Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි

උද්ධමනය ඉහළ යාමත් සමඟ මිල පීඩනය නැවත හිස එසවයි

නවතම දත්තවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය රට පුරා පවුල් වලට දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ නව සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම වැඩිවීම රටේ මිල මට්ටම්වල සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, පසුගිය වසරවලදී රටට ග්‍රහණය කරගත් ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් මෑතකදී පමණක් යළි නැඟී සිටීමට පටන් ගත් ආර්ථිකවේදීන්ගේ, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ සහ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අවධානය ඒ වෙත යොමුව තිබේ.

මෙය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

උද්ධමන අනුපාතය ඉහළ යාම සාමාන්‍යයෙන් ආහාර, ඉන්ධන සහ උපයෝගිතා ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවල ඉහළ මිල ගණන් ලෙස පරිවර්තනය වේ. ශ්‍රී ලාංකික පවුල් රාශියකට, විශේෂයෙන් අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පිරිස්වලට, දෛනික අත්‍යවශ්‍යතාවල වියදම් සුළු වශයෙන් ඉහළ යාම පවා ගෘහ අයවැය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බාරයක් ඇති කළ හැකිය.

දශක ගණනාවක් තුළ රටේ නරකම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සනිටුහන් කරමින් උද්ධමනය කළමනාකරණය හා ආර්ථික ප්‍රකෘතිය අතර සූක්ෂ්ම තුලනයක් පවත්වාගෙන එන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

පුළුල් ආර්ථික සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ing ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනේ සහාය ඇතිව, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය දෙසට අනතුරු සහගත මාවතක ගමන් කරමින් සිටී. රටේ පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙමින් උද්ධමනය පහළ ගිය කාල සීමාවන් ගතවූ නමුත්, නවතම දත්ත අනුව මිල ස්ථාවරත්වය තවමත් අභියෝගයක් ව පවතී.

බලධාරීන් සහ මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන් ඉදිරි ආර්ථික දර්ශක සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත්තේ, මෙම ඉහළ යාම තාවකාලික උච්චාවචනයක් ද, නැතහොත් මිල ගණන්වල අඛණ්ඩ ඉහළ ගමනක ආරම්භයක් ද යන්න තක්සේරු කිරීමටය.

ප්‍රකෘතිලාභ ක්‍රියාවලියේ මෙම අවධියේදී ඉහළ යන උද්ධමනය, මෙතෙක් ලබාගත් ජයග්‍රහණ ඛාදනය නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති අවධානය ඉල්ලා සිටින තීරණාත්මක සංඥාවකි.

රජය හා මූල්‍ය බලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කරන මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් ඉදිරි මාසවලදී මිල වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමටත්, ඒ අනුව තම මූල්‍ය කටයුතු සැලසුම් කිරීමටත් දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ

එක්සත් ජනපද රජය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත අතිනවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

22 Jun 2026 Discuss
චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ පන්දු පහකින් ලැබූ පරාජය සම්බන්ධයෙන් තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු පෞද්ගලික喪失 හැඟීම…

22 Jun 2026 Discuss
චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වයෝවෘද්ධ හා රෝගාතුර අය වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් පිළිබඳ වගවීම සහතික…

22 Jun 2026 Discuss