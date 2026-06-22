චාමරි අතාපත්තු ශ්රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ පන්දු පහකින් ලැබූ පරාජය සම්බන්ධයෙන් තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු පෞද්ගලික喪失 හැඟීම නිර්භීතව ප්රකාශ කළාය. මෙම ප්රතිඵලය කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන අභිලාෂයන්ට දැඩි පහරක් එල්ල කළේය.
නායිකාවකගේ වේදනාව
හැඟීම්බරිත තරඟ අනතුර ප්රකාශයක දී අතාපත්තු, පරාජයේ බර ප්රකාශ කිරීමෙහිලා කිසිදු සංයමයක් නොදැක්වූ අතර, මෙම පරාජය සරල ලකුණු තලයකට ඔබ්බෙන් ගිය ඉතාමත් පෞද්ගලික දෙයක් ලෙස විස්තර කළාය. ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට්හි ශ්රේෂ්ඨතම ක්රීඩිකාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස බහුලව සම්මත වන මෙම පළපුරුදු පිතිකරු, මෙම ප්රතිඵලය නිසා දුර්ලභ හා අගනා අවස්ථාවක් තමන්ගේ දෑතින් ගිලිහී ගිය බවක් දැනුණු බව පිළිගත්තාය.
"මා දැනෙන්නේ මගේ අවසාන අවස්ථාව අහිමි වූ බවයි," යනුවෙන් අතාපත්තු පැවසූ අතර, ඇගේ වචන තම වෘත්තීය ජීවිතයේ මෙම අවස්ථාවේ දී තරඟාවලිය තමන්ට දැරූ අර්ථය මනාව පිළිබිඹු කළේය.
නොසැලෙන අධිෂ්ඨානයෙන් සනිටුහන් වූ වෘත්තීය ජීවිතයක්
අතාපත්තු දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ව්යුහයේ කේන්ද්රස්ථ පුද්ගලයා ලෙස කටයුතු කරමින්, අනන්ත ප්රචාරණ රාශියක දී කණ්ඩායමේ පිතිකරු පෙළ ඇගේ උරහිස් මත රැගෙන ගිය ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩිකාවකි. ක්රීඩාව කෙරෙහි ඇගේ කැපවීම සහ ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා ක්රිකට් ඉහළ නැංවීමේ ඇගේ අරමුණ කිසි දිනෙක ශිථිල නොවූ අතර, මෙම පරාජයෙන් අනතුරුව ඇය දැක්වූ අවංක හැඟීම් ප්රකාශනය දිවයින පුරා රසිකයන් සිත් සසල කරන්නට සමත් වූයේ එබැවිනි.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ ලැබූ පරාජය, ලෝක වේදිකාවේ වඩාත් ස්ථාපිත ක්රිකට් ජාතීන් සමඟ පරතරය අඩු කිරීමේ දී ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝගයන් ඉස්මතු කළේය.
ජාතිය තම නායිකාව පිටුපස එකතු වෙයි
වේදනාකාරී ඉවත්වීම තිබියදීත්, ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි දායකත්වය සංඛ්යාලේඛනවලට ඔබ්බෙන් විහිදෙන අතාපත්තු පිටුපස රසිකයන් සහ ක්රිකට් නිලධාරීන් එකතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඇගේ නායකත්වය කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ලබා දී ඇති අතර, දේශීය වශයෙන් කාන්තා ක්රීඩාව කෙරෙහි අවශ්ය අවධානය යොමු කිරීමට ද ඉවහල් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව තවත් දුෂ්කර තරඟාවලි ව්යාපාරයක් ගැන සිතා බලන විට, රටේ කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායමට ඉහළතම මට්ටමේ ප්රතිස්පන්දනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ ඉරණම් නිර්ණායක නායිකාවට ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතයට ගැළපෙන ජයග්රාහී සමුගැනීමක් ලබා දීමට ගත යුතු ව්යුහාත්මක හා සංවර්ධන පියවර මොනවාද යන්න කෙරෙහි අවධානය නොවැළැක්විය හැකි ලෙස යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.