Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ පන්දු පහකින් ලැබූ පරාජය සම්බන්ධයෙන් තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු පෞද්ගලික喪失 හැඟීම නිර්භීතව ප්‍රකාශ කළාය. මෙම ප්‍රතිඵලය කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන අභිලාෂයන්ට දැඩි පහරක් එල්ල කළේය.

නායිකාවකගේ වේදනාව

හැඟීම්බරිත තරඟ අනතුර ප්‍රකාශයක දී අතාපත්තු, පරාජයේ බර ප්‍රකාශ කිරීමෙහිලා කිසිදු සංයමයක් නොදැක්වූ අතර, මෙම පරාජය සරල ලකුණු තලයකට ඔබ්බෙන් ගිය ඉතාමත් පෞද්ගලික දෙයක් ලෙස විස්තර කළාය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස බහුලව සම්මත වන මෙම පළපුරුදු පිතිකරු, මෙම ප්‍රතිඵලය නිසා දුර්ලභ හා අගනා අවස්ථාවක් තමන්ගේ දෑතින් ගිලිහී ගිය බවක් දැනුණු බව පිළිගත්තාය.

"මා දැනෙන්නේ මගේ අවසාන අවස්ථාව අහිමි වූ බවයි," යනුවෙන් අතාපත්තු පැවසූ අතර, ඇගේ වචන තම වෘත්තීය ජීවිතයේ මෙම අවස්ථාවේ දී තරඟාවලිය තමන්ට දැරූ අර්ථය මනාව පිළිබිඹු කළේය.

නොසැලෙන අධිෂ්ඨානයෙන් සනිටුහන් වූ වෘත්තීය ජීවිතයක්

අතාපත්තු දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ව්‍යුහයේ කේන්ද්‍රස්ථ පුද්ගලයා ලෙස කටයුතු කරමින්, අනන්ත ප්‍රචාරණ රාශියක දී කණ්ඩායමේ පිතිකරු පෙළ ඇගේ උරහිස් මත රැගෙන ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවකි. ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ඇගේ කැපවීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළ නැංවීමේ ඇගේ අරමුණ කිසි දිනෙක ශිථිල නොවූ අතර, මෙම පරාජයෙන් අනතුරුව ඇය දැක්වූ අවංක හැඟීම් ප්‍රකාශනය දිවයින පුරා රසිකයන් සිත් සසල කරන්නට සමත් වූයේ එබැවිනි.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ ලැබූ පරාජය, ලෝක වේදිකාවේ වඩාත් ස්ථාපිත ක්‍රිකට් ජාතීන් සමඟ පරතරය අඩු කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝගයන් ඉස්මතු කළේය.

ජාතිය තම නායිකාව පිටුපස එකතු වෙයි

වේදනාකාරී ඉවත්වීම තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි දායකත්වය සංඛ්‍යාලේඛනවලට ඔබ්බෙන් විහිදෙන අතාපත්තු පිටුපස රසිකයන් සහ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් එකතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඇගේ නායකත්වය කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ලබා දී ඇති අතර, දේශීය වශයෙන් කාන්තා ක්‍රීඩාව කෙරෙහි අවශ්‍ය අවධානය යොමු කිරීමට ද ඉවහල් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තවත් දුෂ්කර තරඟාවලි ව්‍යාපාරයක් ගැන සිතා බලන විට, රටේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉහළතම මට්ටමේ ප්‍රතිස්පන්දනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ ඉරණම් නිර්ණායක නායිකාවට ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතයට ගැළපෙන ජයග්‍රාහී සමුගැනීමක් ලබා දීමට ගත යුතු ව්‍යුහාත්මක හා සංවර්ධන පියවර මොනවාද යන්න කෙරෙහි අවධානය නොවැළැක්විය හැකි ලෙස යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ

එක්සත් ජනපද රජය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත අතිනවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි

උද්ධමනය ඉහළ යාමත් සමඟ මිල පීඩනය නැවත හිස එසවයි නවතම දත්තවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය රට පුරා පවුල් වලට දැනෙනු ඇතැයි…

22 Jun 2026 Discuss
චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වයෝවෘද්ධ හා රෝගාතුර අය වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් පිළිබඳ වගවීම සහතික…

22 Jun 2026 Discuss