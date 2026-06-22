ශ්රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි
2026 ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ තම ඉරණම තීරණය විය හැකි තීරණාත්මක තරගයකට ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම අයර්ලන්තය හමුවේ ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වේ.
සිංහියන්ට ඉහළ අභියෝගයක්
සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු තුලාවේ එල්ලෙමින් පවතින අතර, අයර්ලන්තයට එරෙහිව ජයග්රහණයකින් අඩුවෙන් කිසිවක් ලබා ගැනීම ක්රීඩාවේ විශාලතම කාන්තා Twenty20 තරගාවලිය සඳහා ස්ථානයක් සුරක්ෂිත කිරීමේ ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ව්යාපාරය ඵලදායීව අවසන් කළ හැකි බව ඔවුන් දනිති. මෙම තරගය කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන සිහිනය ජීවත් කරවා ගැනීමේ අවසාන අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.
දැඩි අධිෂ්ඨානයේ සටනක්
ජාත්යන්තර වේදිකාවේ තම ශක්තියට ඉක්මවා සටන් කිරීමට අමතරව නොවන අයර්ලන්තය, ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට සත්යවශයෙන්ම අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත. යුරෝපීය කණ්ඩායම කාන්තා ක්රිකට්හිදී ස්ථාවර ලෙස තරගකාරී බලවේගයක් ලෙස වර්ධනය වී ඇති අතර, සුදුසුකම් ලාභී ශ්රේණිගත කිරීම්වල ස්වාභාවික සත්කාරකයන් ලෙස සැලකෙන ශ්රී ලංකාවට මෙය ඒකපාර්ශ්වික කාර්යයක් නොවේ.
ශ්රී ලංකාව පීඩනය යටතේ ආධිපත්යදායී දස්කමක් ඉටු කිරීමට කණ්ඩායම තුළ ඇති දැල්වෙන ආශාව සහ හැකියාව ආශ්රය කර ගැනීමට කඩිනමින් කටයුතු කරනු ඇත. ස්ථිරසාරභාවය සහ සංයමය ප්රතිඵලය තීරණය කිරීමේ ප්රධාන සාධක බව කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය සහ කළමනාකාරිත්වය ඉතා හොඳින් දනිති.
සුදුසුකම් ලැබීම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ස්ථානයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීම ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් වනු ඇති අතර, ලොව ශ්රේෂ්ඨතම කණ්ඩායම් හමුවේ ඉමහත් අත්දැකීම් ලබා ගැනීමටත්, දිවයිනේ ඊළඟ පරම්පරාවේ කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන් අනුප්රාණ ගැන්වීමටත් කණ්ඩායමට අවස්ථාව සලසයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් සියලු දෙනාගේ ඇස් මෙම තරගය වෙතම දැඩිව යොමු වී ඇති අතර, ජාතික කණ්ඩායමට වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ සිය හැකියාවන් ප්රකාශ කර ගෝලීය වේදිකාවේ ස්ථානයක් සුරක්ෂිත කරගත හැකි බවට ආධාරකරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.