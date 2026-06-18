Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය පවතින ගැටුමට අවසාන කිරීමේ අරමුණින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය පවතින ගැටුමට අවසාන කිරීමේ අරමුණින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

වොෂිංටනය සහ ටෙහෙරානය අතර ඓතිහාසික එකඟතාවක් ඇති වේ

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමට නිමාවක් ගෙන ඒම අරමුණු කරගත් වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රගතියක් ලෙස දෙරට විසින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට (MOU) අත්සන් තබා ඇත.

මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම, දිගු කලක් තිස්සේ 緊張 සම්පන්නව පැවති වොෂිංටන්-ටෙහෙරාන් සබඳතාවේ සැලකිය යුතු転換 ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සැලකෙන අතර, කලාපය අනතුරුදායක මට්ටමක තබා ඇති සතුරුකම්වලට දිගුකාලීන විසඳුමක් ලබා ගත හැකි බවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අතර බලාපොරොත්තු ජනිත කර ඇත.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමේ වැදගත්කම

මෙවැනි අවබෝධතා ගිවිසුමක් නිරූපණය කරන්නේ, සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳුමක් සෙවීමට දෙපාර්ශ්වයම කැපවී සිටින බව විධිමත්ව පිළිගැනීමකි. ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොතිබුණද, දෙරටේ රජයන් විසින් ලේඛනයට අත්සන් කිරීමේ ක්‍රියාවම ගැටුම්කාරී තත්ත්වයෙන් ඉවත් වීමට ඇති කැමැත්ත සංකේතවත් කරයි.

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, මෙවැනි ගිවිසුම් නීතිමය වශයෙන් බැඳීම් සහිත ගිවිසුම් නොවුවද, සැලකිය යුතු දේශපාලන බලයක් දරන අතර බොහෝ විට ඒවා වඩාත් සවිස්තරාත්මක සාම රාමු කරා ගෙන යන පළමු පියවර බවය.

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්

මෙම ගිවිසුම මැද පෙරදිග කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය සඳහා පුළුල් ප්‍රතිඵල ගෙන ඒමට අපේක්ෂිත වන අතර, ප්‍රධාන බලවතුන් දෙදෙනා අතර ශතුත්වයෙන් යුත් සබඳතාව හේතු කොටගෙන දිගු කලක් අස්ථාවරත්වයට ගොදුරු වූ මෙම කලාපයට එය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

  • දෙරට අතර තතුබැවීම් අඩු වීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඛනිජ තෙල් වෙළෙඳපොළ ධනාත්මකව සංචලනය වීමට ඉඩ ඇත.
  • ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය යන දෙරටේම සහචර හා හවුල්කාර රාජ්‍යයන් ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
  • එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ආයතන, කලාපීය සාමය කරා ගත් පියවරක් ලෙස මෙම ප්‍රගතිය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ තීරණාත්මක මොහොතක් නිරූපණය කරන අතර, දෙරටටම සහ පුළුල් කලාපයටම බරපතල ප්‍රතිවිපාක ගෙන දුන් ගැටුමකින් ගොඩ ඒමට හැකි මාර්ගයක් ලබා දෙයි.

අවබෝධතා ගිවිසුමේ නිශ්චිත නියමයන් හා කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දෙරටේ රජයන් ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය සිය ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලවලට සහ සහයෝගිතා රාජ්‍යයන්ට දැනුම් දෙන විට ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය යන දෙරට සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වාගෙන යන ශ්‍රී ලංකාව, කලාපීය ස්ථාවරත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි බොහෝ රාජ්‍යයන් අතරට ගැනෙන අතර, විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත රටේ රඳා පැවැත්ම සහ ගල්ෆ් කලාපය පුරා සේවය කරන සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ප්‍රජාව සැලකිල්ලට ගත් කල එය වඩාත් වැදගත් වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 කාලසීමාව ඉලක්ක කරගෙන විශාල කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයක් සඳහා සැලසුම් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 කාලසීමාව ඉලක්ක කරගෙන විශාල කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයක් සඳහා සැලසුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම කම්කරු නීති සමස්තයක් ලෙස නවීකරණය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, 2026 වසර අවසාන වීමට පෙර ඒකාබද්ධ කම්කරු සංග්‍රහයක් හඳුන්වා දීමට රජය ඉලක්ක කර…

18 Jun 2026 Discuss
පොලී අනුපාත ඉහළ යෑම හා පාරිභෝගික වියදම් පහළ යෑම මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව 5% වර්ධන ඉලක්කය තරයේ අල්ලා ගනී Sinhala

පොලී අනුපාත ඉහළ යෑම හා පාරිභෝගික වියදම් පහළ යෑම මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව 5% වර්ධන ඉලක්කය තරයේ අල්ලා ගනී

ඉහළ පොලී අනුපාත සහ පාරිභෝගික වියදම්වල කැපී පෙනෙන පහළ වැටීමක් එම අභිලාෂයට සැලකිය යුතු අභියෝග එල්ල කරමින් තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන් වසර සඳහා 5% ආර්ථික…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අවප්‍රමාණය සිදුවන්නේ මූල්‍ය ඉල්ලුම් සූත්‍රකරණය සහ බිය හේතුවෙන් - ඇමතිවරයා Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අවප්‍රමාණය සිදුවන්නේ මූල්‍ය ඉල්ලුම් සූත්‍රකරණය සහ බිය හේතුවෙන් - ඇමතිවරයා

ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ මෑත කාලීන අවප්‍රමාණය සිදුවන්නේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයේ ඇති මූලික පිරිහීමක් නිසා නොව, ප්‍රධාන වශයෙන් උග්‍ර වූ මූල්‍ය ඉල්ලුම් සූත්‍රකරණය සහ…

18 Jun 2026 Discuss