්‍රීඩාවේ නිරන්තර ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාව ලෙස කැපී පෙනී සිටි, ශ්‍රී ලංකාව පුරා තරුණ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආශ්වාදයේ සංකේතය ලෙස පැවැති අතාපත්තු, කණ්ඩායමේ කාර්ය සාධනය ගැන කල්පනා කරමින් ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසම හදවත් කෙඩීමකට පත්ව සිටිනු දක්නට ලැබිණ.

ජාතිය නායිකාවට පිටුබලය දෙයි

ඇයගේ ස්වයං-විවේචනාත්මක ප්‍රකාශ හෙළා දකිමින් නොව, ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන් හා රසිකයන් බොහෝ දෙනා ඉක්මනින් ප්‍රකාශ කළේ, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අතාපත්තු කළ දායකත්වය ඕනෑම තනි තරගාවලියකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවය. ඇයගේ නායකත්වය යටතේ, කාන්තා කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථාන ලබා ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනයට ඇය ඇති කළ බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය.

ඇයගේ චිත්තවේගී ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව ජනතාවගේ සහාය ගලා ආ රැල්ල, ඇය රට පුරා ලබා සිටින අතිවිශාල ගෞරවය හා ආදරය සනාථ කළේය. රසිකයන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා තමන්ගේ නායිකාවට මතක් කළේ, වසර ගණනාවක් ත්‍යාගශීලී කැපවීමෙන් ගොඩ නැගූ උරුමයක් තනි තරගාවලියකින් නිර්ණය නොවන බවය.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වීම නිසැකවම දැවෙන තුවාලයක් ලෙස දැනෙනු ඇතත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හා රසිකයන් හට ඇති ප්‍රාර්ථනාව, අතාපත්තු කණ්ඩායම ඉදිරියට이끌 ශක්තිය ලබා ගන්නේ යැයි යන්නය. ඒ කඳුළු සහිත මොහොතේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වූ, කෙතරම් රළු හා වේදනාකාරී වූවත්, ඇය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ미래 සඳහා කෙතරම් ජීවත්ව ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රතිරූපයක්ද යන්නට හේතු වන්නේ ඒ දිලිසෙන ආශාව හා ධෛර්යයම ය.

එසේ වුවත්, මේ මොහොතේ ජාතිය ශෝකයේ සිටින නායිකාව සිය පපුවෙහි රදවා ගනිමින්, ඔවුන්ගේ ඇස් හමුවේ ඇය කිසිසේත්ම අසාර්ථකයෙකු නොවන බව ඇයට සිහිපත් කර දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව, කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාව පුරා වාණිජ කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛ ද්වාරය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කීර්තිමත් ව්‍යාපාරික…

22 Jun 2026 Discuss