Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක්

බහු-ඒජන්සි මෙහෙයුමකින් බොස්ටන් හෝටලයේදී සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

එක්සත් ජනපදයේ බොස්ටන් නුවර හෝටලයක් වැටලීමකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වේ.

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් බොස්ටන් හෝටලයේ මෙම මෙහෙයුම සිදු කරනු ලැබ, සැකකරුවන් සත් දෙනා ම රඳවා ගනු ලැබිණ. අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක් සිටීම, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ප්‍රජාව සහ එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසීන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ විස්තර

වැටලීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිත ව පැවතුණ ද, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු ව ඇත්තේ සමන්විත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස බව වටහා ගෙන ඇත. රඳවා ගත් අනෙකුත් පුද්ගලයන් සය දෙනාගේ අනන්‍යතාව තවමත් සාධාරණව ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.

රඳවා ගත් අය අතර කාෂාය හැඳ සිටි දේවගැතිවරයෙකු සිටීම සැලකිය යුතු ප්‍රශ්නාවලියක් මතු කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනා ඊට සම්බන්ධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද බලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.

ප්‍රතිචාර සහ ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ සම්ප්‍රදායිකව දරන ප්‍රමුඛ ස්ථානය සැලකිල්ලට ගත් විට, මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් සහ ආගමික සංවිධාන යන දෙඅංශයෙන් ම සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තවත් තොරතුරු ලැබෙත්ම ප්‍රජා නායකයින් සහ නිරීක්ෂකයින් මෙම සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. චෝදනා, සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව සහ ඕනෑම නෛතික කටයුත්තක ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව එක්සත් ජනපද අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන ඉදිරි දිනවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි Sinhala

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් බලධාරීන් අතිරේක තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම මරණය සිදු වූ…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය රේගු හා ශ්‍රම නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්‍රම තීරුබදු ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රකෘතිය අනතුරේ දැමීමට තර්ජනය කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්‍රම තීරුබදු ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රකෘතිය අනතුරේ දැමීමට තර්ජනය කරයි

2022 වර්ෂයේ ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් සෙමෙන් මතු වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය, නව තර්ජනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී — මෙවර එය පැමිණෙන්නේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ්…

18 Jun 2026 Discuss